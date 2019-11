Asier Garitano: "Creo en lo que hay. Tenemos capacidad y calidad suficiente en la plantilla"

El entrenador del C.D. Leganés acudió al programa ‘Hora Blanquizul’ donde repasó el primer tercio de temporada después de haber disputado ya doce partidos al mando del club pepinero. Repasó la actualidad del equipo, y habló claro con respecto a posibles fichajes o salidas.

“El equipo está compitiendo bien, tuvo un problema a partir de la Copa, consecuencias físicas, anímicas, se produjeron lesiones, y en las próximas dos jornadas no estuvimos bien", comentó con respecto a las derrotas contra Huesca y Real Sociedad B. "En Huesca no nos acompañó el físico, y el partido contra la Real no estábamos preparados para competir. Todo el mundo daba el partido hecho antes de empezar, y no estuvimos bien. A partir de ahí, corregir las cosas, ver qué había que cambiar, y la reacción fue buena", afirmó después de que el equipo reconduciera la situación para colocarse con 19 puntos tras vencer al Sestao y al Atleti B.

"Nos hace falta más acierto. Con dos o tres goles más estaríamos un poquito mejor" "El objetivo es estar peleando con los de arriba. Que no haya los altibajos que suele tener este club. Pusimos mucho entusiasmo en la Copa, pero yo creo que estamos bien. Seguramente nos haya faltado algún punto más, del partido contra el Fuenlabrada, Puerta Bonita, o Amorebieta, y dos o tres goles más, para poder haber estado un poquito mejor", aseguró el entrenador pepinero después de unos partidos en los que si el Leganés hubiera tenido más suerte o acierto de cara a gol, estaría sin duda en puestos de playoffs.

Acerca de esa falta de gol, Asier Garitano explicó que "nos hace falta más acierto. Situaciones claras hemos tenido, ahora nos está costando un poquito más, pero con tres o cuatro goles más a favor, estaríamos más arriba", descartando la posibilidad de que sea un problema de los delanteros, y la posiblidad de fichajes en el mercado invernal. "Creo en lo que hay, cuando llegue esa época se hablará mucho, pero yo creo que tenemos calidad y capacidad suficiente en la plantilla. Será difícil firmar algo mejor de lo que tenemos", decía Asier, quien no contó con Robert a principios de temporada, y éste tuvo que buscar una salida. Ahora algunos aficionados se acuerdan de él, pero Asier Garitano reafirma su decisión y no se arrepiente de haberlo 'echado': "sigo pensando que los que tenemos tienen una capacidad mayor a la de Robert".

"Creo en lo que hay. Tenemos capacidad y calidad suficiente en la plantilla" Siguiendo con el tema de los delanteros, el entrenador del conjunto blanquiazul explicó que el club no tiene la capacidad económica para traer a un delantero estrella: "El Leganés no tuvo posibilidad de firmar a los jugadores de Segunda B que marcan la diferencia. Esos jugadores los tiene el Albacete, el Cádiz, o el Racing de Santander, hay tres o cuatro delanteros que marcan la diferencia. El Leganés no está en condiciones para tener ninguno de esos".

A la falta de gol se le suman otros problemas como las lesiones de algunos jugadores importantes en la plantilla. Asier repasó a todos y cada uno de ellos: "Alberto Martín se lesionó en Llodio y es un tema muscular. Ha tenido algún problema de cicatrización. Va a mejor, ha empezado a trotar, pero no podría decir si es una semana, dos o tres lo que queda. Sergio Postigo tiene un problema en el astrálago, eso cuesta. El chaval quiso empezar a correr, tiene muchas molestias. Va para largo. El tema de Jhon Pírez, nos llevamos un susto grande, tuvo que estar ingresado. Lleva una semana sin entrenar, a ver si esta semana puede empezar. Y Jorge Alonso no le pasa nada, sólo el problema con su entrenador que no le convoca, pero no le pasa nada. Decisión técnica. Y Carlos Martínez, ha tenido el pinchazo, en dos o tres semanas estará".

Sobre la importancia de Alberto Martín en medio campo, una baja que quizá el equipo haya notado con más peso que otras, Garitano sostuvo que "Alberto Martín, por sus características, le da un poquito de equilibrio al equipo. Es un jugador más de posición, pero nos da equilibrio en el juego y en las dos áreas. Pero para eso están las plantillas, hemos ido probando hasta que los dos últimos partidos ha jugado Paco Candela", explicó.

"Cada vez los rivales nos conocen más" Algunos de estos problemas han conllevado una bajada de intensidad en el equipo, y el gran juego que desplegaba el Leganés a prinicpios de temporada y que genraba tantas ocasiones de gol, cada vez se ha ido viendo menos. Esta situación, Asier la achaca a que "en los últimos partidos bajamos la intensidad defensiva entonces no teníamos continuidad en ataque. Es verdad que los rivales nos conocen más, nos aprietan arriba para que tengamos que sacar el balón de otra forma más directa, y tampoco tenemos un campo que nos pueda ayudar a utilizar ese juego combinativo, y tenemos que adaptarnos", aseguró.

Otra de las cuestiones tácticas que inquietan a la grada en cada partido, es que en los córners en contra la posiblidad de contraatacar se vea reducida al introducir a los diez jugadores de campo para defender, sin dejar a uno más alejado. "Cada uno elije lo que más le gusta o más resultado le ha dado. Yo vengo haciéndolo así desde que comencé a entrenar. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero lo importante es que los jugadores crean en eso y sea un equipo solvente en esas situaciones", dijo Asier Garitano, un hombre que ayer demostró ser una persona muy cercana, afable, optimista y muy clara a la hora de hablar. Un hombre que además hace la quiniela sin mirar y acierta más que otros, "así que imagínate en qué manos está el Lega", comentó en tono bromista y entre risas. La mayor parte de la afición de momento no duda de él. El Lega está en buenas manos.

Puedes escuchar el programa completo aquí.