Gurpegui: ''Nos vamos con la sensación de que podíamos hacer más''

Partido díficil para Carlos Gurpegui al que le ha tocado lidiar con Diego Costa en el Calderón durante los 90 minutos de juego. Haciendo gala de su veteranía, el jugador de Andosilla ha sido capaz de frenar, en la mayoría de las ocasiones, las embestidas del brasileño. Pese a ello, el Athletic no ha podido hacer nada ante un Atlético que sigue subiendo escalones gracias a su extraordinario nivel de juego, y se ha dejado tres puntos importantes en el camino.

Al término del encuentro, Gurpegui ha reconocido que el equipo no ha dado la imagen que se esperaba y ha admitido que tras esta derrota, el Athletic deberá hacer autocrítica para poder mejorar: ''No hemos entrado de todo mal en el partido. Es cierto que no han habido llegadas a su área, pero creo que teníamos bastante controlada la situacion hasta el 1 a 0. A raiz de eso, el Atlético ha sido superior y el partido nos ha costado muchísimo. Nos vamos con la sensación de que podíamos hacer más. Es cierto que nos hemos encontrado un buen Atlético, pero creo que debemos analizarnos a nosotros mismos''. Asimismo, el jugador navarro ha destacado el buen juego del rival, por lo que la derrota ha sido más mérito del cuadro madrileño, que demérito del Athletic: ''Cuando el Atlético se pone por delante, se maneja muy bien. Son muy rápidos al contragolpe, tanto Diego como Villa buscan muy bien los espacios y si vas con un 1 a 0 en contra, es aún más complicado''.

Gurpegui no ha querido hacer un mundo de la derrota cosechada en Madrid y ha asegurado que el equipo debe corregir algunas cosas para no perder fuerza en la clasificación: ''Lo que tenemos que hacer es analizar el partido hoy y la primera mitad ante el Elche. Debemos ser autocríticos e intentar que no se nos escapen los puntos de la próxima jornada frente al Levante''-

En cuanto a la distancia que separa al conjunto colchonero, colíder de la Liga, de los bilbaínos, el defensa rojiblanco ha afirmado que el Athletic es un equipo capaz de ofrecer un fútbol mejor que el que se ha visto en el Calderón: ''Nosotros somo un equipo capaz de hacerlo bien en cualquier campo. Sabemos que podemos perder, pero teniendo más llegadas y yendo mas arriba y hoy, prácticamente, no hemos llegado a su área en todo el partido''.

Por último, el capitan rojiblanco se ha mostrado resignado respecto a las imprecaciones recibidas por parte de la afición colchonera y ha admitido que nunca es plato de buen gusto: ''Ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas, las he sufrido a lo largo de mi carrera pero preferiría que no me insultasen''.