Barkero: "No podemos pensar en los puntos que hemos perdido, sino en los que tenemos por delante"

José Javier Barkero ha comenzado la comparecencia recordando su paso por el equipo con el que se enfrenta el club aragonés el próximo sábado, el Eibar: “Estuve allí dos medias temporadas. Lo pasé muy bien, me enseñó a jugar otro tipo de fútbol y a ser más competitivo. Guardo muy buen recuerdo del paso por Eibar. Fue después de un año de no estar jugando en la Real Sociedad, en el club pensaron que me vendría bien aprender otro tipo de fútbol como es la fuerza, la garra, la presión… Salió muy bien porque jugué mucho y me hizo mejor futbolista, más completo”. Continuando con el plano personal, Barkero ha asegurado que “el equipo ha dado un paso adelante y yo, personalmente, también”. Además, ha reconocido: “Siempre me ha costado coger la forma, cuando tenía 20 años me costaba también, y con la edad, quieras o no, te cuesta un pelín más, pero estoy contento, físicamente estoy bien”.

"El equipo ha dado un pase adelante y yo, personalmente, también"

El vasco también ha hablado sobre el tema que más se habla en los últimos días en la capital del Ebro, y es que el Real Zaragoza ha perdido 4 puntos en las dos últimas jornadas (frente a Deportivo y Alavés) en los últimos segundos de partido. “Hemos hecho hincapié en controlar los minutos finales de los partidos, porque ya van dos partidos en los que hemos perdido puntos. Es un tema que hay que tratarlo, porque es un defecto que hemos tenido en las dos últimas jornadas y hay que corregirlo. Lo hemos hablado, el equipo le ha visto las orejas al lobo y esperemos que ocurra el menor número de veces posibles, sabemos que alguna vez más ocurrirá, pero esperamos que no sea una constante que el equipo pierda al final lo que ha ganado durante muchos minutos”, ha destacado Barkero. También ha comentado el jugador blanquillo respecto a cómo solventar los minutos finales de los partidos que “algunos jugadores sí somos veteranos, y sabemos que en los minutos finales, en vez de buscar un tiro a puerta, hay que irse al córner para que pase el tiempo y no nos pase lo del día del Alavés. Pero también hay muchos jugadores jovenes, que se están formando y lo están aprendiendo. En ese sentido se cometen errores colectivos”. Barkero ha señalado que “ningún equipo juega 90 minutos al mismo ritmo”, y ha añadido: “Es cierto que cuando vamos 2-0 en el marcador y podemos matar el partido, hemos dado un paso atrás. Creo que no es problema físico, es problema de entidad, de equipo, de decir 'yo soy el Real Zaragoza y este partido es mío'. Creo que es problema de que todavía no hemos cogido esa jerarquía en la categoría”. También ha querido afirmar que esto que le sucede al conjunto aragonés “no es por falta de intensidad”, ya que “hemos perdido 4 puntos porque el rival ha achuchado y nosotros hemos dado un paso atrás, pero falta de intensidad no ha habido, porque sino no nos hubiéramos puesto 0-1 en Coruña o 2-0 contra el Alavés”. “Miras la clasificación y piensas 'tendríamos que estar con el Lugo, con 20 puntos'”, ha reconocido el ex del Levante, pero también ha subrayado que “no puedes ir a Eibar y pensar en los puntos que has perdido, sino en los que tienes por delante. El equipo sabe que puede estar arriba, sabe que tiene que estar arriba. Poco a poco hemos ido hacia adelante, y nos queremos ver ahí delante. El sábado es una oportunidad propicia, aunque en un campo difícil, para dar un salto cualitativo y estar ahí arriba”.

Analizando ya el próximo partido, el sábado a las 18 horas en Eibar, José Javier Barkero ha explicado: “Para mí es un partido de dos áreas. Es un partido en el que seguramente habrá poco juego en el centro del campo, aunque el Eibar no es lo que era hace 10 años, que jugaba más directo, ahora juega más al toque. Les he visto dos partidos este año y conozco a Garitano, era un jugador al que le gustaba más tocar el balón, y juegan más en defensa y el centro del campo. Es un equipo que juega muy bien en el tema de las dos áreas, que tienen muchas ocasiones de gol, aunque no metan muchos goles. Hay que tener mucho cuidado y tenemos que ser efectivos arriba. Es un campo en el que ellos aprietan mucho, no te dejan en ningún momento ni dos metros. Si a Ipurúa no vas al 100%, te pasan por encima, eso está claro. Nos tenemos que poner a su nivel de intensidad, si nos ponemos a ese nivel, vamos a ganar el partido, porque creo que tenemos más calidad que ellos. Tenemos que ser tan agresivos como ellos”.

"En Eibar seguramente habrá poco juego en el centro del campo. Hay que tener mucho cuidado y ser efectivos arriba"

La Federación de Peñas del Real Zaragoza ha organizado viaje al partido y se espera buena presencia de aficionados blanquillos en las gradas de Ipurúa. Respecto a este asunto, Barkero ha comentado: “El fútbol es una manera de mostrar emociones, pero nunca agresividad. Todos sabemos que siempre puede haber 4, 5 ó 10 que arman jaleo. Espero que no pase nada, que cada afición vaya a divertirse y vaya a disfrutar de su equipo, pero sin meterse con la otra afición, porque eso no es manera de divertirse. Esperemos que sean coherentes y sepan dónde están y vayan a animar a su equipo”.

Por último, el jugador que llegó este verano a la entidad maña ha hablado sobre los buenos partidos que vienen haciendo David Cortés y él por la banda derecha. Barkero ha afirmado que ambos jugadores están “contentos”. “Creo que nos hemos compenetrado muy bien desde el principio, tanto dentro como fuera del campo, y eso se está notando. Tras un periodo de conocimiento, estamos en un momento en el que yo sé que siempre estás detrás de mí y él sabe que yo siempre estoy detrás suyo, y eso es importante. Tanto David como yo sabemos que pueden entrar otros hombres en nuestro lugar y aunque nosotros estemos a gusto, lo importante es el colectivo. Si a David no le quitan la tarjeta, puede que entre José o puede que entre otro compañero. Hay que saber los puntos fuertes de nuestros compañeros para poder compenetrarnos y que al final salgan las cosas bien”, concluía Barkero.