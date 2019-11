José Mari: "Tenemos que dar un golpe encima de la mesa y empezar a ganar"

El equipo no atraviesa su mejor momento y por eso es un encuentro en el que se quiere empezar a revertir la situación: "Es un partido en el que tenemos que dar un golpe encima de la mesa y empezar a ganar. Ya es hora y el equipo lo necesita porque no están siendo unas buenas semanas y el ánimo no está como nosotros queremos".

Tras los últimos partidos, el equipo está recibiendo bastantes críticas, pero el jugador no le da la mayor importancia y confía en cambiar la dinámica: "Cuando ganas todo parece que está bien y cuando pierdes es normal que haya críticas, pero nosotros queremos cambiar las críticas por buenos resultados". Además, el centrocampista ha señalado la necesidad de mejorar "mucho" porque "el trabajo que hacemos semana tras semana no nos está dando".

Al mismo tiempo, el andaluz ha lamentado que el equipo no haya sido capaz de cerrar los partidos y cree que, si no hubiera sido por pequeños detalles y circustancias, el equipo estaría en otra situación: "Hemos hecho partidos en los que hemos merecido ganar y por no saber cerrar los partidos hemos perdido una serie de puntos. En otros partidos, no hemos estado bien, pero junto con eso otros partidos en los que no hemos tenido suerte con ciertas acciones arbitrales, goles que nos marcan en los últimos minutos,… pues nos agarramos, que puliendo esos detalles, creo que podemos sacar una serie de puntos que hemos perdido en los últimos momentos de los partidos", señaló. Además, indicó la necesidad de aprender "el otro fútbol" para mantener los resultados.

El encuentro contra el Jaén será especial para José Mari, ya que militó en ese equipo durante dos temporadas, pero el andaluz no entiende de amistades en el terreno de juego: "Una vez que estemos en el campo, no hay amistades y cada uno tira por lo suyo para buscar los tres puntos"."Mantienen el bloque de cuando yo jugaba y es un grupo de amigos que juega bastante bien al fútbol y que nos va a poner las cosas difíciles, pero nosotros vamos allí a darlo todo y a traernos los tres puntos a casa", sentenció.