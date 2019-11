Villarreal CF - Atlético de Madrid: duelo europeo

Atlético de Madrid y Villarreal protagonizarán en tierras valencianas, uno de los encuentros con más atractivo de la decimotercera jornada de liga. El liderato y la zona Champions están en juego para cada uno de ellos.

El Atleti, partido a partido

La filosofía "partido a partido" predicada por Diego Pablo Simeone ha calado muy hondo en sus jugadores, quienes se rigen por este ideal antes de cada encuentro. 33 de 36 puntos posibles han permitido a los rojiblancos mantenerse al acecho del Barça, superando al Real Madrid en la clasificación liguera y alzarse hasta la segunda plaza.

El técnico argentino nos tiene acostumbrados a una alineación tipo formada por once jugadores fijos, con apenas variaciones. Sin embargo, a este partido el Atleti llega mermado; sobre todo, en la línea defensiva. Por un lado, el seleccionador uruguayo Tabarez ha convocado tanto a Godín como a Jose María Giménez y el 'Cebolla' Rodríguez para la repesca de su selección, por lo que la normativa FIFA les obliga a concentrarse este mismo sábado. Por otro, la sanción que arrastra Filipe Luis de un partido, que no pudo cumplir ante el Athletic de Bilbao por no haberse reunido el Comité de Competición, le hará perderse este encuentro. Además, Mario Suárez continúa lesionado, por lo que no entra en convocatoria.

La reconstrucción de la defensa se basa en la entrada del central Toby Alderweireld por Godín y Emiliano Insúa como recambio de Filipe Luis. El ex del Ajax ha completado dos buenos encuentros y, a pesar de no hacer pretemporada con los colchoneros, se ha definido como un central de garantías. En cuanto al argentino Insúa, tiene la oportunidad de demostrar a su míster todo su potencial, dado que la competencia que mantiene como lateral izquierdo con Filipe es muy dura y no ha logrado hacerse un hueco en el once.

Pero no todo son malas noticias para el club madrileño. Arda Turán parece estar recuperado totalmente de su lesión en psoas ilíaco, la cual le obligó a perderse los últimos cuatro encuentros. De esta manera, el turco entra en la lista de futbolistas que el 'Cholo' se lleva para viajar a Vila - Real. Adrián también vuelve a la convocatoria tras sus molestias y el joven canterano Lucas Hernández, defensa juvenil, ha sido llamado por el técnico rojiblanco para suplir sus bajas en la zaga Por último, David Villa y Diego Costa volverán a ser la pareja atacante del Atleti, tras la ausencia del asturiano ante el Austria de Viena por decisión técnica.

El Villarreal va a por todas

El buen inicio de temporada del club amarillo les ha subido la moral. El equipo se encuentra cómodo con su juego y sus resultados. Han conseguido entrar en Europa, en Champions, demostrando su carácter en cada uno de sus encuentros.

"Hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. Ya lo demostramos contra el Real Madrid y esa es la línea a seguir", ha afirmado esta semana el delantero del Villarreal Jonathan Pereira. Y es que, las sencaciones que produce el Villarreal son muy positivas en todos los sentidos, tanto en el juego defensivo como el ofensivo.

Otra cuestión que mantiene unido al club castellonense con el Atleti es su portero Asenjo. Ante la usencia de minutos, el cancerbero palentino decidió irse cedido al 'Submarino amarillo' donde sí le han dado la oportunidad que él mismo reclamaba. El guardameta no tiene la denominada cláusula del miedo, mediante la cual un futbolista cedido no puede medirse ante el equipo que posee la propiedad de su ficha, por lo que será el portero titular. "Para mí, es un partido muy especial", ha afirmado el jugador.

Por su parte, el Villarreal también cuenta con importantes bajas. Pablo Íñiguez es el único sancionado, por lo que deberá cumplir este partido de sanción tras ver la tarjeta roja ante el Getafe. Dorado y Farinós, por su parte, son baja por lesión; así como Giovani dos Santos, lesionado para dos semanas debido a un microrrotura fibrilar. Todo el equipo espera que "no se note" esta ausencia y puedan lograr un buen resultado en su estadio. Para ello los delanteros deberán mantener sus buenas actuaciones, gracias a las cuales llevan ya 20 goles. Uche es uno de ellos, con unos últimos partidos muy completos gracias a los cuales se le ha permitido mejorar la relación amor - odio que mantiene con la grada castellonense.

Si el Atlético puede presumir de intensidad, los amarillos no son menos. La intensidad del Villarreal se ha visto patente en las jornadas del campeonato. Su defensa es la tercera menos goleada de toda la Liga, por lo que la batalla delantera atlética contra la zaga castellonense será todo un espectáculo

Posibles alineaciones

Lista de convocados del Atlético de Madrid (19): Courtois, Bounou, Alderweireld, Manquillo, Juanfran, Miranda, Isúa, Lucas, Tiago, Koke, Raúl Garcia, Arda Turan, Gabi, Óliver, Guilavogui, Adrián, Villa, Baptistao y Diego Costa.

Lista de convocados del Villarreal CF (18): Asenjo, Juan Carlos, Mario, Pantic, Jokic, Jaume Costa, Musacchio, Gabriel, Bruno, Pina, Trigueros, Hermán Pérez, Aquino, Cani, Moi Gómez, Uche, Perbet y Jonathan Pereira.