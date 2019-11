Rayo Vallecano - Real Madrid: en busca de la estabilidad

Como una montaña rusa de sensaciones. Así puede definirse hasta ahora la marcha del equipo de Carlo Ancelotti. Los blancos continúan en la búsqueda de ese espectáculo que el técnico italiano se ha hartado de prometer por activa y por pasiva. A pesar de tener un objetivo claro, el camino hacia la citada meta no está resultando nada sencillo. Un sinfín de alineaciones distintas, partidos que atisban el inicio de algo, otros que confirman un total desconcierto en un equipo que no sabe, ni siquiera, qué rumbo tomar y por último, una arrolladora puesta en escena que se toma como un aviso a navegantes. El Real Madrid busca que su úlitmo partido ante el Sevilla se convierta en un punto de inflexión a partir del cual, la afición del Bernabéu pueda recuperar la mejor versión de un equipo que en los últimos años se había mostrado devastador en la faceta goleadora.



Los siete tantos al conjunto hispalense fueron la mejor medicina para olvidar el traspié del 'clásico', que conglomeró en sí mismo la que está siendo la propia marcha del equipo: una primera parte para el olvido y una segunda para la esperanza. ¿Cuál es el auténtico Real Madrid?¿Qué versión del equipo prolongará su desarrollo a lo largo de la campaña? Los blancos tienen clara cuál es la cara que desean matener y el Rayo Vallecano se presume como un rival propicio para dar el golpe de autoridad definitivo sobre la mesa de la propia identidad. El conjunto de Vallecas llega en puestos de descenso -penúltima posición- con tan solo 9 puntos en su casillero, 21 puntos menos que los 'merengues'. En su feudo, además, no se han mostrado los hombres de Paco Jémez especialmente fiables, habiendo cosechado tres derrotas y dos victorias en los cinco partidos disputados.

El Real Madrid espera haber hallado su punto de inflexión

Carlo Ancelotti continúa buscando la tecla que dé con esa excelencia y ese espectáculo que tanto ansía encontrar. Los continuos cambios en el 'once' inicial que ha venido sufriendo el equipo desde que arrancase la temporada, no han ayudado a encontrar a ese jugador idóneo para cada plaza y los blancos han llegado a cuajar partidos cuyos rivales han dejado en evidencia enormes carencias y una alarmante falta de compenetración. Pero en el seno del equipo esto parece no preocupar en exceso y, tanto Ancelotti como la plantilla se conjuran para pedir paciencia y tiempo en pos de ver crecer el nuevo proyecto y de que los jugadores puedan empezar a absorber los conceptos del entrenador italiano.

Las críticas de Blatter a Cristiano conjuraron al Real Madrid, que dio su mejor versión ofensiva En la búsqueda de todo esto, el Madrid topaba esta pasada semana con Joseph Blatter, presidente de la FIFA, que en apenas unos minutos sí fue capaz de prender, cuanto menos, un importante aspecto en el equipo: la rabia. Las críticas y lo que muchos consideran mofas hacia la gran estrella del cuadro merengue conjuraron el pasado miércoles al madridismo para dar una respuesta a la altura de las circunstancias y el equipo ofreció ante el Sevilla la mejor cara en la vertiente ofensiva de la temporada, no ya sólo en cuanto a juego, sino también en cuanto a goles. Siete tantos que rescatan, de algún modo, al mejor Madrid de los últimos años, un partido que sirvió para resucitar algunos aspectos y confirmar otros: volvió el mejor Bale, volvió también el mejor Benzema y quedó patente que el mejor Cristiano nunca se ha movido del Santiago Bernabéu.



No obstante, de igual manera quedó en evidencia un importante aspecto del equipo, que es la defensa. El Sevilla se marchó del Bernabéu con siete tantos en contra pero también con tres a favor que conviene no obviar; el conjunto hispalense fue capaz de rematar las mismas veces que los blancos, aunque con menor tino y puntería, lo cual no debe eclipsar la forma física de jugadores como Sergio Ramos, muy criticado en los últimos partidos o Arbeloa, que se llevó el silbido de cierto sector de la grada madridista. No en vano, cabe destacar también, que el Madrid ha encajado ya 14 goles en once partidos, el doble que el Barcelona y seis más que el Atlético de Madrid, sus grandes rivales en la tabla clasificatoria.

En el 'once', con Xabi y sin Varane

Una de las buenas noticias que recibió el Real Madrid en la pasada jornada, además del regreso a la senda del triunfo, fue la vuelta de Xabi Alonso tras varios meses apartado de los terrenos de juego como consecuencia de la operación a la que se sometió en la pasada campaña. Muchos han sido los jugadores que Carlo Ancelotti ha probado en el centro del campo, buscando esa sobriedad, ese equilibrio y esa visión de juego que sólo Alonso es capaz de conceder, merced de su calidad y su veteranía. Partió en la segunda mitad en el duelo ante el Sevilla pero, tal y como anunciaba el entrenador italiano, en esta ocasión lo hará en el 'once' inicial.



Entrará Xabi y saldrá de él Raphäel Varane. El francés desarrolló un buen papel ante los de Unai Emery pero en la retina siguen muy presentes los cinco meses alejado de los campos de fútbol que pasó el jovencísimo central, por lo que Ancelotti, que no le ha tenido a su disposición en todos los entrenamientos de esta semana, ha optado por darle descanso esta vez y preservarle seguramente para un duelo de altura como la vuelta en Champions con la Juventus en Italia. A pesar de todo, el galo entra en la convocatoria, como también lo hace Gareth Bale, cuyo despertar la pasada jornada, dio vida a las esperanzas del madridismo por empezar a disfrutar de su mejor versión, la misma que enamoró a propios y extraños cuando militaba en las filas del Tottenham. Dos goles y dos asistencias ante el Sevilla que deslumbraron y que están llamados a ser el pistoletazo de salida de uno de los jugadores más caros del mundo.

El Rayo busca un regreso a la jornada 1

Desde que el campeonato nacional de Liga arrancase, el conjunto de Paco Jémez suma con cuentagotas las victorias cosechadas en su estadio. La primera en la condición de local la vivió el equipo franjirojo el 17 de agosto ante el Elche y desde entonces, derrotas ante el Levante (1-2) y Barcelona (0-4), un ajustado triunfo -el último- frente a la Real Sociedad (1-0) y de nuevo, un tropiezo contra el Valladolid (1-3). Nueve puntos en el casillero del Rayo y seis de ellos sumados en casa proponen a los blancos un escenario idóneo para seguir sumando, algo a lo que sin embargo no está dispuesto el equipo de Vallecas.



El Rayo Vallecano es el equipo más goleado de la Liga Dado que la situación no es muy diferente cuando el Rayo ostenta la condición de visitante -ha sumado sólo tres puntos en casa del Almería-, el conjunto de la franja roja se ve abocado a los puestos de descenso en este momento. Penúltimo, empatado a puntos con Betis y Celta (nueve) y con tres más que el último clasificado, el Almería (seis). En contra del conjunto de Jémez está también el hecho de que es el equipo más goleado del campeonato con un total de 24 goles encajados, nueve de ellos en casa. El cúmulo de toda esta situación vivía su último capítulo el pasado jueves en El Sadar, donde los rayistas caían por tres goles a uno. La falta de concentración en los minutos iniciales hicieron que el carácter aguerrido de los hombres de Jémez se quedase en atisbo de reacción. Osasuna golpeó rápido y de manera letal, sumiendo a los vallecanos en una situación complicada de afrontar incluso con un hombre menos, circunstancia que se daba a 25 minutos de la conclusión del choque, tras la roja directa que vería Miguel de las Cuevas por una dura entrada.

Por todo esto, la llegada del Real Madrid se percibe en una doble vertiente para los rayistas. Por un lado, los blancos suponen una durísima piedra de toque en un momento complicado de la temporada, que podría hundir más a los vallecanos y sumirles en una profunda crisis de la que puedes costarles mucho salir. Por otro, sin embargo, una posible 'machada' ante los hombres de Carlo Ancelotti serviría para olvidar el nefasto arranque liguero y establecer, como trata de hacer el propio Madrid, su particular punto de inflexión ahora, que todavía hay tiempo. En definitiva, el Rayo tratará de recuperar, contra todo pronóstico, la condición de 'matagigantes' que ya ostentase en anteriores temporadas.

El Rayo, mermado por las bajas

Paco Jémez durante toda la temporada y para este encuentro, no será distinto. A los lesionados de larga duración, Seba y José Carlos se les unen Ze Castro y Galeano, así como Nery Castillo. El primero de los mencionados nombres era operado el pasado 8 de ocutubre de su rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, mientras que José Carlos fue intervenido también, poco antes -22 de agosto- de una rotura del ligamento cruzado anterior, dolencias ambas que mantendrán a los jugadores alejados de los terrenos de juego por un largo período de tiempo. Las bajas han venido mermando al conjunto dedurante toda la temporada y para este encuentro, no será distinto. A los lesionados de larga duración,El primero de los mencionados nombres era operado el pasado 8 de ocutubre de su rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, mientras quefue intervenido también, poco antes -22 de agosto- de una rotura del ligamento cruzado anterior, dolencias ambas que mantendrán a los jugadores alejados de los terrenos de juego por un largo período de tiempo.



Por su parte Ze Castro caía el pasado 19 de octubre con una rotura en el bíceps femoral del muslo derecho, que le estima una baja aproximada de tres semanas, algo menos que lo que tiene por delante Galeano, con una rotura del adductor mediano del muslo derecho, que le mantendrá K.O entre cuatro y seis semanas, según anunciaba la web oficial del Rayo Vallecano. Por último, Nery Castillo sufría una rotura en el bíceps femoral del muslo derecho el pasado 28 de octubre y su tiempo de 'parón' se estima también entre cuatro y seis semanas.

Llena, por tanto, la enfermería del Rayo, algo que suma en una situación y complicada de por sí, con la que habrá de lidiar Jémez.

Ancelotti: "El Rayo no se lo ha puesto nunca fácil al Madrid"

Historia y estadísticas al margen, lo cierto es que Carlo Ancelotti no se fía. El técnico italiano hablaba en rueda de prensa y subrayaba las dificultades en las que el Rayo ha puesto siempre al conjunto blanco en su feudo, a pesar de alzarse estos con la victoria en los últimos cinco años de manera consecutiva: "El partido de mañana es un derbi y todos los derbis son particulares. Mañana será difícil, y confío en que juegue bien el Real Madrid. El equipo ha ganado allí los cinco últimos años pero siempre le ha costado mucho porque el Rayo no se lo ha puesto fácil".



Por esa razón y a pesar de la posición en la tabla que ocupa el Rayo, el italiano tiene clara cuál será su propuesta inicial, con Xabi Alonso sobre el terreno de juego y sin Raphäel Varane. Menos decidido se mostraba con la posición que Di María puede ocupar sobre campo, puesto que aunque muchos le tienen como la opción a Gareth Bale por la derecha, ante el Sevilla, ambos futbolistas coincidieron sobre el verde, ocupando el argentino una demarcación más centrada en el campo: Mañana puede que vuelvan a salir juntos", afirmaba Ancelotti.

Paco Jémez: "El equipo está jodido y eso es bueno"

Si a simple vista la situación del Rayo no es precisamente idílica, Jémez encuentra la forma de verle el lado positivo, algo que halla precisamente en el carácter y la actitud de sus hombres: "Le veo algo que me gusta y es que está jodido y eso es bueno. No está desmoralizado. Cuando ves que un equipo pierde y le da igual, pues mal asunto, pero si están jodidos y ves que tiene margen de mejora es el único camino para salir de la situación", manifestaba.



Por todo eso, el técnico rayista sabe que el encuentro ante los blancos será de la mayor exigencia y pasará por hacer un buen partido y por no permitir que los de Ancelotti hagan lo propio: "El Madrid no es solo Cristiano, aunque es un jugador emblemático. Si le paramos mejor, pero el Madrid es mucho más que eso. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible, hacer nuestro fútbol, quitarle el balón y que no puedan hacer su fútbol".

El entrenador rayista no fue el único que habló sobre el partido de este sábado; también lo hizo Adrián, que admitía que “es difícil hacerle daño a un equipo como el Madrid que es uno de los cinco mejores del mundo. Tienen sus puntos débiles como todos, pero son menos. Además con sus recursos técnicos y físicos tienen más fácil esconderlos". A pesar de eso, el futbolista madrileño apelaba al factor casa y a la afición para conseguir ese golpe moral que necesitan ellos y que también dejaría tocado al conjunto blanco: "Ganar serían tres puntos y un gran empujón moral para nosotros y para toda nuestra afición. Además el partido se juega en Vallecas y Vallecas siempre es importante. Por el campo, yo lo he vivido como rival y no es fácil situarse y sobre todo por la afición."

Precedentes

Hasta en 14 ocasiones se han visto las caras Real Madrid y Rayo Vallecano en el estadio de este último. Balance claramente favorable para los blancos, que han logrado arrancar de allí 10 triunfos, un empate y tan sólo han sucumbido en tres ocasiones. La última vez se dio en la temporada 96/97 con un ajustado 1-0. Desde entonces, cinco campañas consecutivas sumando victorias, de entre las que destacan el 0-1 con taconazo de lujo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo.



