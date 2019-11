Nono: "En el derbi daremos la cara"

José Antonio Delgado Villar, más conocido como Nono, analizó en sala de prensa los temas más candentes de la actualidad verdiblanca. Titular en los dos últimos partidos de Liga, el del Puerto de Santa María valoraba el compromiso liguero frente al Barça del pasado domingo: "El equipo sabe la situación en la que está. Estamos trabajando bien, contra el Barcelona plantamos cara en la primera parte. Es el camino a seguir. La semana nos va a venir bien para descansar y recargar las pilas. Así afrontaremos el derbi con las máximas ganas e ilusión".

El derbi del próximo día 24 ya ocupa todos los pensamientos en la cabeza del canterano. Cuestionado por un presunto favoritismo sevillista, Nono aclaraba: "No creo que sea favorito. Juegan en casa, tienen su afición, pero en cualquier derbi pueden pasar muchas cosas. Es un partido de tú a tú que podemos sacar adelante".

El choque ante los de Nervión puede suponer un antes y un después en la temporada, como así admitía el propio jugador heliopolitano: "Sí, creo que puede serlo. Si gana el Sevilla, sería una puntilla dura. Es complicado estar en esta situación. Si ganamos, subiría la confianza del equipo e iríamos para arriba".

El último precedente en el Sánchez Pizjuán se saldó con un marcador muy abultado a favor del Sevilla. Nono apuesta por corregir varios de los aspectos negativos de aquel fatídico envite: "El año pasado fue un partido complicado. Nos metieron pronto tres goles. Hay que corregir los errores que cometimos y salir con otra mentalidad".

Actualmente el Real Betis se encuentra cerrando la tabla clasificatoria, hecho que provoca las primeras voces de alarma en el entorno del club y de la ciudad. El jugador santanderino del Sevilla, Jairo declaró recientemente la intención de "dar la puntilla" al cuadro de La Palmera en el derbi. Nono no ha querido echar más leña al fuego y aboga por la calma y la diplomacia: "Es su opinión. Hace tiempo que me quité Twitter y no presto atención a esas cosas. Confío en mí equipo. Trabajo solo para mi equipo. En esos temas no me quiero meter. Sería doloroso una derrota, pero pienso que no va a ser así".

El ex del Atlético de Madrid considera que estar últimos en estos momentos es algo ocasional y circunstancial: "No me lo esperaba, ni yo ni nadie. Es duro estar ahí, sobre todo viendo que haces las cosas bien. El equipo está trabajando bien y saldremos de abajo seguro".

La situación del centrocampista en el equipo ha cambiado. Ha pasado de ser el último futbolista del plantel en debutar esta temporada a titular en las pasadas semanas: "El míster lo decidió así. Creía que en ese momento no estaba preparado o había compañeros que podían aportar más A mí me ha llegado la oportunidad más tarde, pero es de agradecer. Hay que aprovecharla y seguir trabajando como hasta ahora".

Asimismo, ha reconocido esta mañana que se encuentra "contento": "He pasado una situación difícil, mis compañeros me han ayudado y el míster me ha dado su confianza. Estoy aprovechando las oportunidades que me dan lo mejor posible".

En otro orden de cosas, la gran novedad en el día de hoy era la vuelta a los entrenamientos de Rubén Castro. El del Puerto de Santa María confía en que "pueda estar pronto. Es un jugador que nos ha dado mucho estos años. Ojalá esté cuanto antes para los partidos que tenemos; si está para el derbi, mucho mejor".