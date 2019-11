David Moral: la espera tiene su recompensa

"Nunca es tarde", pensará David Moral Prat (Ramales de la Victoria,1984) tras haber conocido el debut en la categoría de bronce a sus 29 años. Con 1,83 m. de altura y 70 kgs. de peso según su ficha técnica, su trayectoria deportiva hasta llegar al Sestao River no había traspasado los límites de la Tercera División cántabra (Ramales, Siete Villas, Laredo) con un episodio intermedio en el Grupo IV con el Zalla. En su último equipo, el CD Laredo, fue uno de los metas menos goleados del Grupo III y disputó los playoffs de ascenso a Segunda B esta última campaña, además de ser elegido segundo mejor portero de la Tercera División cántabra por los 20 entrenadores de la categoría. Este verano, tras recibir la llamada de Ángel Viadero, que buscaba un segundo portero para disputar el puesto con Etxebarrieta, David vio la oportunidad que estaba esperando. Hasta el pasado domingo era el único jugador de la primera plantilla verdinegra sin un minuto de juego. David ha reído el último.

PREGUNTA. No sé si será supersticioso, pero debutar justo antes de la jornada 13 parece que le ha traído suerte. Ganan el partido, portería a cero y el equipo en posición de playoffs. ¿Quién da más?

RESPUESTA. Pues sí, me ha traído bastante suerte. Después de la derrota del miércoles, volver a ganar nos ha sabido muy bien. Y en el plano personal, feliz con el debut y con más ánimo para seguir entrenando.

P. Su inclusión en el once inicial en Tafalla sin duda fue la gran novedad en el equipo del Sestao. Una gran sorpresa para los aficionados y suponemos que para usted. ¿Cuándo y cómo conoce su titularidad?

R. Yo lo supe al mismo tiempo que los demás. Me enteré cuando el míster colocó la alineación en el vestuario, y sí que estaba un poco sorprendido. Quizá no esperaba jugar tan pronto. Después de una derrota el equipo necesitaba ganar, un campo pequeño y complicado. Pero el míster decidió apostar por mí, así que contento.

P. Dicen que "el que espera, desespera", y más aún cuando al que le toca la suplencia ocupa la demarcación de portero. ¿Se puede decir que usted estaba "desesperado" por jugar ?

R. Desesperado no, porque yo ya sabía más o menos a dónde venía. Sabía que Igor (Etxebarrieta) es un gran portero y que iba a salir de inicio durante la temporada. A mí me tocaba entrenar duro y esperar mi momento, que se dio ayer, estando lo mejor preparado posible. La clave es no relajarte, estar siempre pensando que puedes jugar cualquier día, ya que el equipo necesita que esté todo el mundo "enchufado".

P. Para los que no vieron el partido de San Francisco se podría decir que el choque estuvo más o menos controlado por el Sestao hasta el tramo final, en el que la Peña Sport apretó en busca del empate. ¿Comparte esa visión del encuentro?

R. Sí. La verdad es que no se pasaron muchos apuros. El partido estuvo más o menos controlado. Ellos no tuvieron ocasiones claras, salvo una en la primera parte y un remate de córner en la segunda. Jugadas elaboradas en que nos pusieran en apuros no hubo, aunque es cierto que en una jugada a balón parado, un barullo, etc. te pueden generar peligro. Fue una pena no sentenciar el partido antes, porque entre los minutos 70-80 tuvimos varias contras muy peligrosas.para meter el segundo gol de la tranquilidad. En cambio, con una ventaja mínima siempre cabe la posibilidad de que una decisión arbitral, un error nuestro o un acierto del contrario te pueda igualar el partido al final.

P. Usted llega al Sestao procedente del Laredo, equipo de Tercera con el que venía de jugar los playoffs de ascenso a la Segunda División B. ¿En qué ha notado más el salto a la categoría en la que acaba de debutar esta jornada?

R. La diferencia se nota en la calidad en general de los equipos. Hay más técnica, más velocidad, más físico en los jugadores. También en los entrenamientos, que son muy profesionales. Pero sobre todo es el ritmo, mucho más alto en comparación con el de la Tercera cántabra, por ejemplo, que es casi amateur. Tienes que estar con los sentidos más puestos y sin tiempo para la relajación.

P. Usted tiene una trayectoria ligada al fútbol cántabro, aunque ya había tenido una experiencia anterior en el fútbol de Euskadi, concretamente en el Zalla. ¿Le vienen de ahí las referencias que manejaba del River antes de firmar este verano?

R. Siempre se sabe que la afición del Sestao y Barakaldo son muy exigentes, y eso lo viví en persona. El año que estuve en Zalla coincidimos con el River en Tercera. Recuerdo que jugamos en Las Llanas y perdimos ese partido. Notas cómo la afición aprieta, apoya y exige mucho a su equipo.

P. A su edad, con una posición más o menos estable en un equipo puntero de su tierra, decide asumir el reto de fichar por el Sestao a sabiendas de las dificultades que entraña un nuevo equipo y una nueva categoría más exigente. ¿Qué factores le impulsaron a tomar esa decisión?

R. Yo llevaba un par de año sopesando la posibilidad de cambiar de aires, dar ese pequeño salto, ya que en Tercera estás más o menos cómodo, haciendo buenas temporadas, y creía que podía dar un nivel superior. Aunque el tema no está en la actualidad como para lanzarse a la aventura de salir fuera, quise ser valiente y buscarme una oportunidad. Así que me decanté por el Sestao porque es un club serio, además con un campo bonito y una buena afición. Además, estaban el míster y varios jugadores de Cantabria, lo que significaba no ir solo a la aventura.

P. Precisamente esa presencia de jugadores cántabros en el equipo, y obviamente de Ángel Viadero como técnico, le habrá ayudado a una fácil integración en el vestuario. El buen ambiente debe presidir el "coche cántabro"...

R. Por supuesto. En total somos seis, así que somos casi "furgoneta cántabra". Contra algunos como Resines o Cabero había jugado, a Alberto lo conocía de vista... Pero siempre es mejor viajar acompañado, ya que todos los días haciéndolo solo es más pesado. Por otra parte nos ayudó mucho el hecho de que el vestuario sufriera una remodelación completa, con lo que todos llegábamos en la misma situación y fue más fácil la integración.

P. Siguiendo con su tierra, de todos los grandes guardametas que han defendido la portería de Las Llanas uno de los que mejor recuerdo ha dejado fue su paisano Paco Liaño. Sin duda un buen espejo en que mirarse.

R. Por supuesto. Ganó cuatro o cinco "Zamora" en Segunda y en Primera, y fue una de las estrellas del "Super Dépor". Sí que puso el listón alto...

P. Volviendo a la actualidad, si el míster decide seguir confiando en usted, la semana que viene debuta en Las Llanas. ¿Cómo se definiría para los que aún no le conocen?

R. Pues me considero un portero rápido, que intenta estar cerca de sus defensas en los balones largos y valiente a la hora de salir. También creo que tengo buen juego de pies y puedo ayudar mucho a los compañeros a la hora de sacar el balón jugado.

P. El próximo encuentro, frente al Laudio, lo afrontan desde una privilegiada posición clasificatoria y con el aliciente añadido de las cámaras de ETB. Por un lado un partido bonito y un buen escaparate para lucirse, pero sin caer en euforias y dispuestos a corregir los errores del último encuentro en casa.

R. Creo que todos firmábamos a principios de temporada estar cuartos en la jornada trece. Tenemos que seguir así, porque el equipo se va asentando y cogiendo los mecanismos. Ahora recibimos a un rival recién ascendido y con algunas dudas, por lo que es el momento perfecto para consolidarnos. Pero con la cabeza fría y siempre partido a partido. No podemos dormirnos en los laureles y seguir trabajando igual en los entrenamientos.