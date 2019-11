Alcorcón - Córdoba CF: a salvar los muebles fuera de casa

En la tarde del sábado, Alcorcón y Córdoba, se miden en Santo Domingo. Ambos equipos, a pesar del buen juego, no consiguen entablar una racha positiva que les afiance en los puestos privilegiados de la tabla. Los cordobeses llegan al choque como sexto clasificado de la liga, los madrileños, por su parte llegan con el agua al cuello; tras cinco jornadas sin ver puerta, sólo un punto lo separa del descenso.

El Córdoba CF afronta el choque con muchas ganas tras un empate agridulce en casa ante el Sporting de Gijóm, que consiguió la igualada en el tiempo añadido. Los califas intentarán una vez más suplir las carencias de cara a gol con el talento de la línea de tres cuartos que conforman López Silva, Caballero y Pedro; estos dos últimos, autores de los dos goles ante los asturianos.

Transcurridas ya doce jornadas, los andaluces siguen, a duras penas, en la parte noble de la tabla, pero un pinchazo más y caerá a más allá de la décima plaza; por lo que en cierto modo está obligado a sacar la victoria en Santo Domingo para no comenzar a descolgarse del liderato. Llegado este punto, ya no vale con el buen juego; hay que puntuar sí o sí.

Si los blanquiverdes vienen de un empate singular, los madrileños lo hacen de una dura derrota, en un partido que estuvo marcado por la expulsión de Camille; ex del Córdoba. La Ud Las Palmas, se llevó un apretado encuentro en el que el Alcorcón mereció más y ya son cinco jornadas sin conocer la victoria.

Los amarillos por su parte, afrontan un partido complicado con la obligación de ganar. Los madrileños llegan en horas bajas, rondando el descenso por la falta de gol; se echa en falta a Oriol Riera. El juego que practican los de Miguel Álvarez, no es para nada malo, pero lo que importa, son los goles, y estos no llegan. Lejos queda el Alcorcón de las dos pasadas temporadas que rozó con la yema de los dedos el ascenso.

Ambos conjuntos afrontan el choque con bajas importantes. El conjunto alfarero, no podrá contar con el central Albert Cerrán ni con el lateral Samuel Camille. Además cuenta con la duda hasta última hora de uno de los jugadores más importantes del plantel, el extremo derecho Fernando Sales, que arrastra molestias. Dani Pachecho, por tanto, tendrá su oportunidad en el once titular. Los blanquiverdes, llegan con una baja importante, Xisco Jimenez, el encargado del gol en el conjunto que dirige Villa, se perderá el segundo partido consecutivo por molestias en el abductor. En cambio, recuperan a Raúl Bravo, que no disputó minutos por precaución ante el Sporting, pero que podría dar la sorpresa y entrar en el once.

Santo Domingo es uno de los campos que más se le resisten al Córdoba en las últimas temporadas. Las tres últimas veces que los califas han visitado el campo alfarero, no ha conseguido la victoria. El momento es idóneo para romper la mala racha: el Alcorcón no marca y el Córdoba no recibe mucho goles. Pero el aliciente negativo es que en esta temporada, al cuadro andaluz se le están resistiendo los partidos como visitante y no gana fuera desde la jornada 2 en Riazor.

Turno para Sebas

El plantel médico del Córdoba no ha dado el visto bueno para que Xisco entre en la convocatoria y Villa ha dado la oportunidad a Sebas, el talentoso canterano de apenas dieciséis años. El jugador de tres cuartos de campo puede hacer en Santo Domingo su debut en partido oficial con el Córdoba CF. Una muestra más de la filosofía que lleva vigente en el equipo cordobés desde la segunda etapa de Paco Jémez como entrenador.