El papel de Bicho en el Deportivo, a debate

Con tan solo 17 años, el caso de Javier Fernández, 'Bicho', es poco menos que peculiar; de cómo se puede pasar de jugar en categoría cadete a ser titular en el primer equipo del Deportivo en apenas dos años, maravillando a cierta parte del deportivismo y otorgando la esperanza necesaria para poder confiar en la cantera de Abegondo y sus chavales.

No es descabellado, por este motivo, decir que es uno de los jugadores más prometedores que el equipo coruñés ha tenido en varios años. Tras toda una vida de deportivista, el pasado sábado cumplió el sueño de todo canterano: debutar en el once inicial del Deportivo de La Coruña, supliendo la baja obligada de Javier Arizmendi. En VAVEL ya profundizamos más sobre él en un artículo de la serie 'La cantera de Abegondo'.

A pesar de haber salido con una derrota bajo el brazo de Tenerife, es indudable que las sensaciones que el joven jugador de Sada fueron positivas, por lo que se forma el siguiente debate. ¿Debería Bicho ser titular ya, o por el contrario sería un error o una impaciencia? Manuel Díaz y Álex Varela, integrantes de VAVEL, argumentan sobre cada una de estas dos posturas.

Por qué Bicho debe ser titular, por Manuel Díaz

Es una realidad incuestionable que el Deportivo tiene un problema ofensivo. El equipo de Fernando Vázquez es incapaz de llegar a portería contraria con un mínimo de claridad, y las estadísticas son abrumadoras. A estas alturas de campeonato lleva únicamente 9 goles a favor en 11 partidos, y lo peor no son los datos, sino las sensaciones. La solución para este rompecabezas parece estar en Abegondo, donde un chaval con solo 17 años ha demostrado en pocos meses que puede convertirse en el nuevo ídolo de la parroquia blanquiazul.

En el fútbol el tema de edad ya no es una excusa, estamos hartos de ver chavales que no pasan de la veintena hacerse con las riendas de un equipo. Si nosotros tenemos un diamante en la cantera, debemos usarlo. Ahora más que nunca necesitamos un jugador que aporte frescura y calidad, a una línea de 3/4 que se ahoga al pisar área rival. Nos hace falta un toque de fantasía que desbloquee nuestro juego ofensivo y nos permita surtir de balones a Borja Bastón. La titularidad de Bicho también supondría tener más soluciones en un banquillo algo escaso. La inclusión en el once del canterano sadense relegaría a la banqueta a jugadores como Arizmendi o Rudy, que actualmente se encuentran en un estado de forma bastante bajo.

En definitiva, con Bicho, el Dépor ganaría un excelente socio para Culio y Juan Domínguez, a la vez que incrementaría su capacidad de juego asociativo en posiciones avanzadas. Es verdad que la Liga es muy larga, pero el conjunto herculino debe empezar a carburar sino quiere quedarse descolgado de los puestos de honor de la categoría de plata. La pieza que nos faltaba para completar el engranaje estaba en casa y como decía Santiago Bernabeu: “No hay jugadores jóvenes o viejos; los hay buenos y los hay malos” y Bicho sin duda, es de los buenos.

Por qué Bicho no debe ser titular, por Álex Varela

Es evidente que este chico ha demostrado en el campo sus cualidades: en Tenerife sin ir más lejos, fue el único, junto con Rudy, que intentó hacer cosas diferentes para romper el atasco del equipo cada vez que acechaba el campo rival. Pero es precipitado, conociendo las claras carencias ofensivas del equipo, el convertirle en uno de los pilares de un supuesto cambio de juego por una simple razón de juventud e inexperiencia.

Bicho no tiene más que 17 años, ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad, y todavía está en una etapa de formación clave para para mejorar e ir cumpliendo poco a poco las expectativas puestas sobre él; y no deja de ser un error el aplicarle una presión que actualmente con toda probabilidad no pueda afrontar (convertirle en uno de los jugadores importantes de un equipo que debe ascender sí o sí para afrontar mejor su viabilidad). Por lo tanto, es posible que en este caso prime más lo mental que la ya demostrada habilidad.

Por calidad es innegable que este chico ha dejado claro que puede ser perfectamente un jugador del primer equipo del Deportivo, pero todavía no ha dado el paso para ser habitual dentro de los onces titulares de Fernando Vázquez. Esto lleva a relegarle a un banquillo que truncaría su progresión, y por lo tanto su futuro. Así, puede que lo más razonable sea convocarlo con el primer equipo solo cuando sea vitalmente necesario, y que el resto de jornadas las dispute con el Fabril en Tercera División, que no deja de ser una categoría muy adecuada en lo que a mejorar se refiere para un jugador que todavía está en edad juvenil; y cuando sea la hora de asumir una responsabilidad importante, no antes, integrarle definitivamente en el primer equipo del Dépor.

