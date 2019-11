Fotos e imágenes del Real Madrid Castilla - Deportivo Alavés de la 13ª jornada de la Liga Adelante

El consabido horario de las 18:15 en el que últimamente es habitual ver al Real Madrid Castilla sirvió, por fin, para sumar una importante victoria. La visita del Deportivo Alavés, rival directo para evitar los puestos de descenso, estaba marcado en rojo por los pupilos de Alberto Toril y el propio cuerpo técnico, como un envite propicio para empezar a remontar el vuelo. Y gracias a la solvencia defensiva, y a la sangre fría de Omar Mascarell a la hora de resolver desde los once metros, se consiguió amarrar los tres puntos en casa.

Después de una semana en la que el capitán, Jorge Casado, había sido un claro soporte para el grupo, intentando devolver la confianza a sus compañeros, y levantando la voz para pedir unos arbitrajes más justos, muchas miradas se pusieron en el colegiado, Pérez Pallas, aunque el gallego tuvo una noche tranquila y realizó una buena actuación.

Volvía a sorprender Alberto Toril con su disposición de inicio. Con un perfil más ofensivo del que acostumbra, el técnico cordobés sabía de la importancia del choque, y quiso transmitir un mensaje de confianza hacia sus pupilos. Su apuesta por De Tomás y Benavente cada vez es más clara, y ellos van respondiendo poco a poco.

Sorprendió a muchos que el trencilla tardase, exactamente, 26 segundos en mostrar la primera amonestación. Jaume cortó una contra, y la justicia de la cartulina amarilla no se pone en tela de juicio, pero si sorprendió al respetable la premura a abrir el cómputo de sanciones, que posteriormente, apenas engordó gracias a un partido limpio por parte de ambos equipos.

Alberto Toril sorprendió de inicio alineando a dos mediapuntas, y tan solo a un mediocentro puro. Tanto Borja García como Cristian Benavente tuvieron que alternarse para ayudar en las labores de creación y defensa al único jugador de características puras a la hora de desenvolverse en la parte ancha del campo, el canario Omar Mascarell, a la postre, héroe de la victoria blanca.

Con la baja de Cabrera, Toril optó por devolver a Diego Llorente a su puesto natural, el de central, y darle la banda diestra a Quini como lateral y Lucas Vázquez, como siempre, por delante. El futbolista gallego no tuvo su mejor día, pero no dejó de echarle una mano a su compañero de perfil cuando la ocasión lo requería, mermando las ocasiones del Alavés de hacer daño por el lado derecho.

Siguiendo con la zaga, la pareja de centrales estuvo compuesta por Llorente y el inamovible Jorge Pulido, que se mostraron seguros tanto por arriba como en la marca al hombre a seguir para los blancos, Viguera. Ninguno de los dos perdió el sitio, y únicamente la entrada de Guzmán por la derecha casi al final del partido, les pilló a contrapié.

Fue precisamente Fernando Pacheco el que se interpuso en el camino del Alavés para evitar que el mencionado despiste defensivo que permitió a Guzmán encarar la meta blanca en buenas condiciones, llegase a igualar la contienda. El cancerbero se hizo grande ante el futbolsita del cuadro vitoriano, aguantó en el mano a mano, y resolvió de forma satisfactoria para su equipo, consiguiendo sumar un gran paso hacia la victoria final.

La reconversión, por necesidad, de Llorente en central abría las puertas a opositar por el lateral derecho. Kiko Femenía ya se movió por ese costado del campo en alguno de los primeros partidos de Liga, pero su rendimiento no le permitió seguir en el puesto. Le tocó el turno a Quini, y el futbolista cordobés no solo no desentonó, sino que se mostró muy activo en ataque, y seguro en defensa.

Tras una ausencia que se prolongó por varias semanas, Borja García volvía al equipo como titular. El '10' merengue peleó y dio muestras de su calidad, pero su falta de ritmo de competición le pesó de forma lógica a la hora de encontrar automatismos con sus compañeros de banda y en el frente de ataque.

Aparentemente asentado en el primer filial blanco, Cristian Benavente volvió a repetir como titular. Por la derecha, por la izquierda, enganchando con el punta y hasta de mediocentro. El peruano se ha movido por las distinas posiciones del campo cuando Toril lo ha requerido, y en casi todas las ocasiones, ha hecho más que cumplir.

Una vez que el colegiado señaló los once metros, Omar Mascarell lo tuvo claro. Cogió el balón, se dirigió al punto fatídico, y en un momento en el que el equipo se jugaba prácticamente la vida, tuvo la calma y sangre fría necesarias para no solo convertirlo, sino hacerlo valiéndose de un lanzamiento a lo Panenka, que levantó la admiración entre compañeros y el público. En la zona mixta, posteriormente, nos reconoció que no tuvo dudas, que se sintió seguro, y ejecutó sin pensar en nada más que en hacer gol.

Uno de los estiletes de este Castilla es sin duda, Jaime Romero. El de Albacete, desde su llegada al filial merengue, se ha hecho dueño de la banda izquierda, y suele ser uno de los, si no el principal, argumentos ofensivos del equipo. Como siempre, lo intentó, y pudo, de no ser por dos intervenciones de calidad de Goitia, sumar un nuevo tanto en su cuenta particular.

Un día más, en la punta del ataque madridista, se encontraba Raúl de Tomás. El delantero del filial se va asentando como la opción más de fiar para Toril. Aunque volvió a irse sin ver portería, y tal y cómo el propio técnico cordobés reconocería en la posterior rueda de prensa, es cuestión de tiempo, de que se asiente en la categoría, el aspecto goleador para un jugador que ha metido goles en todas las categorías por las que ha pasado.

Cuando apenas restaban unos minutos para llegar al 90, Toril se giró a la zona de calentamientos, hizo un gesto con la mano, y pocos instantes después Juanjo Narváez ya estaba despojado del chándal y esperaba a la banda para ingresar en el campo. Su debut llegó en el minuto 86, y le dio tiempo a dejar pequeñas píldoras de la capacidad goleadora que atesora el futbolista del Juvenil A. Con un escorzo de cabeza a punto estuvo de batir a Goitia, y momentos antes ya había enviado al limbo una ocasión casi de mano a mano con el guardameta del club vitoriano, pero su posición, algo escorada, le restó posibilidades de enmarcar su debut sumando además un tanto.