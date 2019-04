Betis - Barcelona, puntuaciones Betis, jornada 13

Letal, apabullante y demoledor. Adjetivos conexos que definen el partido del FC Barcelona en el Benito Villamarín. Un Real Betis, que salió bien plantado gozó de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Jorge Molina y Juan Carlos, bien pudieron poner en ventaja al conjunto de Pepe Mel, que necesita generar mucho para rentabilizar de cara puerta. Algo totalmente opuesto a lo que le ocurre al cuadro blaugrana. Dos zarpazos de manera consecutiva al borde del descanso, por parte de Neymar y Pedro inclinaron la balanza a favor de los de Martino, que desde entonces manejaron el choque a su antojo. Tras la reanudación, llegarían los dos goles del exgunner Cesc, que tiraba por tierra cualquier intentona bética. Jorge Molina maquillaría el resultado transformando un penalti en tiempo de prolongación. Contudente victoria culé, que se marcha de Sevilla con el único inconveniente de la lesión de Leo Messi.

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar