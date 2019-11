Entrevista a Albert Crusat: "Ojalá vuelva algún día"

Albert Crusat fue durante seis temporadas uno de los jugadores más determinantes de la UD Almería. Llegó en segunda división y fue una de las piezas clave para llegar a primera, donde demostró su categoría. Hoy se encuentra sin equipo tras su paso por el Wigan Athletic inglés y analiza para Vavel.com la situación por la que atraviesa el equipo de Francisco.

P- Lo primero Albert, como no podría ser de otra forma ¿le gustaría regresar al Almería?

R- Claro, han sido 6 años en el Almería, y la verdad es que han sido muy importantes y bonitos para mí . Ojalá que pueda volver algún día.

P- Durante 6 temporadas en Almería se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del club. ¿Le dio pena abandonar el club, aunque fuera para mejorar y jugar en una competición distinta como es la Premier?

R- Sí, siempre te da pena y más con un equipo como el Almería, en el que he aprendido tanto. He tenido a muchos entrenadores y de ellos he aprendido mucho. Claro que te da pena irte de un equipo en el que has estado seis años y en tan buena situación.

P- La gente aquí te tiene un gran cariño ¿Qué significa el Almería para tí?

R- Significa todo. Son los seis mejores años que he tenido en cuanto a fútbol y afición; con jugadores, ex-jugadores,... me quedo con todo de Almería y ojalá pueda volver a repetirlo.

P- ¿Y la afición?

R- Siempre he tenido en mente a la afición. Tanto cuando me fui como cuando jugaba me apoyaron, en los buenos y en los malos momentos. Además, me quedo siempre con lo positivo de mis vivencias.

P- Actualmente se encuentra sin equipo, aunque no cuelga las botas ¿cómo afronta un jugador de su nivel una situación así?

R- Es verdad que no es una situación agradable para los jugadores. Tuve una lesión de cinco meses, acabé contrato con el Wigan y el equipo cambió de entrenador, lo que marcaba un poco el renovar o no renovar, aunque yo tampoco quería renovar en Inglaterra. Ahora estoy entrenando todos los días para estar preparado para cuando me llame un equipo e intentar ayudarlo todo lo que pueda.

P- ¿Cómo ha visto la situación que ha vivido el equipo?

R- Pues la verdad, era complicada, y era bastante raro ver a un equipo de Primera División que no ganara ni un partido. Sí que es verdad que ha habido circunstancias en las que podía haber ganado partidos, pero por decisiones arbitrales o fallos propios se conseguía. Ahora ha dado un vuelco importante después de la victoria del otro día en Valencia y la del Valladolid.

P- ¿Qué le pudo pasar para atravesar esa situación de 10 partidos sin ganar?

R- No sólo le ha pasado al Almería, le ha pasado a otros equipos que siguen el mismo estilo, que se van arriba, al ataque, descaradamente. Y en los momentos clave no quiere entrar el balón y es cuando el contrario te marca. Ahí ya has perdido. Y la victoria del otro día creo que aportó mucha moral, le quita presión y supongo que la afición también animará mucho más al equipo.

P- Compartió con Francisco vestuario, ¿Cómo definiría al actual técnico rojiblanco?

R- Solo estuve un año y medio con Francisco y la verdad es un chaval que sabe lo que quiere, siempre ha sido muy positivo. Cuando el equipo subió a primera en 2007 tuvo unos problemas para jugar con nosotros y estuvo sin equipo, aunque la verdad es que siempre estaba con la cabeza alta y era muy positivo con todos. Es joven y ha demostrado que a pesar de la racha negativa de resultados sabe aguantar. Espero que a partir de ahora le vaya muy bien.

P- ¿Qué era lo que necesitaba el equipo para cambiar esa dinámica negativa? ¿Solo una victoria o hay que cambiar más cosas?

R- Una victoria es lo que da más alas a un equipo. Estaban muy estancados con tanto resultado negativo y ahora la victoria en Mestalla les ha dado mucha moral, porque aunque el Valencia este mal es muy complicado ganar allí y ahora ganar al Valladolid les ha subido aun más el ánimo.

P- ¿Llegaste a ver a Francisco fuera del Almería?

R- Sí, la verdad que sí, ya sabemos cómo es el club y como maneja estos casos. Antes estabas cinco o seis jornadas sin ganar y echaban al entrenador. Y yo sí que pensaba que esta vez le tocaba a Francisco, aunque al final han apostado por él y parece que han acertado.

P- Mira la clasificación y ve al Almería antepenúltimo con 9 sobre 36 a pesar del buen juego que hace y ¿qué piensa usted?

R- Es verdad que el equipo estaba haciendo buenos partidos, no todos, porque el día del Valencia hubo solo 20 minutos que fueron buenos y fue cuando llego el gol. No creo que estén jugando bien todo, como se dice,pero al final lo importante es conseguir los tres puntos, jugando bien o mal.

P- ¿Cómo ha sido su paso por la Premier?

R- El primer año lo importante es adaptarse, yo lo hice pero por circunstancias con el entrenador no pode jugar tanto como me hubiera gustado. Jugué unos quince partidos y al siguiente tuve la mala suerte de lesionarme y estuve el año en blanco. Pero siempre con la cabeza alta y creo que podre conseguir equipos para poder jugar.

P- ¿Ha tenido menos minutos de los que esperaba?

R- Claro, yo hablaba con Roberto Martínez y me comentaba que iba a ser una pieza clave para el Wigan y eso me daba más motivación para ir y jugar allí. Son momentos en los que te dicen que vas a jugar y no juegas y claro que esperaba jugar más.

P- ¿Es muy diferente el fútbol inglés al español?

R- El fútbol español ya se ve que es un fútbol más de toque y el inglés es mucho más directo, aunque ya el año pasado vimos como los equipos ingleses iban tocando más el balón, al estilo de la liga española.

P- ¿Le costó adaptarse?

R- No, la verdad es que no me costó demasiado. El idioma es una lengua que se me da bien. Hay jugadores que quizá tengan mayores problemas con el tema del idioma, pero a mí no me sucedió. Además había cuatro o cinco españoles, más sudamericanos, lo que lo hacía parecido a un equipo español.

P- Se habló varias veces que podía volver a Almería durante ese periplo ¿Por qué no se produjo finalmente?

R- En invierno del año pasado fue por el tema de la lesión, estaba aun un poco tocado y el Wigan además no me dejo marcharme al Almería. Y este verano ha habido rumores, conversaciones con representantes, director deportivo, pero al final no hubo un planteamiento positivo y me he quedado sin equipo. Así que aquí estoy, esperando día a día una llamada de teléfono y ver que puede salir.

P- ¿Con que partido de todos los que jugó con la camiseta del Almería se quedaría?