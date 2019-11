Paco Candela: "No le pongo límite a este equipo, hay plantilla para jugar playoff y subir"

Francisco Antonio Candela Pascual, más conocido como Paco Candela, se pasó por los micrófonos de 'Hora blanquiazul' para repasar, en un tono distendido, toda la actualidad del equipo y su llegada al club madrileño.

El mediocentro ha tardado en entrar en el equipo pero ya ha anotado tres goles. "Siempre he metido goles. A balón parado, de faltas o en estrategia", reconoció. Unas jugadas de estrategia que Asier se encarga de ensayar en los entrenos: "Hay partidos en los que cuesta abrir la lata. Y hacer goles a balón parado siempre viene bien", declaraba.

El jugador, criado en la cantera del Villarreal, tiene claro que quiere triunfar en este deporte. "Siempre he confiado en mis cualidades y en mi ambición. He pasado momentos malos pero siempre he tenido el apoyo de la familia para seguir" afirmó. Uno de los mejores momentos fue fichar por el Villarreal. "Cuando fiche por el Villarreal fue la mayor alegría de mi vida. Creía que iba a ser un camino más sencillo, pero el fútbol es así y tienes que salir a otros equipos para demostrar lo que vales" expresó acerca de su llegaba al 'submarino amarillo'. Pese a todo no guarda rencor a nadie: "Allí hay una gran escuela, me han enseñado bastante y me han dado muchas cosas. Me han aportado mucho como futbolista y como persona", comenta agradecido.

Conocida es su afición al gimnasio, sobre la que también habló. "Empezada la temporada llegué sin ritmo de competición, sin apenas entrenamientos. Tuve que entrenar para ponerme en forma con el equipo y tuve que hacer un trabajao individual para ponerme a la altura de los compañeros. Siempre he creído que cuanto mejor estés fisicamente mejor vas a rendir", aclara al respecto.

"Creo que tengo cualidades para escalar" El alicantino tiene muy claro su objetivo: "Siempre he querido vivir del fútbol. Creo que para conseguir algo tienes que centrarte en ello y luchar con todas tus fuerzas para conseguirlo. Creo que tengo cualidades para escalar y jugar en Segunda División y por qué no en Primera. La vida da muchas vueltas, pero hay que intentarlo", expresa deseando cumplir sus metas. Además, cuando acabe su carrera de futbolista quiere seguir vinculado a este deporte: "El año pasado me saqué el carnet de entrenador. Mi intención es seguir viviendo del deporte. Si puedo, formar parte de un cuerpo técnico", añadió.

Candela no considera que el Leganés haya sido un paso atrás en su carrera: "Fue una decepción no haber triunfado en el Villarreal, pero ahora me debo al Leganés que es quien me ha dado la oportunidad de seguir creciendo como futbolista", afirmó con gratitud. El futbolista ha jugado tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo. "Me manejo mejor en el centro del campo porque siempre he jugado ahí. Creo que es una buena opción para el entrenador el jugar en dos posiciones", comentó acerca de su posición sobre el terreno juego.