El Guijuelo doblega con facilidad al Trope y hace historia

Después de un verano cargado de incertidumbre y de angustia por el miedo a un posible descenso administrativo a Tercera División, e incluso a una posible desaparición del club, los aficionados del conjunto chacinero están viviendo en estas últimas semanas un momento dulce, en el que su equipo les está brindando unos grandes encuentros que invitan a la esperanza y a la ilusión en un futuro no muy lejano. Y es que el cuadro salmantino sólo lleva una derrota esta temporada, la cosechada en la primera jornada, con un equipo a medio construir. Además, las cinco victorias consecutivas que acumulan les permiten ser, por primera vez en su historia, primeros clasificados en la categoría de bronce del balompié nacional.

Pino adelantó a los suyos al inicio del encuentro

El conjunto guijuelense sabía que hoy tenía una cita con los anales de la historia de este club salmantino fundado a mediados de la década de los 70. Para conseguir ese hipotético liderato, los de Rubén de la Barrera necesitaban doblegar al antepenúltimo clasificado (y que el CD Ourense no ganase, condición que se cumplió) y a priori rival bastante asequible, el CD Tropezón, que ofreció más bien poco en esta tarde de domingo. Salió a por todas la escuadra verdiblanca, que ya avisaba cuando apenas se había cumplido el minuto 3 con un cabezazo de Jonathan tras una falta botada por Valero. No obstante, dos minutos más tarde no perdonaron. Una muy buena jugada trenzada por los locales terminó con un centro medido de Quique de la Mota al primer palo, que Antonio Pino no desaprovechó para establecer el 1-0 y desatar la locura en los escasos pero incombustibles 400 aficionados que se dieron cita en el feudo guijuelense.

Lejos de echarse atrás, el conjunto local gozó de una nueva oportunidad para aumentar su renta, pero Valero midió mal su vaselina y la mandó por encima del travesaño, con un Iván ya batido. Poco después, el Trope tuvo el primer y más claro acercamiento de peligro en todo el encuentro. Una falta botada por Adrián León obligaba a Wilfred a meter los puños, y un impreciso en el día de hoy Dorronsoro mandaba el balón alto cuando estaba completamente solo. Esta acción fue sólo un espejismo, y minutos más tarde Jonathan lo volvía a intentar de cabeza a centro de Valero, pero el resultado fue el mismo. Curioso que, Jonathan, que no destaca por su altura, se llevase la mayoría de los balones por alto ante la corpulenta zaga taniega. Tras este primer cuarto de hora en el que los locales asfixiaron a los cántabros, el Guijuelo bajó considerablemente su intensidad.

Sólo un acercamiento de peligro visitante en la 1º mitad

La primera parte fue transcurriendo en una clara línea descendente. Los locales se mostraron algo conformistas con la ligera ventaja de la que disponían; pero peor fue el carácter apático que mostró el Tropezón, que no inquietó a Wilfred en el resto de la primera mitad, jugándose salir de posiciones de descenso. El Guijuelo era quien tenía el cuero, y esa superioridad en posesión casi la aprovecha al filo del descanso, cuando si no llega a ser por el cruce de Pablo Crespo, Carlos Rubén hubiese fusilado al meta Iván. Con esta acción se llegaba a la conclusión de los primeros cuarenta y cinco minutos. Quince minutos demoledores del Guijuelo y su posterior dominio del esférico le bastó para irse con ventaja al descanso.

Carlos Rubén sentenció en un saque de esquina

La segunda mitad, por parte del conjunto salmantino, arrancó de la misma forma que la primera: con mucha intensidad. Intensidad de la que se contagiaron también los taniegos, que habrían recibido un buen rapapolvos en el intermedio por la nefasta primera mitad realizada. Pino tuvo la primera de este segundo acto, pero no acertó a conectar un buen remate tras una jugada de Carlos Rubén por banda derecha. El Trope quería dejar claro que aún no había pronunciado la última palabra, y en un centro de Dorronsoro que no encontró rematador a punto estuvo de igualar la contienda. No obstante, el partido quedó sentenciado en el minuto 10 de este segundo periodo. Pino tuvo un mano a mano con Iván, bien solventado por el meta cántabro; pero en el saque de esquina posterior Carlos Rubén fusilaba a Iván en el segundo palo tras tocar éste con las yemas de los dedos. Dos a cero y no daba la sensación de que el trope pudiese hacer algo en estos 35 minutos restantes.

Tras este duro varapalo, Lolo Herrera decidió mover ficha y dio entrada a Álex y a Perujo en lugar de los desaparecidos en combate en el día de hoy Dorronsoro y Estrada. Sin embargo, a la postre se vería que estas incorporaciones tampoco iban a aportar mucho. A la hora de juego, Moreira, que había entrado un minuto antes, estuvo muy cerca de hacer el tercero, pero una gran parada de un acertado Iván envió el cuero a córner. Ballesteros y Fresno saltaban al terreno de juego por parte del Guijuelo y Trope, respectivamente, con la intención de engordar el electrónico del Municipal de Guijuelo. Ballesteros, que llevaba tres jornadas consecutivas viendo puerta, no consiguió sumar ninguna nueva diana a su cuenta particular. Gozó de algunas claras, pero antes de ello el Trope dispararía por primera vez a puerta en el día de hoy. Wilfred atrapó sin problemas el cabezazo de Sergio desde la frontal.

Ballesteros tuvo tres claras para sentenciar

Fue entonces cuando, a falta de quince minutos para la conclusión del choque, el recién incorporado Ballesteros comenzó su monólogo de ocasiones -todas ellas erradas-. La primera, en un cabezazo en el primer palo a centro de Moreira, a punto estuvo de sorprender a un mal colocado Iván. Dos minutos después, Iván le sacó con una gran estirada un remate a bocajarro, cuyo rechace fue recogido por un Moreira que probó fortuna nuevamente, pero atrapó el meta visitante. Ballesteros cerró estos seis intensos minutos con una nueva oportunidad, pero su disparo cruzado después de zafarse de Nando con un sombrerito se marchó lamiento la cepa del poste de la meta de Iván. A falta de seis minutos para la conclusión del encuentro, De la Barrera dio entrada a Griñón, que reaparecía tras su lesión.

Esteban Griñón reapareció tras su lesión

El partido no dio para más, y cuando Escudero Marín decretó el final del choque se consumó lo que veníamos viendo a lo largo de los noventa minutos: la victoria guijuelense y el liderato del grupo, que aunque anécdotico a estas alturas de competición, nadie va a poder arrebatar la ilusión a este modesto equipo -y a sus aficionados- que hace cuatro meses coqueteó con la liquidación. Pino y Carlos Rubén marcaron en este histórico encuentro, dejando primeros de grupo a los suyos con 23 puntos y antepenúltimo y a dos puntos de la permanencia al CD Tropezón.

En la próxima jornada, el conjunto guijuelense -que estrenará su condición de líder- visitará Las Gaunas con la intención de continuar arriba. En frente tendrá a una UD Logroñés que conquetea con los puestos de descenso y que tratará de cortar la racha chacinera para respirar con más tranquilidad. Por su parte, el CD Tropezón recibirá en Santa Ana al Zamora CF, en un encuentro en el que los locales intentarán vencer para abandonar el descenso y los visitantes asaltar nuevamente el playoffs de ascenso a Segunda División.

