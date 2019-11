Entrevista. Álex García: "Sabía que no íbamos a luchar por otra cosa que no fuese estar arriba"

Alejandro García Peña, "Álex García", cumple su primera temporada como nuevo jugador del Sestao River . Aunque nacido en Bilbao, este interior zurdo de 1984 se formó en las categorías inferiores del Rácing de Santander, donde coincidiría con el que ahora es su actual entrenador, Ángel Viadero, en el banquillo. Tras un año de éxitos tanto a nivel de equipo (ascenso a 2ªB) como personal (debut en Primera División con el primer equipo), en verano de 2006 Álex cambió de filial y regresa a su Bilbao natal, en lo que sería su primera experiencia en Euskadi. Su paso por un tercer filial, el Villarreal B, la temporada 2007/08 no favoreció la progresión de Álex, que consiguió en Jaén recuperar el protagonismo perdido, con 68 partidos jugados en dos temporadas. Eibar y Badalona serán sus siguientes destinos los dos años siguientes, consiguiendo con ambos equipos disputar los playoffs de ascenso a 2ª División. Su gran rendimiento en el equipo catalán propicia su fichaje por el Deportivo Guadalajara , club con el que jugó esta última temporada en Segunda División antes de recalar en Sestao.

PREGUNTA. Es de suponer que doblemente satisfecho tras el partido de ayer en Carabanchel, tanto por la victoria de su equipo como por su participación decisiva, gol incluido, en ella.

RESPUESTA. Contento con el equipo, sobre todo porque la primera parte nuestra creo que fue muy buena. La lástima es que pudimos coger más ventaja para afrontar el segundo tiempo con mayor tranquilidad; el del Puerta Bonita es un campo difícil, de césped artificial, con un equipo que aún no había perdido y que achuchó hasta empatar. Además en la jugada del gol de ellos fui también protagonista. Me vino el balón lanzado desde el córner a mi posición; pensaba que estaba el portero detrás y, pudiéndola haber despejado perfectamente, dejé pasar la pelota con tan mala suerte que acabó dentro.

Pasé dos minutos en los que estaba ahogado, pensando en mi fallo y en lo que podíamos perder por lo que acababa de pasar. Afortunadamente poco después tuve la suerte de remediarlo con el gol de la victoria en los últimos minutos, así que final feliz.

P. Para los que no lo pudieron ver, ya que sólo una veintena de sestaoarras pudo acompañaros, ¿nos puede describir cómo llegó su gol?

R. Fue un pase largo, bombeado al área, de Dani Guerrero. Yo disputé el salto con el portero, consiguiendo contactar con el balón antes que él. No sé si fue una mala salida del meta, como dicen las crónicas, porque sinceramente no lo vi: yo miraba la pelota todo el tiempo, intentando llegar en mi salto lo más arriba posible. Tuve la fortuna de golpear el balón antes y dirigirlo a la red.

P. Puede parecer casualidad pero la marcha del Sestao parece que corre paralela a la evolución de su rendimiento personal. Comienzo irregular del equipo y partidos discretos de Álex García han dado paso a una racha de 4 partidos consecutivos sin perder con 3 goles y 2 asistencias en su haber. ¿Se le puede considerar el “termómetro” del River?

R. No sé si es casualidad, pero sí que desde el partido contra el Bilbao Athletic el equipo dio un salto competitivo enorme. Aunque se perdiera en Lezama ofrecimos una buena imagen que no se correspondió con el marcador. Luego todos los resultados han sido positivos, desde el empate con el Real Unión a las tres victorias seguidas que han venido luego. Además debemos tener en cuenta que se han ganado a rivales que han llegado como líderes a Las Llanas, o a equipos como el Puerta Bonita que no había perdido hasta ahora en casa.

Se trata de un mérito del equipo, no personal; el que yo haya marcado en estos partidos es una coincidencia, y, mirándolo de otra forma, también se podría apuntar que no en Amorebieta no marqué, o que contra el Fuenlabrada sí lo hice pero ya era el quinto, con el partido totalmente resuelto. Está claro que puedo beneficiarme de la dinámica del equipo, y que me bastan pequeños detalles (un pase, un gol…) para contagiarme del resto. Reconozco que, sin llegar a jugar aún lo bien que yo quisiera, ver al equipo así me basta para salir contento del campo. Por ejemplo el otro día, contra el Fuenlabrada, individualmente no estaba satisfecho con mi actuación a pesar de haber marcado un gol, pero yo me marché contento por los cinco conseguidos por el equipo.

P. Usted llegaba este verano al Sestao procedente del Guadalajara, debido a su descenso administrativo, pues el equipo morado ya le había renovado para su proyecto en 2ª A. ¿Tanto le compensaba la cercanía de su casa o la presencia de un míster como Ángel Viadero como para emprender el cambio de rumbo?

R. Por supuesto, la distancia influyó. Lógicamente, después de más de siete años fuera, volver a casa me apetecía. También había que tener en cuenta la situación de incertidumbre en la que se encontraba el Guadalajara en aquellas fechas, o mi situación personal, ya que venía de haberme roto la cara en el último partido y no podía jugar los primeros amistosos con el equipo. Yo me iba a quedar en 2ª A con ellos, pero en el momento que el club descendió administrativamente quedé libre para negociar con cualquier equipo, incluso con el mismo Guadalajara, que me ofrecía renovar en Segunda B.

Es en ese mismo momento cuando Viadero contacta conmigo, y a partir de ahí ya no hay más que decir. Conocía bien a Ángel, conocía a los jugadores que iba a firmar el club, conocía al Sestao como club y todo su entorno, me suponía estar cerca de casa…Tantas cosas, en fin, que no me compensaba otra opción que no fuese el River.

Y aun así algunos no parecieron entender desde la capital alcarreña su marcha.

Se decía que el Guadalajara iba a ser un equipo confeccionado para estar arriba, que había una opción incluso para intentar la salvación administrativa. Al final lo que me ofrecían, aunque pareciese que el Guadalajara por venir de Segunda era un equipo de potencial superior, era un proyecto que yo veía exactamente igual al del Sestao. Cuando firmé por el River, por la gente que tenía y la que iba a venir, yo sabía que no íbamos a luchar por otra cosa que no fuese estar arriba. Es cierto que esto es muy difícil y que luego surgen plantillas con mucho más presupuesto que la del Sestao, pero yo sabía dónde firmaba y lo hice con todas las consecuencias.

P. En ese contexto debemos entender que tiene usted la espinita clavada de ser por fin “profeta en su tierra”.

R. Ojalá, muchos no han podido pero tampoco lo veo imposible. Esta es mi tercera experiencia tras haber jugado en el Bilbao Athletic y con el Eibar, equipo en el que llegué a jugar los playoffs de ascenso, una bonita experiencia que me gustaría volver a repetir.

P. Ya casi sin tiempo para disfrutar de esta reciente victoria el miércoles reciben la visita del Leganés, a priori uno de los equipos “gallitos” del grupo. Todo un “partidazo” a pesar de la mala racha de resultados del equipo pepinero. ¿Comparte la opinión de que estos “lobos con piel de cordero” son así más peligrosos?

R. Por el equipo que tienen y por lo que he podido hablar con la gente de Madrid el Leganés es un “equipazo”. Sus resultados son muy engañosos y sé que al final van a estar arriba, pues siempre he creído que las plantillas hechas para subir, tarde o temprano cogen una buena racha y terminan escalando posiciones en la tabla. Sin embargo, personalmente prefiero que lleguen este partido así, en dinámica negativa, mientras que nosotros nos encontramos en buena racha y nos sentimos con muchas ganas. Por otra parte, la afición seguro que estará aún más motivada para venir al campo y confió en que nos arropará para que, ojalá, podamos ganar los 3 puntos.

Además estoy muy contento de volver a jugar tan pronto, cuanto antes mejor. Si de mí dependiese, jugaría todas las semanas miércoles y domingo, sin tiempo para pensar ni en los rivales, ni en lo que ha pasado ni lo que pasará. A mí lo que me gustan son los partidos.

P. Los analistas suelen decir que la décima jornada es la primera referencia seria del campeonato para poder empezar a extraer conclusiones sobre el rendimiento de los equipos. Después de diez partidos cree que esta quinta posición refleja el puesto en el que debería de moverse el River a lo largo de la temporada?

R. No sé si es en la que debe, pero es en la que estamos. No podemos olvidar que el River es un equipo humilde, que viene de haber pasado un año complicado, Ahora estamos viviendo una situación muy buena pero la temporada no ha hecho más que empezar, y queda mucho por disputar. Eso sí, por lo que transmite el equipo y lo que está demostrando hasta la fecha, el River, si seguimos manteniendo nuestra actitud y nuestro nivel, va a ser un equipo que va a dar “mucha guerra”.

P: Para terminar, ¿se atreve con un resultado para el miércoles?

R. Nunca digo un resultado, aunque esto de las “porras” se lleve ahora mucho, Con ganar y llevarme los tres puntos me vale. ¿1-0 con gol mío? (con risas). Lo firmo.