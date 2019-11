Entrevista. Conchado: "Tras presentación he tenido una reunión con posibles inversores"

Tras más de 20 años unido al actual consejo de administración del club, Germán Rodríguez Conchado decidió el pasado 17 de octubre dar el paso definitivo para presentar su candidatura a presidir el Deportivo de La Coruña. Ante la situación económica e institucional que atraviesa el equipo gallego, el candidato propone una economía de guerra que sirva para aliviar las maltrechas arcas del conjunto blanquiazul.

Pregunta. Varias semanas después de presentar su candidatura, ¿Sigue pensando que puede lograr convencer a los accionistas para conseguir su apoyo?

Respuesta. A todos, no. Los accionistas del Deportivo no son una clase única, no piensan todos lo mismo. Sin embargo, a una mayoría creo que es posible.

P. Usted en su intervención dijo que no quería el voto de todo el mundo, ¿A qué se refiere?

R. Me refiero a que hay personas que utilizan el voto no pensando en los intereses del Deportivo, sino en sus pequeños y mezquinos intereses personales para castigar o premiar a un determinado candidato. Esos votos no los quiero porque los intereses de esas personas no los voy a representar nunca.

P. ¿Cree que hay prejuicios sobre su persona y este mismo programa sería mejor valorado si fuese otro candidato el que lo presentase?

R. En determinados ámbitos sí, concretamente en un sector de la prensa. Espero que poco a poco los socios vayan valorando no solo lo que se dice, sino sobre todo quién lo dice y por qué lo dice. Lo que nadie me podrá negar nunca, ni mis más aférrimos detractores, es credibilidad.

P. ¿Si pudiese volver a celebrar la presentación, cambiaría algo de lo que pudimos ver en el Hotel Riazor?

R. No me lo he planteado la verdad, pero sinceramente creo que estuvo bien y respondió de una manera fiel a lo que teniamos preparado.

P. ¿Cree de verdad que en la situación actual puede haber alguien capaz de invertir dinero en el Dépor?

R. La situación actual es la única en la que es posible invertir. Posiblemente se sorprenda, pero después de la presentación y creo que a consecuencia de la misma he tenido una reunión con posibles inversores. De hecho tengo otra prevista para el mes de Noviembre.

P. ¿Valoraría la posibilidad de retirarse en caso de constatar que no cuenta con el apoyo de los accionistas?

R. Considero que el apoyo definitivo en estas elecciones es el del pequeño accionista, ya que supone el 90% del capital. Por lo tanto creo que es muy difícil constatarlo antes. En el supuesto caso de producirse, me retiraría sin dudarlo porque seguir solo tendría el objetivo del protagonismo personal y eso es algo que mi equipo y yo rechazamos totalmente.

"Puedo asegurar que nunca he intervenido en ninguna de las decisiones del señor Lendoiro"

P. ¿Entiende que a la gente le llame la atención la inclusión de Julio Meana dentro de su equipo directivo, después de todo el escándalo sobre su gestión en la Federación Gallega de Fútbol?

R. Eso es una falacia. Julio Meana fue injustamente apartado de su condición de presidente de la F.G.F por un procedimiento absolutamente fascista del secretario de la Xunta Santiago Domínguez, que no tenía otro objetivo que llevarse la sede de la federación a la ciudad de Vigo. El apartamiento de Julio Meana fue rechazado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia, que lo rehabilitó totalmente de sus funciones.

P. ¿Pensó en algun momento de su vida que llegaría a ser candidato a ocupar la presidencia del Deportivo de la Coruña?

R. Sí, y no solo yo lo pensaba. En diciembre de 2006 cuando la junta me nombró consejero, esa era una de las finalidades del nombramiento pero luego no se concretó y por eso, entre otras cosas, renuncié.

Lendoiro

P. ¿Cuál es el motivo que le lleva a romper esos 25 de años de unión con Lendoiro?

R. Mi relación con el actual presidente se rompió por primera vez en el año 1996 tras unas declaraciones de éste en La Voz de Galicia. Puedo asegurar que en los últimos 10 años no he intervenido en ninguna de las decisiones del señor Lendoiro, limitándome simplemente a ejercer de abogado en los asuntos que me encargaban. De hecho, en los últimos tres años ni nos hemos dirigido la palabra. Respecto al motivo en sí, es su patológico egocentrismo que no le permite rodearse de nadie que pueda hacerle sombra.

"Una de las finalidades de nombrarme consejero en 2006 era para la presidir el Deportivo"

P. ¿Hasta qué punto es real el cambio si usted es escogido por los accionistas?

R. Puedo asegurar que el cambio en la presidencia supondrá un giro real y efectivo. Solo hace falta leer nuestra propuesta y leer la parte que dice que el incumplimiento de uno solo de los 24 puntos supondría el cese de la totalidad del consejo, algo que nos hemos ocupado de recoger ante notario.

Proceso electoral

P. Todos los clubes que han tenido elecciones han aprovechado para realizarlas en día de partido. ¿Cómo y dónde se imagina la celebración de esta asamblea?. ¿Es viable de la forma en la que se viene haciendo estos últimos años?.

R. No creo que sea posible celebrar esta elección en un día de partido, porque se necesitarán varias horas por la ausencia de un reglamento electoral adecuado. Me la imagino en un polideportivo lo suficientemente amplio para un acontecimiento de esta índole.

P. ¿Esta de acuerdo con Constantino Fernández a la hora de pedir la delegación de acciones para alcanzar el 5% necesario para solicitar asamblea extraordinaria?

R. En principio, no. Esta fórmula supone que el plazo de celebración se alargue a tres meses. Creo que es más adecuado una convocatoria judicial, cuyo plazo sería de un mes. En todo caso, la solución debería ser consensuada entre todos los candidatos, hacerlo de una manera individualista me parece ventajista e insolidaria.

Liga 13/14 y temas deportivos

P. Esta temporada los fichajes han venido de mercados inexplorados en temporadas anteriores. ¿Cree que ha sido un trabajo de la secretaría técnica o mediante contactos con otros agentes del mundo del fútbol?

R. Los mercados de procedencia de Luisinho, Núñez, Bastón, Arizmendi son mercados tradicionales; incluso los de Culio y Rudy son mercados que se pueden considerar bastante frecuentes. No creo que haya sido trabajo de la secretaría técnica. Lo que existe es un señor que cobra por ocupar un puesto, pero no por hacer una función. En verdad, los fichajes se han hecho como se compraban antes los pañuelos de Sabadell: por la visita de los representantes.

"La afición del Dépor no ha llegado nunca a apoyar a su equipo como hizo la del Celta o el Sevilla con temas administrativos"

P. ¿Qué opinión le merece el rendimiento del equipo?

R. El rendimiento del equipo es aceptable para sus posibilidades y el objetivo realista, bajo mi opinión, es mantener la categoría. Si se dan unas circunstancias muy favorables se podría ascender, pero creo que el equipo no está debidamente estructurado para este objetivo. Lo más perjudicial sería ascender para volver a descender, porque se asumirían obligaciones de primera para pagarlas con un presupuesto de segunda.

P. ¿Cree que la afición del Deportivo es demasiado buena con el equipo ya que en los últimos dos años solo se han quejado contra el Granada?

R. Es difícil calificar a la afición. Siendo sincero creo que es buena en lo fácil, pero conformista y apocada en lo difícil. Es buena en lo fácil porque va al campo, anima y acompaña bastante en los desplazamientos. Pero es conformista porque no ha llegado nunca a apoyar a su equipo como la hicieron la del Celta o Sevilla ante situaciones administrativas extremas. La decisión de Hacienda de no renovar los aplazamientos merecía una respuesta de la afición mucho más contundente que limitarse a abrazar un estadio a las 10 de la mañana. En todo caso, es la que tenemos y lo que no cabe duda es que es mejor que la directiva.

Fichajes y Administración concursal

P. ¿Entiende la decisión de los administradores y su intransigencia a la hora de ceder ante un fichaje que podría suponer aumentar las posibilidades reales de ascenso?

R. Creo que se está intentando echar la culpa a los administradores cuando la única culpa corresponde al consejo de admnistración. Los administradores hacen lo que tienen que hacer, para ellos la situación del Deportivo es simplemente una cuestión económica, no deportiva. El consejo lleva desde el mes de enero sin firmar un convenio, si hubiera firmado un convenio que era su principal tarea, llegados al fin del mercado de fichajes no tendrían nada que decir porque ya no estarían. Por ello entiendo perfectamente la decisión de los administradores.

P. ¿Teme que jugadores como Insua o Juan Domínguez sean vendidos por imposición de la administración concursal como en el caso de Bruno Gama?

R. Si no se firma el convenio, sí lo temo.

Negociación de convenio

P. ¿Cuál es su valoración del posible convenio que según las informaciones podrían haber aceptado parte de los acreedores con una quita del 33% y a 17 años?

R. No tengo yo esa información. Dudo que los acreedores hayan aceptado una quita del 33% a 17 años, porque Hacienda ha presentado una propuesta con una quita del 45% a 8 años, y debe recordarse que Hacienda es mayoritaría en los créditos ordinarios.

P. ¿Que opinión tiene de la AFE y su participación en la negociación del convenio?

R. No tengo buena opinión de la AFE en general. Por lo que yo sé no pintan nada en la negociación del convenio por la sencilla razón de que no son acreedores. Y los futbolistas afiliados a la AFE no representan, según creo, el 5% de los créditos ordinarios. Por lo tanto, creo que todo lo relativo a la AFE es pura propaganda.

Cantera

P. ¿Cree que realmente es el año para dar oportunidades a la cantera?

R. Sí, creo que es un momento importante para confiar en la cantera. Pero también tengo que desmitificar la idea de que un jugador de cantera es mejor que uno foráneo. Defiendo que el Deportivo jueguen los mejores, sin importar donde hayan nacido. Lo que sí pasa es que los formados en la cantera pueden ser más baratos y eso es importante siempre.

Historia blanquiazul

P. ¿Cuál cree que ha sido el partido más importante de la historia del club?

R. En lo negativo, diría que la derrota 1-2 contra el Rayo en 1983. En lo positivo el 2-0 del partido contra el Espanyol, cuando ganamos la liga en el año 2000.

"Ningun entrenador de los últimos 25 años ha estado a la altura de los jugadores"

P. Nos podría decir su once histórico del Deportivo, con entrenador incluido

Si fuera de todos los tiempos diría que: Acuña, Cheché Martín, Otero, Donato, Reija, Mauro Silva, Luis Suárez, Amancio, Djalminha, Chacho y Bebeto. Entrenador, Helenio Herrera. Si me dice de los últimos 25 años sería: Molina, López-Rekarte, Naybet, Djukic, Capdevila, Mauro Silva, Donato, Makaay, Djalminha, Bebeto y Rivaldo. Ningún entrenador de los últimos 25 años ha estado a la altura de los jugadores nombrados.

Resto de candidatos

P. Finalmente, parece que cuando Lendoiro confirme su candidatura habrá cinco candidatos. ¿Podría ordenarlos en función de quien considera más rival para usted?

R. Primero el señor Lendoiro, por arraigo y por inercia del accionariado. Segundo el señor Paco Zas, por su anticipación en la preparación y presentación de su candidatura. Tercero el señor Tino Fernández por el número de acciones de las que es titular y cuarto el señor López Cascallar por su declaración de renunciar a la presidencia si no vota el 50% del accionariado, lo que me parece romántico pero muy improbable.

P. ¿En qué momento se tendría que tomar la decisión de formar una 'coalición' para intentar que sea posible un relevo en el club?

R. En el momento en que, de verdad, se conozcan las acciones delegadas que cada uno posee. Será una semana o dos después de la convocatoria de la Junta.

P. El mundo del fútbol está sorprendido de la cantidad de candidatos para ocupar un puesto en la que la situación es realmente complicada. ¿Qué le puede decir a la gente que es de esa opinión?

R. Le puedo decir que esa situación complicada es la que realmente hace que me presente. Si fuera una situación de normalidad, no lo haría. Es más, puedo decir que en dos o tres años, los que se tarde en alcanzar la normalidad, me iré para mi casa. Para mí, como ya he dicho, es una cuestión de responsabilidad, sabiendo lo que hay que hacer no me perdonaría quedarme en mi casa por comodidad o por cobardía.

Política de precios

P. ¿Dará continuidad a la política de los precios y promociones para los aficionados? ¿Es también usted de la opinión de mejor un estadio lleno aunque algún socio le moleste este tipo de promociones? ¿En qué se podría mejorar la política de precios o está todo inventado?

R. Sí, no solo daré continuidad a la política de precios y promociones a los aficionados, si no que trataré de mejorarla. Soy de la idea de que mejor un estadio lleno, pero también pienso que si se hacen bien las cosas, ningún socio sensato tendrá que molestarse. Nunca está todo inventado, se podría premiar la fidelización por hacer nuevos abonados, dando entradas a cambio de compras en establecimientos, por el número de abonos de una misma familia, etc.

P. Al margen de Lendoiro. ¿Qué presidente/equipo de la liga española es para usted una referencia en gestión de un club?

R. Sin duda alguna el Villarreal. No solo por el presidente Fernando Roig, si no, sobre todo, por el hombre fuerte del club que es el señor Llaneza que es el que hace la tarea que hizo nuestro señor Montiel en el Deportivo. Con personas así, es fácil sacar esto adelante.