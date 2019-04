El derbi gallego de Segunda ya tiene fecha

Un dispositivo especial se pondrá en marcha el sábado día 30 del presente mes en la autovía A6 que une dos de las capitales de provincia de Galicia. Tal día, a partir de las 18.15 horas se disputará en A Coruña un derbi inédito en la categoría de plata del fútbol español. Deportivo y Lugo se darán cita en el Estadio Municipal de Riazor para disputar la décimo sexta jornada de la Liga Adelante.

El choque será televisado en directo por La Sexta y también se podrá seguir minuto a minuto a través de VAVEL.com. Para esta cita se prevé un amplio desplazamiento de seguidores rojiblancos que apoyarán a su equipo desde la ciudad herculina. Hace escasos días, la directiva del Deportivo proponía a sus homólogos en la ciudad amurallada un intercambio de entradas –en total 1.700– a precio de 18 euros, sin embargo el máximo mandatario del Lugo ha declinado esta oferta.

José Bouso Alvite señalaba en una entrevista concedida al diario digital Praza Pública la imposibilidad de aceptar este intercambio ya que supondría “unha ruina” para el Lugo y “unha falta de respeto para os socios”.

“O Deportivo pode poñer as entradas ao prezo que desexe, pero nós non podemos aceptar esa condición porque temos moi pouquiño aforo e se facemos iso, sería unha ruína para nós. Ademais, tamén sería unha falta de respecto para os nosos socios. Non pode ser máis barato o prezo dunha entrada que o que lle correspondería a cada socio segundo o importe do seu carné”, señaló.

Además, el presidente de la entidad lucense solicitó un buen comportamiento por parte de ambas aficiones para que el partido se convierta en “unha festa do fútbol galego”. “O importante é que sexa unha festa do fútbol galego, que non pase nada estraño e que todo o mundo se comporte e o pase ben. O resultado non depende de nós, así que, será o que sexa. As relacións entre as dúas entidades son boas e así cremos que son tamén entre as dúas afeccións, así que problemas non debería haber ningún, senón todo o contrario”, concluyó.

Lugo - Alcorcón, entre semana

Los pupilos de Quique Setién, que atraviensan su particular Tourmalet, dispondrán de pocos días para recuperarse de la resaca del derbi gallego. El miércoles 4 de diciembre, los rojiblancos recibirán en su feudo al Alcorcón para disputar, a partir de las 20.00 horas, la décimo séptima jornada del campeonato.