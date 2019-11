Ángelo Henríquez: "Queremos ganar todos los partidos"

"Queremos ganar todos los partidos". Así de contundente se mostró Henríquez tras la presentación del acuerdo entre Zaragoza y la marca de coches BMW. El chileno es consciente de la igualdad de la categoría, pero ha asegurado la necesidad de "estar en una buena posición en la tabla" para ascender, algo que solo se consigue "ganando los partidos. Hay que tratar de buscar la regularidad, empezar a ganar más partidos y a sentirse más seguros como equipo. Eso va a llegar con las ganas que pongamos todos y con el trabajo que hagamos durante la semana”, sentenció.

El delantero no marca un gol desde hace cinco jornadas, pero el jugador sabe que lo más importante es el equipo: "Estoy tranquilo. Me preocupo simplemente de que al equipo le vaya bien. Si no me toca marcar le tocará a otro. No me desespero".

Henríquez no se arrepiente de haber recalado en el Zaragoza: "Lo estoy pasando bastante bien acá por cómo es la liga, por como es el club y estoy muy contento por estar aquí”. Además, ha afirmado que sabía de la dificultad de la categoría: “Venía con el pensamiento de que esta liga iba a ser bastante competitiva y me estoy encontrando con eso y me sirve como jugador para crecer y también para disfrutar".

Presentación del acuerdo entre Real Zaragoza y BMW

Antes de la rueda de prensa, ha tenido lugar la presentación del acuerdo entre Zaragoza y BMW. En el acto han estado presentes el Director General del Real Zaragoza, Jesús García-Pitarch, Moisés García, Paco Herrera, Ángelo Henríquez, Javi Álamo, Francisco Montañés, Álvaro González, Walter Acevedo y Víctor Laguardia.