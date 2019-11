Entrevista. Iban Cuadrado: "Llevo al Real Murcia en el corazón"

Iban Javier Cuadrado Alonso, nacido un 21 de febrero de 1979 y natural de Salamanca, es un futbolista profesional español que actualmente milita en el Shanghai East Asia, de la Primera División china. La afición del Real Murcia le conoce muy bien ya que el central defendió la elástica grana durante siete temporadas llegando, incluso, a ser capitán del equipo murciano tras la convulsa marcha de uno de los emblemas en la historia de la entidad murcianista, Juanma Valero, además de saborear dos ascensos con el club murciano.

El defensor salmantino sigue los pasos del Real Murcia en la distancia, y se ha atrevido a realizar una valoración del conjunto que dirige Velázquez, a quien considera uno de los artífices del buen arranque de los pimentoneros. Iban Cuadrado disputó 228 partidos oficiales con el equipo de la capital del Segura, y militó en sus filas hasta la temporada 2007/2008, tras la que se incorporó a la disciplina del Málaga, en la que jugó dos temporadas en Primera División. Después defendió la camiseta del Rayo Vallecano y de la SD Ponferradina una temporada en cada equipo, ambas en la categoría de plata del fútbol español, para terminar jugando en Segunda División 'B' con la UD Salamanca, aunque en dicho equipo tuvo un paso fugaz. Actualmente afronta una nueva experiencia en el continente asiático, en un equipo recién ascendido a la Primera División de China, el Shangai East Asia, demostrando con buenas actuaciones que tiene cuerda para rato.

Pregunta: Tras su paso por Salamanca, el equipo de su tierra, en Segunda División 'B', usted quedó sin equipo y pasó a formar parte de las Sesiones AFE, ¿cómo valora dicha experiencia?

Respuesta: Para mí después de una temporada complicada en Salamanca y un mercado veraniego muy difícil por la situación actual en el futbol español, las sesiones AFE fueron lo mejor que me pudo pasar. Se lo recomendaré siempre a todo jugador porque AFE pone a tu disposición todo lo que necesitas para poder estar en las mejores condiciones para seguir compitiendo y poder firmar por un equipo: entrenamientos, alojamiento en un resort habilitado con campo de fútbol, partidos competitivos, entrevistas, buena alimentación y cuidados al detalle en todo para poder conseguir un equipo, yo siempre les estaré muy agradecido.

P: La temporada pasada, cuando estaba usted en las sesiones AFE fue contactado por el Shanghai East Asia, ¿podría contarnos brevemente cómo fue el proceso?

R: Pues sencillo, yo estaba jugando partidos con sesiones AFE y me informaron que íbamos a jugar contra ellos un partido, que este equipo necesitaba un central y que me estarían observando. Jugué el partido, aproveché la oportunidad y me eligieron para ir a entrenar unos días con ellos y jugar partidos. La verdad es que me salió todo muy bien, en los partidos supe aprovechar la oportunidad y firmé así con ellos. Como se dice muchas veces, estaba para mí, y lo supe aprovechar gracias a que había estado preparándome y cuidándome durante varios meses con trabajo específico y con preparador físico, entrenando fuerte.

Foto: Pinatar Arena / Juanjo Montaner

P: ¿Qué pensó cuando le propusieron ser parte de ese proyecto? ¿Se lo pensó mucho?

R: Era lo que quería, salir al extranjero, tener una experiencia nueva y se hacía realidad así que no lo pensé dos veces. Lo hablé con mi familia primero porque no era fácil separarse de tus hijos y de tu mujer por tanto tiempo, pero ellos me apoyaron en todo y eso me dio mucha fuerza para afrontar la experiencia con muchísima ilusión.

P: ¿Cómo está llevando la adaptación al club y, sobre todo, a la cultura china?

R: Me costó mucho al principio; la comida, los horarios, el idioma, las costumbres, la forma de trabajar, etc. La verdad que fueron muy duros los primeros dos meses, pero si algo he aprendido en todos estos años es a superar las adversidades e intentar convertirlas en oportunidades y así ha sido. De momento, titular en todos los partidos, he disputado todos los minutos, no me he lesionado y he conseguido el objetivo del equipo, más no puedo pedir para el primer año.

P: Háblenos un poco más del equipo, el Shanghai East es un recién ascendido a la Superliga China. ¿Qué expectativas esperan cumplir esta temporada?

R: Las expectativas del Presidente han sido desde el principio conseguir la permanencia y quedar entre los ocho primeros, de momento lo primero lo hemos conseguido, y lo segundo estamos en ello. Es un equipo joven, con jóvenes promesas chinas y que tiene futuro por delante pero necesita tiempo y evolución.

Foto: sports.onnline.sh.cn

P: ¿Cómo definiría la Primera División china?

R: Pues para mí era una Liga desconocida, pero este año está siendo muy igualada, tan solo tres equipos están muy por encima de los demás por presupuesto y jugadores contrastados, el resto son de nivel similar, lo que decanta la posición en la tabla es la calidad de los jugadores extranjeros.

P: Usted ha salido de la cantera del FC Barcelona, ¿qué recuerdos le quedan de aquella época en el equipo culé?

R: Esa etapa fue la más bonita de mi carrera, donde aprendí muchísimo y donde viví mis más bonitas experiencias, compartiendo vestuario con grandísimos jugadores como Xavi, Puyol, Valdés, Iniesta y muchísimos mas. Fue una etapa donde tuve grandísimos entrenadores que me enseñaron mucho como Joan Vilá, Van Gaal, Carmona, Rojo, etc. Esta etapa de casi 14 años en La Masía no la olvidaré nunca ya que me abrió las puertas para muchas cosas que he vivido en el mundo del fútbol. No solo me formó como jugador, sino también como persona me transmitieron valores importantes como el esfuerzo, el compañerismo, la humildad, el compromiso, la competitividad y la responsabilidad, es decir, ser un ejemplo tanto para la vida futbolística como para la vida cotidiana.

P: También militó en el Málaga, en Primera División, donde disputó 18 encuentros. ¿Qué resaltaría de esa etapa?

R: Fue también una etapa muy bonita donde tuve la suerte de compartir vestuario con un grupo increíble como gente como Fernando, Luque, Duda, Lolo, Gámez, Goitia, entre muchos más. Fueron dos temporadas muy bonitas en las que disfruté mucho jugando en La Rosaleda en Primera división y donde pude disfrutar de una gran afición malaguista. Siempre tendré un gran cariño a esa ciudad.

Foto: Josep Maria Arolas

P: La mayor parte de su trayectoria profesional la ha pasado usted en Segunda 'A', entre sus siete temporadas en Murcia, y su paso por el filial del Barcelona, Rayo Vallecano y Ponferradina, en los tres equipos disputando tan solo una campaña en sus filas. ¿Cómo valoraría la Segunda División española?

R: La Segunda división es una división muy competitiva y cada vez más igualada donde cada año equipos humildes con pocos presupuestos sorprenden en lo alto de la tabla. La verdad es que ahora con el nuevo sistema de playoffs cualquier equipo haciendo las cosas bien hechas puede optar a una plaza para lograr el ascenso.

P: Como capitán que fue del Real Murcia durante una temporada tras la marcha de Juanma Valero, ¿Qué se siente al llevar el brazalete en una entidad histórica como la pimentonera?

R: Para mí fue todo un privilegio ser capitán del Real Murcia, y aunque no es fácil porque debes dar ejemplo tanto dentro como fuera del campo, pero siempre me sentí muy arropado por todos los compañeros y eso para un capitán es muy importante.

P: Su marcha del conjunto pimentonero fue un tanto convulsa, ¿tiene una espinita clavada con la entidad por esto?

R: No soy una persona rencorosa, al contrario, preferí llevarme las experiencias positivas que son muchas en la entidad grana y no pensar en lo negativo. Soy una persona muy positiva y miro siempre el lado bueno de las cosas, y el Real Murcia hizo que pudiera disfrutar de una bonita experiencia en Primera división con el Málaga CF.

Foto: minuto90.com

P: ¿Usted es de los que considera que el Real Murcia está confeccionado esta temporada para la permanencia? o ¿es de los que piensa que el equipo murciano debe luchar por cotas más altas?

R: Yo soy de los que piensa que hay que confeccionar plantillas con objetivos a corto plazo y que el rendimiento y el engranaje de un equipo hace que te plantees otros objetivos según va pasando la temporada. Ni los mejores equipos con los mejores jugadores siempre consiguen sus objetivos, me gustan más aquellos equipos que se crean con oficio con un gran trabajo de club y que con un entrenador con las ideas claras de grupo. Soy de los que piensa que después de un año complicado este Real Murcia debe ir paso a paso como lo está haciendo y que al final de Liga se verá dónde y por qué debe luchar.

P: ¿Está siguiendo la progresión del conjunto grana en estas primeras once jornadas de campeonato? ¿Qué le está pareciendo el equipo, con Julio Velázquez al frente?

R: Sí, siempre lo sigo, llevo al Real Murcia en el corazón, y está haciendo un principio de campeonato muy bueno, pero la liga de Segunda es muy larga y prima la regularidad. Me gusta mucho la personalidad que le ha dado al equipo Julio Velázquez, creo que ha conseguido, a priori, unir al grupo por el mismo objetivo; pelear cada partido con la misma intensidad y sin olvidarse de la estrategia, que actualmente da muchísimos puntos.

P: Usted ha vivido siete años en la capital del Segura y ha experimentado tanto el sabor de la victoria como el amargor de la derrota en los 217 partidos oficiales que ha jugado con la elástica grana, ¿Cual es el recuerdo más especial de su paso por el equipo pimentonero? ¿Y el peor?

R: El recuerdo más especial que tengo en el Real Murcia es el ascenso a primera en la vieja Condomina. Fue una auténtica conexión entre jugadores y afición que jamás olvidaré. Y el peor recuerdo que tengo con el Real Murcia fue la conmoción cerebral por un golpe en la cabeza que tuve en un partido contra el Albacete. también en La Condomina, y que fue un gran susto con mi mujer embarazada de 9 meses.

Foto: Francisco Javier Costa Luipez

Test personal

Una ciudad: Barcelona.

Una afición: De todas guardo un buen recuerdo, pero en especial la afición del Real Murcia siempre la llevaré en el corazón.

Un estadio Camp Nou.

Un entrenador: No podría decir uno, Van Gaal, Davil Vidal, Joan Vilá, entre muchos más, de todos he aprendido mucho.

Un hobbie: Cine y libros de deporte.

Un libro: 'Coaching para el éxito'.

Un referente: Nadal y Michael Jordan.

Una película Los Goonies.

Una comida La paella de pollo de mi mujer.