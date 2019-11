Jorge Mendes y Paulo Futre también salen en defensa de Cristiano

En el día de ayer desde la Federación Portuguesa de Fútbol se levantó la voz, disgustados por lo que ellos entendían una muestra de desprecio hacia su jugador estrella. Incluso el propio Real Madrid, por medio de su presidente, se puso en contacto con la FIFA, para demandar una rectificación consecuente con el agravio, en su opinión, cometido contra Cristiano Ronaldo. También el técnico blanco, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, hablando de 'falta de respeto' y no podían faltar compañeros de vestuario como Diego López o Marcelo, quienes mostraron su apoyo al crack luso a través de las redes sociales.

Hoy, sin embargo, y a pesar de las tibias disculpas del mandatario con el club blanco y el jugador, se han seguido sucediendo las muestras públicas de apoyo a Ronaldo, y de desaprobación hacia Joseph Blatter. Estas se han personificado en dos figuras muy importantes para el país vecino. La primera, más cercana al jugador, se trata de su propio representante, Jorge Mendes, que ha lamentado profundamente que el máximo dirigente del fútbol mundial se refiriera de esa forma burlona hacia un jugador que él considera un enorme profesional: "Se trata de un incidente indigno del más alto representante de una institución como la FIFA, que debería engrandecer a las estrellas que proporcionan tanta pasión a este deporte en vez de intentar humillarlas en público".

Mendes: "La FIFA debería engrandecer a las estrellas, no humillarlas"

La opinión de Mendes no quedó ahí, señalando claramente la conducta de Blatter como inapropiada, por lo que la figura del jugador del Real Madrid lleva consigo: "Este triste episodio protagonizado por el señor Blatter manifiesta una inaceptable falta de respeto por la profesionalidad y dedicación ejemplares que Cristiano Ronaldo ha demostrado a lo largo de toda su carrera, así como un inusitado desprecio hacia los millones de seguidores de Ronaldo y del fútbol español por todo el mundo".

Futre carga con fuerza contra Blatter

Si a Jorge Mendes se le puede considerar una voz autorizada para pulsar cómo se encuentra el entorno del astro luso en lo que al incidente con Blatter se refiere, Paulo Futre no lo es menos para saber cómo ha afectado esto a Portugal. El que fuera jugador del Atlético de Madrid ha salido en su compatriota, en palabras que recoge el diario 'Marca', aún desorientado por los comentarios del dirigente suizo: "No hay palabras para definir lo que ha dicho Blatter sobre Cristiano. Estoy enfadado, algo así no puede salir de la persona que manda en el fútbol".

Va más allá, y asegura tener claro lo que debe deparar el futuro más cercano del máximo dirigente de la FIFA: "Debería dimitir de una vez. No puede manifestarse así y menos con gestos, ridiculizando a Cristiano". El mayúsculo enfado del luso se debe, en gran parte, a lo que él considera una ofensa, fruto de sentimientos más allá del gusto futbolístico: "Blatter ha demostrado que le tiene odio, pero Cristiano hablará en el campo. Se le ha faltado el respeto al mejor jugador del mundo".

Futre: "Estas declaraciones explican los motivos por los que Cristiano no tiene más Balones de Oro"

Futre, que mostraba sin tapujos el estado de crispación que sentía hacia Blatter, fue más allá, y tal y cómo dijo ayer Cristiano, dijo empezar a comprender muchas cosas: "Estas declaraciones explican los motivos por los que Cristiano no tiene más Balones de Oro. Este trofeo es una farsa. Si tenía dudas, se me han disipado por completo". La ex estrella portuguesa habla maravillas de su compatriota, a diferencia del máximo dirigente del fútbol mundial: "Yo conozco a Cristiano Ronaldo y, además de gran jugador, es un gran hijo y un gran hermano. Le ha faltado muchísimo el respeto como persona y como jugador".

El sentir de Portugal hacia la figura de Blatter ha quedado claro con las palabras de Futre, que carga duramente contra el suizo, exhortándole a ni siquiera, visitarles: "Desde ahora, Blatter será una persona non grata en Portugal. Mejor que no vaya por allí, no le queremos por atacar a uno de los símbolos del país". Pero no es la única sensación que ha levando allí el dirigente, puesto que el decisivo encuentro ante Suecia al que tiene que enfrentarse Portugal inquieta a Futre: "Estoy preocupado. Además, Portugal se juega el Mundial en la repesca y me da miedo que nos puedan dejar fuera teniendo en cuenta el odio que tiene Blatter a Cristiano".

Portada de A Bola, bajo el lema: "¿Por qué no te callas?"

A las declaraciones de ambos, poniéndole aún más cimientos al desencuentro entre Portugal y Blatter, se les ha sumado la prensa lusa, personificada en las diferentes portadas de los medios locales. Portales como A Bola han recuperado la frase que el Rey de España le espetó a Hugo Chávez en 2007, dirigiéndola esta vez hacia el dirigente suizo. En el Jornal de Madeira, se hace alusión a la respuesta de Cristiano a Blatter a través de las redes sociales, bajo el titular "Cristiano contraataca". Otro diario de la localidad natal del luso, el Cidade, habla de "Reacción de Cristiano contra Blatter".