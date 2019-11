Alexis: "Es difícil ganarse al público y estoy haciendo todo por hacerlo"

El chileno Alexis Sánchez ha reconocido que "en estos partidos difíciles se pasa mal". "Me voy muy contento con el equipo y los goles". El azulgrana ha sido uno de los protagonistas del partido sentenciando al Real Madrid con una vaselina que ha puesto al Camp Nou de pie: "Es difícil ganarse al público de Barcelona y estoy haciendo todo por hacerlo, corriendo y con goles", ha comentado a los micrófonos de Canal +.

Alexis no ha querido pronunciarse sobre el posible penalti a Cristiano: "En el campo de juego no he visto las jugadas. Las veré en casa y sacaré conclusiones. Partidos así siempre son intensos y gusta jugarlos". Sobre la actuación del árbitro se ha limitado a comentar que "es difícil" pitar este tipo de partidos. "Hay que estar muy seguro para tomar decisiones sobre algunas acciones".

A pesar de la victoria, que deja al Real Madrid a 6 puntos del Barcelona, para el chileno esta ventaja "no es suficiente": "En estos momentos no son suficientes los 6 puntos que sacamos al Madrid. El año pasado estaban a 10 puntos y estuvieron cerca de ponerse a uno", ha recordado.

Neymar: "Estoy muy feliz por un gol tan especial"

El brasileño ha reconocido sentirse muy satisfecho con el resultado del Clásico y por gol que ha marcado: "Estoy muy feliz por un gol tan especial, pero sobre todo por los tres puntos que hemos conseguido. Ha sido muy emocionante marcar en el partido que todos los jugadores quieren jugar. El Barça es un gran equipo, pero el Madrid también", ha comentado.

Neymar ha elogiado a su compañero Alexis Sánchez: "El gol de Alexis fue un golazo que nos sorprendió a todos. Me he quedado sin palabras". Y también ha opinado sobre el posible penalti no pitado al Real Madrid: "Creo que no ha habido penalti a Cristiano. No lo vi. A mí no me lo parece".

Sobre la cantidad de faltas que recibe durante los partidos, el azulgrana ha reconocido que siempre recibe contactos y faltas, "pero es normal". "Espero que siga teniendo muy buenos partidos en el Barcelona. Mucha gente habla sobre mí, si me tiro o no, pero no me paro a ver lo que dicen".

Iniesta: "El equipo tiene que seguir creciendo"

El jugador manchego está satisfecho por los tres puntos conseguidos y su actuación en el partido: "Estoy contento. Me he encontrado bien, a gusto y con buenas sensaciones. Hay que seguir creciendo, al igual que el equipo. Es mi objetivo. Uno está feliz cuando llega a casa y siente que lo ha dado todo, que su sensación personal es buena", ha afirmado.

El azulgrana ha destacado la superioridad de los culés y ha reconocido que este tipo de encuentros tienen una motivación extra: "Lo importante era ser mejor que ellos y superarles y así ha sido. Quedan muchos puntos pero estos partidos tienen un plus. No hay nada comparable a un Barça-Madrid y es una motivación más", ha opinado.

A pesar de la victoria, cree que el equipo tiene que seguir mejorando: "A este equipo le queda mucho para llegar a su mejor versión y poder optar a todos los títulos. El equipo tiene que seguir creciendo, dominando los partidos, cediendo menos ocasiones al rival… Tenemos que ver las cosas desde la normalidad y seguir creciendo".

En cuanto al partido, Iniesta ha comentado que son encuentros que se deciden en detalles: "Sabíamos que nos pondrían un entramado defensivo pero, con Cesc y Messi podríamos tener más posesión y podríamos llegar arriba desde la combinación. Estos partidos se deciden en detalles".

Para el jugador azulgrana, la clave está en presionar bien: "Cuando presionas bien todo es más fácil pero tienes que saber diferenciar y saber cuándo apretar, cuándo esperar... es cuestión de verlo y analizarlo. Es verdad que el Madrid crea mucho peligro y en la segunda parte ha tenido muchas oportunidades al no estar nosotros bien colocados del todo. En el fútbol es normal".

Andrés ha elogiado a sus compañeros Neymar y Alexis, los más destacados del encuentro: "Estoy alegre por Alexis. Ha metido un buen gol. Neymar tiene un talento enorme. Sus desmarques son muy difíciles de tapar. Los rivales intentan crear ayudas pero la inteligencia del equipo ahí juega para buscar los otros huecos".

Reacciones de los futbolistas en las redes sociales

3 puntos importantísimos en un Camp Nou de Gala. Gracias x los cánticos. Solo nos queda seguir trabajando... Abrazos pic.twitter.com/p1oNmp04e5 — Victor Valdes (@1victorvaldes) October 26, 2013

Grande trabajo del equipo, gracias a todos los que nos apoya, los que no, por ustedes hacemos nuestro… http://t.co/bm9XiNGlGp — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) October 26, 2013

3 puntos muy importantes para seguir arriba, en un partido siempre difícil. Les dejo una foto. Abrazo! pic.twitter.com/HWobosxi1v — Javier Mascherano (@Mascherano) October 26, 2013

Grande equipo y afición!! Buena victoria seguimos en lo más alto de la clasificación. Saludos a todos. #fcblive — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 26, 2013