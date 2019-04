Paco Jémez: "La segunda parte es mérito nuestro, no tanto demérito del Madrid"

El entrenador del Rayo Vallecano se mostró contento con el buen hacer de sus jugadores, sobre todo en la segunda parte, diciendo estar “muy orgulloso de los jugadores y de su trabajo", después de estar a punto de remontar un partido que se puso con tres goles en contra. "Me quedo con que no hemos perdido nunca la cara al partido”, comentó, también enviando un mensaje de agradecimiento a una afición que no dejó de animar durante los noventa minutos, “la afición ha ayudado muchísimo”.

"A los jugadores no se les puede reprochar nada porque han hecho un trabajo fenomenal" El encuentro contra el Real Madrid llegaba en un momento en el que había más ganas de pasarlo que de disputarlo. Se preveía que pudiera ser la tercera derrota consecutiva después de Valladolid y Osasuna, como así ha sido, y quizá se esperaba que fuera más dolorosa de lo que ha sido. No obstante, después de la gran segunda parte franjirroja, el Rayo no sale del encuentro tan desmoralizado como cabía esperar, sino todo lo contrario. "Levantar un 0-3 al Real Madrid es bastante complicado. Lo hemos intentado y a los chavales no se les puede reprochar nada porque han hecho un esfuerzo fenomenal. Nos vamos con la sensación de que hemos hecho lo suficiente para al menos no perder”, comentaba Jémez con respecto a las sensaciones, añadiendo que “hemos sido capaces de tenerlos ante las cuerdas, pero hemos cometido errores gordos que en esta categoría te pasan factura”, decía Jémez refiriéndose quizá a los errores de una defensa que contribuyeron a algunos de los goles madridistas. “Trabajaremos para quitarlos porque hasta que no lo hagamos no seremos capaces de ganar partidos", afirmó.

"Nadie debe quitarnos mérito diciendo que el Real Madrid defendió mal" Unos errores que Anaitz Arbilla asumió después de ser sustituido, llorando desolado en el banquillo. Acerca de esa imagen, Jémez comentó que "tiene todo mi respaldo. Estoy contento con la intensidad que mete a los partidos. Lo he cambiado porque había que arriesgar, no ha sido un castigo. Si alguien tiene mi mayor respaldo, es él"

Acerca de la mala segunda parte realizada por el conjunto de Carlo Ancelotti, Jémez dijo que “nadie debe quitarnos méritos diciendo que el Real Madrid defendió mal. La primera parte fue buena dentro de nuestra humildad y no hemos sido capaces de remontar un marcador complicado. No ha sido tanto demérito del Real Madrid sino mérito nuestro al arriesgar como hemos arriesgado”, sostuvo el entrenador franjirrojo, asegurando que “hacemos más cosas buenas que malas”, para estar, como están ahora, colistas de Primera División, empatados con Almería y Betis, con nueve puntos.