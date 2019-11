Granada CF - Atlético de Madrid: noche para superar viejos fantasmas

El estadio Nuevo Los Cármenes acoge este jueves uno de esos partidos que la afición granadinista está deseosa por disfrutar. Un encuentro frente a uno de los 'grandes' del fútbol español, el Atlético de Madrid. El conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone está maravillando con su juego no sólo en la Liga, sino también por Europa. Los rojiblancos horizontales tratarán de frenar la buena racha de los colchoneros y brindar a su afición una victoria. Para ello tendrán que superar viejos fantasmas, que han impedido que el equipo consiga buenos resultados como local. De hecho, sólo han logrado sumar una victoria en Los Cármenes en los cinco partidos disputados esta temporada. Fue frente al Athletic Club de Bilbao en la séptima jornada (2-0).

El Atleti sólo ha perdido un partido en Liga

El Atlético de Madrid, segundo clasificado en la Liga con 27 puntos, tratará de sumar una victoria en Granada para no descolgarse demasiado en su carrera por el liderato. El conjunto del ‘Cholo’ Simeone quiere continuar a un punto del FC Barcelona, que ya ha ganado el partido de esta jornada frente al Celta de Vigo. Los rojiblancos sólo han perdido un partido en lo que va de Liga, frente al Espanyol hace dos jornadas (1-0). El resto de encuentros han terminado con una victoria. La última de ellas fue por goleada frente al Real Betis en el Calderón, al que le endosaron un 5-0. Un partido en el que destacó especialmente Villa, que volvió a marcar dos goles, y Diego Costa, el pichichi del campeonato gracias a sus once dianas.

El Granada CF, por su parte, está en la décimo tercera posición de la tabla, con once puntos. El conjunto que dirige Lucas Alcaraz llega a este partido cargado de moral tras el buen resultado de la última jornada: venció 0-1 al Elche. Un triunfo con un sabor ‘especial’ frente a un equipo con el que tienen máxima rivalidad, tanto porque ambos luchan por la permanencia, como por ‘rencillas’ de la temporada del ascenso del conjunto granadino. Un triunfo que permitió además romper una mala dinámica de resultados, tras las derrotas en Villarreal (3-0) y frente al Getafe en casa (0-2), y afrontar este partido frente al Atlético de Madrid con un buen estado anímico y confiando más en la posibilidad de superar su gran asignatura pendiente: ganar en Los Cármenes.

Alcaraz podría apostar de nuevo por el trivote Iturra, Recio y Rico

Para lograr ese triunfo o al menos puntuar, Lucas Alcaraz podría recurrir de nuevo al esquema que utilizó en Elche. Los cambios en el centro del campo fueron determinantes para poder controlar el partido. El técnico granadino apostó por un trivote formado por los ya habituales Iturra y Recio, al que se unió Fran Rico. El gallego aportó a la creación del juego del conjunto rojiblanco y también en jugadas de estrategia. De hecho, en una falta botada desde el lateral de la banda derecha llegaría el gol tras el remate de cabeza de Iturra que, a la postre, sirvió para conseguir el triunfo en tierras ilicitanas.

Dani Benítez, Piti y Migue García, bajas en el Granada

El técnico granadino no podrá contar de nuevo en este partido con el delantero Francisco Medina ‘Piti’ ni con los centrocampistas Dani Benítez y Migue García, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. A quien sí recupera es al sancionado Pape Diakhaté, que no pudo participar en el partido contra el Elche, tras ser expulsado por doble amarilla en el partido contra el Getafe. En Elche le sustituyó Diego Mainz, que jugó un buen partido junto a Jeison Murillo, por lo que no está claro que el senegalés pueda volver al once.

Arda Turan y Baptistao, bajas en el Atleti

El centrocampista Arda Turan continúa arrastrando molestias musculares, por lo que se ha quedado fuera de la convocatoria para viajar a Granada. El turco se perdió también el último partido frente al Betis. Otra baja es la de Leo Baptistao, quien sigue recuperándose de un esguince. Así, Simeone ha convocado a los mismos jugadores que para el partido frente al Betis, aunque con una variación: la entrada de Guilavogui en detrimento de Cristian Rodríguez.

Pichichi y segundo portero menos goleado

El Atlético de Madrid reúne en sus filas al delantero más goleador en lo que va de campeonato y al segundo portero menos goleado. El brasileño nacionalizado español Diego Costa lidera la lista de goleadores de Primera: es el pichichi, con once goles. Un ‘killer’ como él no tendrá otro objetivo en este partido que el de perforar la meta granadina. Aunque delante tendrá probablemente al tercer portero menos goleado: Roberto Fernández. El meta del Granada CF ha encajado diez goles, por lo que tiene una media de un gol por partido.

Pero la portería del Atlético de Madrid no se queda atrás, ya que Courtois es el segundo portero menos goleado de la Liga, por detrás de Víctor Valdés. El joven belga ha encajado sólo siete goles en los diez partidos disputados.Así pues, el Granada CF tendrá que emplearse a fondo para poder anotar un tanto al guardameta atlético.

Villa aún no le ha marcado al Granada

El delantero David Villa es un goleador por antonomasia. Aunque en su nueva etapa como atlético parecía que no acaba de arrancar, el ‘Guaje’ anotó en la última jornada un doblete al Real Betis. El asturiano llegará a Los Cármenes con la clara intención de ampliar su cuenta goleadora, en la que ya acumula cuatro goles. Pero curiosamente, el Granada es uno de los dos equipos de los veinte de Primera a los que Villa no le marcado todavía un gol. El delantero asturiano ha jugado dos veces contra el conjunto granadino, ambas en la temporada pasada, y en ninguna de ellas logró batir la meta nazarí. El otro equipo de Primera al que el ‘Guaje’ no le ha marcado es el Elche, al que aún no se ha enfrentado.

Último precedente

Granada CF y Atlético de Madrid se enfrentaron la temporada pasada en Los Cármenes en la duodécima jornada. El equipo, entrenado por aquel entonces por Anquela, perdió por la mínima, 0-1, con un solitario gol de Arda Turan. Muy distinto fue el resultado que obtuvieron en el Calderón. El equipo ya dirigido por Alcaraz acabó goleado, por 5-0. Un duro correctivo para los granadinos que después de aquel encuentro harían una mini-concentración en Marbella para ‘despertar’ y poder lograr el gran objetivo: la permanencia en Primera. El conjunto nazarí encadenó tres victorias y dos empates que le permitieron mantener la categoría.

Posibles onces iniciales