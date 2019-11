Partido con morbo en Villarreal

El partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid viene precedido de la polémica. La última vez que se midieron ambos equipos no fue de grato de recuerdo para ninguno de los dos. El Villarreal perdió por cero a uno y consumó su descenso a Segunda división. Mientras que el Atleti se quedaba a las puertas de poder disputar la Champions League. Al final del encuentro se vivió un desagradable incidente. Cuando Diego Godín se dirigía al autobús para abandonar el Madrigal fue recriminado por el vicepresidente del submarino amarillo, José Manuel Llaneza, gritándole “golfo, cabrón sin memoria". A lo que el uruguayo respondió "tengo buena memoria". Tras este comentario Llaneza terminó explotando y le empezó a gritar "tienes buena memoria para salir por las noches". Para luego añadir "buena memoria, ¿verdad? Eres un golfo sinvergüenza". Finalmente la discusión no fue a más. Días después Llaneza afirmó que actuó así ya que aseguraba que la actitud de Godín tras descender el Villarreal a segunda no fue buena.

Otro jugador que vivirá un partido especial será Sergio Asenjo. El cancerbero del submarino amarillo militó durante cuatro temporadas en el Atleti. Asenjo, que salió cedido con opción de compra por parte del Villarreal, quiere quitarse la espinita de su salida del club de la ribera del Manzanares. Durante su estancia en el Vicente Calderón el portero no tuvo suerte al sufrir dos lesiones de larga duración. Por eso el día de su presentación con el equipo de Castellón afirmó que “en el Atleti nadie se preocupaba por mí, salvo médicos y físios”. Por lo que estaba “decepcionado” con el conjunto rojiblanco, aseguró en El Larguero este verano. Por todo esto será un partido “especial” para Asenjo. El cual quiso restar importancia a estas declaraciones el pasado viernes asegurando que “allí he dejado muchos amigos para toda la vida. Ahora tengo la oportunidad de reencontramos con ellos. Están haciendo una gran temporada, no me sorprende, la plantilla es la de la temporada anterior y a ella le han sumado grandes jugadores que se han adaptado muy bien. Son tres puntos, reencontrarme con gente que conozco y que al finalizar del partido estaré con ellos” sentenció.

(Min 3:20)

Estos no han sido los únicos momentos de tensión en un Villarreal – Atleti. Ya en la temporada 2006 -2007 el encuentro estuvo marcado por la polémica. Los rojiblancos se impusieron por cero a uno, con un tanto que para los del submarino amarrillo no debió de subir nunca al marcador. Corría el minuto 32 del partido cuando, tras sacar un córner el Atleti, Guille Franco y Fernando Torres chocan las cabezas lo que da lugar a el ariete del Villarreal caíga en el área del equipo amarillo, a escasos metros de la línea de fondo. El esférico termina en la banda en los pies del Kun Agüero. El argentino no se lo piensa , lo recoge y centra al área. Los jugadores del Villarreal se quedan parados esperando que el árbitro pare el encuentro al ver a Franco tirado en el campo. Pablo remata el centro de Aguero y el balón queda franco para Fabiano Eller, que cabecea a la red convirtiendo, su primer gol con la zamarra del Atleti y, el tanto de la victoria. Los jugadores del submarino amarillo se quedan protestando la jugada pero el colegiado la da por valida. Al finalizar el partido Guille Franco aseguró que “no fingí y no creo que no me vieran por el suelo”. Por su parte José Enrique, lateral izquierdo del Villarreal en aquella temporada, no se mordió la lengua y afirmó que “para acabar de rematar lo sucedido sólo faltaba el tonto de Eller con su acción. Una cosa es que te ganen e incluso que te ganen como lo hicieron, pero otra cosa es que encima se quieran reír de ti”.