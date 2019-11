Sevilla Atlético 0 - 1 FC Cartagena: victoria sufrida ante un digno rival

El FC Cartagena llegaba a Sevilla con 5 victorias consecutivas, buscando continuar la buena racha y por qué no, el liderato. Para ello el primer paso era ganar a un correoso Sevilla Atlético que venía en la zona baja de la tabla y con necesidad de puntuar para escalar posiciones.

Ramón Tejada apenas mostraba cambios respecto a la jornada anterior, a excepción de la inclusión en el once de su máximo goleador, Carlos Fernández. Luis Tevenet introdujo dos variaciones en el once. Las bajas obligadas de Mariano Sánchez y Riau han dado paso a Carlos David y a Zurdo en el once. En el centro del campo y en la delantera el técnico siguió con su alineación habitual.

Fernando sigue enchufado

El partido comenzó con un Sevilla Atlético al ataque y sin guardarse nada, aunque la primera del partido la tuvo Fede en el minuto 4, con un disparo cruzado que se fue por poco. A pesar de esa primera llegada, el Sevilla Atlético parecía dominar el balón en los primeros minutos de partido incluso llegando con cierto peligro sobre la portería del FC Cartagena. Los locales lo seguían intentando y en el minuto 12, Limones detiene un peligroso lanzamiento de falta de Branco.

Todo siguió igual hasta el minuto 24 cuando Garrido derriba a Megías en el área y el colegiado señala el punto de penalti. Fernando no dudó a la hora de lanzar desde los 11 metros y puso el primero en el marcador. El delantero sevillano, que pasó por las categorías inferiores del Sevilla CF, volvió a marcar y ya suma 8 goles en liga. A partir del gol, el Sevilla Atlético tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo.

En el minuto 30 de partido, una gran jugada de los locales acabó con un remate del hoy omnipresente Carlos Fernández que, a centro de Alex Rubio, a punto estuvo de poner el empate en el marcador. A pesar de las acometidas locales, el Cartagena se encontraba bien situado en el campo y buscando el contraataque. En una de esas contras, Fernando intentó una complicada volea que cerca estuvo de ser el segundo del partido. Limones también quería dejar su sello en el partido y en el minuto 36 salvó el empate con un paradón tras disparo de Alex Rubio.

Los minutos finales del primer tiempo fueron continuas llegadas de los locales con su delantero Carlos Fernández como gran referencia. El ariete sevillano volvió loca a la defensa visitante pero no estuvo acertado a la hora de definir ya que sus disparon no veían puerta, o eran atajados por el meta Limones. Con un posible penalti que reclamaron los locales tras un córner, se puso fin a la primera mitad.

El filial fue con todo

La segunda parte comenzó sin cambios en ninguno de los dos equipos, y también sin cambios respecto a la táctica de abos equipos. El filial seguía presionando y los cartageneros, bien situados en el campo, y sin dar opciones, buscaban salir a la contra. Álex Rubio en el minuto 51 tuvo una clara ocasión, pero el jugador sevillista pecó de egoísta y, con un compañero sólo, intentó un disparo muy complicado que se marchó fuera. Fede lo volvía a intentar a la contra pero el liniel señaló fuera de juego.

Tevenet hizo el primer cambio del partido en el minuto 52, el goleador y ex sevillista Fernando le dejaba su puesto a otro ex sevillista, Menudo. Con la entrada de Menudo los visitantes buscaron más control en el centro del campo, pero no fue así. El Sevilla lo seguía intentando pero el centro del campo y la defensa del Cartagena no daban opción alguna, mientras que arriba, Fede, Antoñito y Megías seguían a lo suyo buscando las jugadas rápidas al contraataque.

Un par de llegadas de los locales volvían a poner en sobresalto a la defensa visitante, pero el equipo sevillista no estaba acertado de cara al gol. Tejada quitó a Beto, muy activo esta mañana, y dio entrada a Eugeni. En la jugada siguiente, un choque en el centro del campo dejó tirado a De Lerma, que no se pudo recuperar y tuvo que ser cambiado por Diego Segura. Los cambios activaron un poco el partido y tras un disparo de Megías con peligro que el balón dio en un defensa local, llegó una jugada peligrosa para el Sevilla pero, de nuevo, Carlos Fernández no estuvo acertado.

En el minuto 65 llegó la jugada polémica, Carlos David hace una falta al borde del área y los locales pidieron penalti alegando que era dentro del área. El árbitro señaló falta, amonestó a Alex Rubio y expulsó al técnico local, Ramón Tejada, por las protestas. La falta se convirtió en la jugada más peligrosa para los locales ya que la falta lanzada por Carlos Fernández dio en el palo. En el minuto 75 Tevenet dio entrada a Eric López, que debutaba en Liga, ocupando la posición de Antoñito.

Una nueva protesta desde el banquillo, esta vez el banquillo visitante, ocasionó la expulsión de Savu, portero suplente del Cartagena que se encontraba en el banquillo. Entrabamos en el minuto 80 y el Sevilla Atlético la volvía a tener con un gran disparo de Gonzalo que Carlos David, bajo palos, sacaba un gol que ya se cantaba en la grada. Seguía presionando el filial del Sevilla, pero Carlos David, Astrain y el meta Limones echaban por tierra todas las internadas de los locales.

En el tiempo de prolongación, cuando el Sevilla más presionaba, Menudo a punto estuvo de sentenciar con un disparo que Sergio Rico mandó a córner con una gran intervención. Con poco más que destacar, el colegiado señalaba el final del partido y el FC Cartagena, a la espera del partido del Albacete, se ponía líder virtual del grupo 4.

Próximas citas

En la próxima jornada el Sevilla Atlético se medirá a La Roda en el Estadio Municipal de La Roda mientras que el FC Cartagena visitará el Estadio Escartín para medirse al CD Guadalajara.

Antes de la visita a Guadalajara, donde la Federación de Peñas ya está trabajando para conseguir que se desplacen aficionados cartageneros, el FC Cartagena tiene una fecha marcada en el calendario. El viernes 8 a las 13:00h tendrá lugar el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde al FC Cartagena tendrá como rival a un equipo de primera que juegue competición europea.

