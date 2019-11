Valencia – Almería: urgencias por ganar en Mestalla

La Liga BBVA no descansa y vuelve a escena con una jornada entre semana, en la que vuelven a ponerse de manifiesto las necesidades de los equipos que no están sacando buenas notas en lo que llevamos de temporada. La competición liguera es una carrera de fondo muy larga, en la que es habitual pasar por altibajos.

En ese momento de la temporada se encuentra el Valencia, que arrancó mal la temporada, pasó por una racha buena de resultados y que ahora vuelve a vivir un difícil momento tras los dos últimos partidos. Los de Djukic son 11º con 13 puntos, a siete de la Liga de Campeones. Peor es la situación del Almería. Los de Francisco son colistas con solo tres puntos y lo que es peor, no ha logrado el triunfo en un solo encuentro de la temporada.

Temporada de sube y baja

El Valencia sigue con su particular montaña rusa de esta temporada 2013/2014. De manera continua se repite aquello de dar “una de cal y una de arena”. El curso arrancó con buenas sensaciones y un trabajado triunfo contra el Málaga. Posteriormente, llegó la primera crisis de la temporada, con cuatro derrotas seguidas entre liga y Europa League. El equipo tocó fondo contra el Swansea, en uno de los peores encuentros del año que se saldó con un 0 - 3 para los galeses.

Llegó la reacción, tanto a nivel de resultados como en unión del vestuario. Esta reacción se llevó por delante a Adil Rami, que no estaba con el equipo. Comenzaron a llegar las victorias contra Sevilla, Granada, Kuban y Rayo. No se lograron con demasiado buen juego, pero el equipo ofreció una imagen de compromiso, intensidad y solidez, que no se había visto hasta entonces.

Tal vez fue en San Mamés donde se vio al mejor Valencia de la temporada, curiosamente en un partido que acabó en empate. Sin embargo, el equipo, tras dar un paso adelante, retrocedió dos contra la Real Sociedad hace diez días en Mestalla. Los vascos no firmaron una gran encuentro, no fueron superiores al Valencia como refleja el 1 - 2, pero fueron más efectivos de cara a puerta.

El conjunto valencianista amagó con la reacción después del 5 - 1 al St. Gallen en Europa League. Sin embargo, el momento del equipo sufrió un duro revés el pasado domingo en Villarreal en el derbi regional. Los de Marcelino fueron muy superiores en todo momento y arrollaron a los ché en todas las facetas de juego. El 4 - 1 final es la mayor muestra del desarrollo del encuentro.

En este partido se repitieron los errores del primer tramo de la temporada. Problemas de actitud y de predisposición; los jugadores han demostrado durante el año que cuando quieren, pueden. Otro problema es el juego: con la posesión de balón, el equipo no tiene profundidad y no crea peligro. Posesiones de 20 toques seguidos lejos del área no aportan nada al equipo, solo peligro con pérdidas peligrosas en el centro del campo.

Con esa circunstancia es con la que el rival anota la mayoría de sus tantos. Se vio contra el Betis, contra el Barcelona, contra la Real y contra el Villarreal. Al equipo le cuesta replegar atrás y se producen continuos desajustes que favorecen las jugadas de peligro del rival. De este modo, el equipo ya es tercero de la Liga en goles encajados (17), solo por detrás de Rayo y Almería, precisamente.

Djukic tiene la difícil misión de reconducir el juego y los resultados. La Liga de Campeones comienza a alejarse como el año pasado con Pellegrino, y la afición comienza a impacientarse con el equipo. La reacción pasa por recuperar la actitud de semanas anteriores y volver a dejar la portería a cero.

El Almería, muy necesitado

Si en Valencia hay urgencias por ganar, algo peor sucede en el Almería. Los andaluces no conocen la victoria esta temporada: en 10 jornadas solo han sumado tres empates, lo que les empuja al final de la clasificación. La permanencia solo está a seis puntos, aunque la falta de victorias y las sensaciones hacen que este encuentro sea todo un ultimátum para Francisco.

Según se rumorea en Almería, solo un triunfo o una derrota o empate con buena imagen evitarían la destitución del joven entrenador andaluz. Casualidades del mundo del fútbol, Francisco podría dejar de ser técnico del Almería contra un club en el que jugó durante dos temporadas. En las temporadas 99/00 y 01/02, el almeriense jugó más de 40 partidos con el filial del Valencia, con el que marcó 7 tantos.

Si por algo se ha caracterizado el conjunto rojiblanco es por la falta de efectividad cara a portería y por la falta de contundencia atrás. El Almería ha encajado 23 tantos y ha marcado 11, de los cuales cinco son obra de Rodri. Son pocos para las ocasiones que suele crear el equipo, que sobre todo ha dejado escapar muchos puntos en últimos minutos, como contra el Elche o el Villarreal.

Predominio del triunfo ché

Ambos equipos se han visto las caras en ocho ocasiones en los cuatro años que el Almería ha estado en Primera entre 2007 y 2011. El balance es de seis triunfos valencianistas por dos de los rojiblancos. El último precedente en data de abril de 2011, cuando el equipo de Emery ganó en el estadio Juegos del Mediterráneo por 0 - 3 con goles de Soldado, Stankevicius y Jordi Alba, hundiendo al conjunto local en puestos de descenso.

La última vez que se vieron las caras en Mestalla fue en noviembre de 2010. Ganó el Valencia 2 - 1 gracias a los tantos de Soldado. De poco sirvió el gol de Ulloa en el 90’. El Almería ya venció una vez en el estadio valencianista, 0 - 1 en 2008 gracias al tanto de Felipe Melo, cuando el técnico local era Ronald Koeman.

Apuesta por la juventud

Djukic cuenta para con la baja por sanción de Banega, por acumulación de tarjetas amarillas. El serbio ve aquí la oportunidad de introducir cambios en la línea de medios en busca de mayor creación de juego. Podrían entrar en el once Oriol Romeu y Parejo, que cuajaron un buen encuentro contra el St. Gallen. Ese 5 - 1 es el que puede tomar Djukic como referente, devolviendo a la titularidad gente joven con más ambición como Paco Alcácer, que apunta a titular en punta.

En defensa, podría regresar a la titularidad Víctor Ruiz, mientras que en la portería parece que Djukic seguirá mostrando confianza en Guaita pese a algunos fallos que cometió el valenciano en el Madrigal.

En la previa del encuentro, el serbio ha declarado que “hay suficiente calidad para revertir la situación”. Sin embargo, sabe que su futuro puede estar en el aire si no llegan los resultados, a pesar que Salvo aseguró tras el partido contra el Sevilla que Djukic “iba a terminar la temporada”. El ex del Valladolid expresó su confianza en resolver esta situación, porque “ya dio con la tecla en otros equipos”. “¿Por qué no lo voy a hacer aquí?, se preguntó el serbio.

Su idea para este encuentro es variar el sistema de juego para evitar repetir errores: “Queremos jugar más por fuera, no perder tantos balones por dentro, hay costumbres que cambiar y cuesta su tiempo hacerlo a cada jugador”, explicó Djukic.

Por su parte, Francisco va a alinear su mejor once. Pellerano y Suso regresarán a la titularidad después de sus respectivas sanciones y molestias. El técnico andaluz asume que su situación como entrenador del Almería puede ser límite ya que el equipo “lleva diez jornadas sin ganar”, por lo que “hay que aceptarlo y ser responsable con eso”.

