Yo jugué en el Real Betis: Ricardo Alexandre Martins

En Heliópolis, los porteros con fama internacional jamás han funcionado demasiado bien. De hecho, solo hay que recordar el caso del argentino Nery Alberto Pumpido, quien arribó al Villamarín con la vitola de ser uno de los mejores del mundo y, sin embargo, nunca estuvo a la altura de las expectativas. Más reciente y claro resulta incluso el caso de nuestro protagonista de hoy, el portugués Ricardo Alexandre Martins, que vino precedido de su buen hacer con la selección lusa, pero que destacó no por sus actuaciones, sino por su díscolo carácter.

Nació en Montijo, el 11 de febrero de 1976, y desde bien pronto destacó por sus reflejos y agilidad entre los tres palos, algo que llamó la atención de la dirección deportiva del conjunto local, que lo incorporó a sus escalafones inferiores. En 1993 llegó al primer equipo y sus actuaciones despertaron el interés de conjuntos de mayor importancia, como el Boavista, que lo firmó en 1994, cuando apenas contaba con 18 años.

En el Boavista ganó títulos y llegó a la selección

Por este motivo, en su primera campaña allí estuvo con el filial, aunque ya en la 95/96 dio el salto al equipo sénior, pero sin tener la posibilidad de estrenarse. Afortunadamente para sus intereses, pudo sacarse la espinita en la temporada siguiente, la 96/97, en la que disputó 16 encuentros, debutó con la selección sub 21 e, incluso, fue campeón de la Taça de Portugal.

Era sólo el punto de inicio de su gran explosión, que le llevó a ser indiscutible en la campaña 97/98, cuando fue campeón de la Supercopa y llegó a los 34 encuentros. Sin embargo, fue justo ahí cuando las lesiones y las decisiones técnicas pararon su progresión, dejándole en cinco intervenciones en la 98/99 y ocho durante la 99/00. En cualquier caso, el curso 00/01 sirvió para que volviese a reivindicarse siendo fundamental para que el Boavista se convirtiese en campeón de Liga. Estuvo sobre el césped en 28 ocasiones, rindiendo a un excelente nivel que, incluso, le llevó al combinado nacional absoluto, donde no tardaría en asentarse.

Firmó por el Sporting de Portugal en el verano de 2003

Todo le salía a pedir de boca. Disfrutaba de continuidad en su club, en el que jugó 29 duelos en la 01/02, aunque quería disfrutar de mayores éxitos para su palmarés. De hecho, en ese curso solo pudo ser subcampeón de la Supercopa, algo que, unido a los cantos de sirena que le llegaban de otros grandes equipos, hacía que se comenzase a plantear un cambio de aires. Sin embargo, y tras participar en el Mundial de Japón y Corea, decidió quedarse una temporada más.

En ella, la 02/03, siguió siendo intocable, acumulando 33 encuentros e, incluso, un tanto de penalti. Pese a todo, el Boavista no pasaba por ser una seria alternativa de poder, por lo que prefirió hacer las maletas cuando llegó el verano, enrolándose en el Sporting de Portugal. Y en las filas lisboetas nadie pudo moverle del once inicial. Acumuló 38 partidos y se ganó, por derecho propio, su presencia en la Eurocopa que tendría lugar en su país. Una cita en la que el cancerbero se convirtió en protagonista, ya que sus intervenciones fueron fundamentales para que el combinado luso llegase a la gran final, donde cayó frente a Grecia.

Fue uno de los grandes protagonistas del Mundial de Alemania

Sea como fuere, la historia se repetiría para él en la siguiente temporada, la 04/05, en la que fue subcampeón de la UEFA, poniendo fin así a una campaña en la que firmó su récord de envites, alcanzando los 46. Así mismo, en la 05/06 sumó una treintena de choques, algo que reforzó su importancia en la selección, en la que volvió a brillar con luz propia en el Mundial de Alemania. Allí, fue fundamental en la tanda de penaltis de cuartos de final ante Inglaterra, donde paró tres, a Gerrard, Carragher y Lampard. No obstante, Francia se convirtió en el ‘verdugo’ luso en las ‘semis’ y los germanos les relegaron a la cuarta plaza.

Para entonces, muchos clubes habían anotado el nombre de Ricardo en sus agendas, pese a que continuaría en la 06/07 en el Sporting, con 34 nuevas actuaciones y un título, la Taça de Portugal. Fue su legado en el cuadro capitalino, puesto que en junio, y tras unas largas y complicadas negociaciones, terminó cambiando de aires, encontrando acomodo en el Real Betis, que acababa de firmar a Héctor Cúper para el banquillo.

En Heliópolis destacó por sus enfrentamientos con Chaparro

Fue en ese momento cuando su difícil carácter comenzó a jugarle malas pasadas. No tanto durante el tiempo en el que el míster argentino estuvo al frente del vestuario, cuando fue titular indiscutible, pero sí a partir de que éste fuese relevado por Paco Chaparro. Su mala relación con el trianero, que llegó a decir que el luso le exigía jugar siempre de inicio, provocó no pocas tensiones en el vestuario, hasta el punto de que el técnico decidió tirar del meta del filial, Casto, para que jugase por él.

El extremeño debutó tras una lesión que sufrió el portugués en el minuto 69 del choque ante el Athletic, en la jornada 28. A partir de ahí, sólo salió del once en dos encuentros, en las fechas 36 y 37, elevando el global de Ricardo a 28 encuentros, en los que aportó su granito de arena para lograr la permanencia sin sobresaltos. No obstante, todo aquello no impidió que fuese a la Eurocopa de Austria y Suiza con Portugal, aunque allí apenas hizo nada reseñable.

Su aportación fue decisiva para el adiós del trianero

Y pese a que la directiva volvió a apostar por Chaparro, el luso decidió quedarse en Heliópolis, algo que, pese a todo, no rebajó el clima de tensión. El trianero apostó por Casto como titular, dejando para ‘R1cardo’, como rezaba su dorsal, sólo la Copa. Pero a partir de la jornada 18, contra el Málaga, la cosa cambió. Unos problemas físicos de su competidor le abrieron de par en par las puertas de un once del que prácticamente ya no saldría jamás y en el que, incluso, se vengaría del entrenador.

Fue el 4 de abril, en la jornada 29, con el futuro del míster pendiendo de un hilo por los malos resultados. En un choque loco contra el Numancia, el Betis remontó en el último suspiro un 1-2, con goles de Capi y Oliveira, que salvaban la cabeza del técnico. Quedaba apenas el tiempo de prolongación, en el que el equipo, con uno menos por la expulsión de Nélson, debía mantener con uñas y dientes el resultado. Entonces, una salida a lo loco del portugués, que pegó una patada en el pecho a un rival, le costó la expulsión y un penalti que después marcaría Aranda con Melli de portero.

Pese a todo, fue titular hasta el final de Liga y desapareció después del equipo

Aquello motivó la destitución de Chaparro y la llegada de Nogués, quien, no obstante, devolvió la titularidad a Ricardo en cuanto cumplió su sanción hasta el final de la Liga, que se saldó con un doloroso descenso a Segunda en la última jornada, tras empatar con el Valladolid. Ese fracaso puso el cierre a un curso en el que el portugués llegó a los 26 envites.

Ya en Segunda, Tapia confió en el recién llegado Goitia, al que había entrenado en el Málaga, y en Casto, dejándole como tercer portero. Pese a todo, el luso no se puso nervioso, ni mucho menos. Pasó la temporada en blanco y aprovechó para dedicar tiempo a sus ‘hobbies’, perfeccionando su estilo jugando al golf. Su postura era muy clara: tenía contrato en vigor y si no contaban con él, que le buscasen una salida. Y como el club no lo hacía, se limitó a ver cada partido desde la grada, observando cómo los altibajos le costaban el ascenso a sus compañeros.

Tras salir de Heliópolis ha pasado por Leicester, Setúbal y Olhanense

Incluso, comenzó a hacer la pretemporada de la 10/11, con Mel al mando y de nuevo sin sitio, puesto que el madrileño contaba, en principio, con Goitia y Razak. Sólo Casto podría tener sitio como tercer meta, por lo que, esta vez sí, se agilizaron los trámites para darle la baja a Ricardo. Esta se solventó tras unas larguísimas negociaciones en enero, después de quedarse sin ficha. De este modo, y con la carta de libertad bajo el brazo, probó suerte en el Leicester City de la Segunda inglesa, donde apenas jugó ocho partidos.

En junio volvió de nuevo a Portugal, al Vitória de Setúbal, con el que no pasó de ser un suplente habitual, disputando sólo tres choques. Su siguiente destino fue el Olhanense, club con el que acumuló nueve intervenciones a lo largo de la pasada campaña. En esta, en cambio, disputó las siete primeras jornadas de Liga, si bien en las dos últimas ha vuelto a ser suplente a sus 37 años.

De este modo, Ricardo consume sus últimos años de fútbol en el país donde ha vivido sus grandes éxitos y que dejó en 2007, con una tremenda fama internacional a sus espaldas, para firmar por un Betis al que aportó más problemas que soluciones, pese a las grandísimas expectativas que había creado su fichaje.

(Fotos del texto: 1, Serbenfiquista.com; 2, Ligaportuguesafutbol.blogspot.com; 3, Digitalblue.blog.sapo.pt; 4, Fiebrebetica.com; 5 y 6, Marca.com; y 7, Record.xl.pt).