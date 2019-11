Entrevista. "Resaka Verdinegra": el Sestao más solidario

15:30 horas. Aún falta hora y media para que dé comienzo el partido. Tarde de fútbol en Sestao y Aitor, Rubén, Iban, Mikel, Asier, Jon, Hodei y Ander ya están en el campo. Suelen acudir con tiempo para preparar las pancartas con las que “dar color y ambiente” a las vetustas gradas de Las Llanas. Ni siquiera llegan a la decena y apenas superan los 24 años media, pero esta vez los miembros de esta joven peña de seguidores del Sestao River se han convertido en actores secundarios del partido de esta tarde. Se les ocurrió aprovechar el “tirón” del fútbol para atraer la conciencia solidaria para con sus vecinos más necesitados, y como les salió bien el año pasado han repetido su campaña de recogida de alimentos. El tiempo no acompaña, la crisis tampoco, pero la gente no falla y llena las cajas. Ha merecido la pena, y la alegría por la remontada de su equipo ante el Laudio esta vez no viene sola.

PREGUNTA. No es la primera vez que "Resaka Verdinegra" hace esta campaña de recogida de alimentos. ¿ Cómo, cuándo y por qué surge la idea?

RESPUESTA. La idea surge el año pasado, cuando vimos la situación en que se encontraba nuestro pueblo, con una tasa de paro superior al 30% y sabiendo que hay familias, y no pocas, a las que llegar a fin de mes les cuesta muchísimo. También sabíamos que Sestao es uno de los pueblos de todo Euskal Herria que más requiere en ayudas sociales, y entendíamos que cualquier iniciativa que hiciéramos en este sentido serviría para que los vecinos que peor lo están pasando pudieran tener una pequeña ayuda. Tampoco queremos que se generalicen este tipo de iniciativas, ya que creemos que sólo son un parche para una injusticia social manifiesta con las clases menos pudientes. Preferiríamos que las políticas capitalistas dieran un giro y fuesen más sociales, para que campañas como ésta no fuesen necesarias, ya que creemos que todas las personas tienen derecho a comer todos los días del año.

P. ¿Quiénes han colaborado aparte de la "Resaka Verdinegra" en la organización y gestión de la campaña?

R. El peso casi total de la iniciativa lo hemos llevado nosotros. Trasladamos la idea a la "Asociación San Vicente de Paúl", que es la que se encarga de distribuir los alimentos entre los vecinos de Sestao que más lo necesitan, y se pusieron a nuestra disposición para todo lo que precisáramos, pero creímos que ya hacen una labor impagable y procuramos molestarles lo menos posible. El Sestao River también nos ha ayudado a la hora de no poner ningún impedimento a que se realizara la recogida en Las Llanas y también se pusieron a nuestra disposición en todo momento, informando de la recogida en el cartel que anuncia el partido, poniendo precios populares y facilitándonos un lugar para dejar los alimentos durante el encuentro ante el Laudio, y así también pudiéramos animar al equipo… Pero como hemos indicado anteriormente, el grueso de la iniciativa se ha llevado desde la propia peña; desde la búsqueda de cajas, publicitar el acontecimiento en las redes sociales, hacer carteles para poner por el pueblo, el traslado de las cajas… En esta parte, hay que agradecer especialmente la ayuda de Ibon y Cris, desde primera hora en Las Llanas hasta la recogida de las cajas en furgoneta; si no hubiera sido por ellos, creemos que con el diluvio que cayó el sábado las cajas no habrían llegado a buen puerto.

P. Lo más llamativo es la recogida del día de partido en las Llanas, pero suponemos que hay toda una ardua tarea antes y después. ¿Nos pueden resumir el proceso?

R. Si se tiene ganas, el proceso y la tarea no es duro. Lo primero es ponerse en contacto con la asociación y el club, que en ningún momento nos pusieron pegas, y sólo dieron facilidades. Después hay que buscar las cajas y guardarlas, aspecto en el que debemos destacar la colaboración de dos madres de miembros de la peña, que nos facilitaron la cantidad suficiente como para no quedarnos cortos. A continuación, un par de semanas antes, hay que publicitar el evento todo lo posible por redes sociales, medios de comunicación, poner carteles por todo el pueblo… a fin de que la convocatoria llegue a cuantas más personas mejor. El día antes del partido preparamos las cajas, y una hora y media antes del choque ya estamos en Las Llanas. Nada más llegar vamos a colocar las pancartas y dar color a nuestro campo, para que nadie nos eche en falta. Lo más duro llega 10 minutos antes del partido, cuando el grueso de la afición verdinegra llega al campo; es una locura de cajas, bolsas y alimentos, pero la paciencia de nuestros aficionados y las ganas que le ponemos a esto, hace que todo se haga más fácil. Una vez empezado el partido, y cuando ya no queda nadie por entrar, guardamos las cajas recogidas en el propio campo de fútbol y nos vamos a la grada a dar ambiente y animación a Las Llanas, que en realidad es lo que mejor se nos da. Tras finalizar el encuentro guardamos nuestro material y trasladamos todas las cajas recogidas a casa de un miembro de la peña a la espera de que la asociación San Vicente de Paúl pase a llevárselas. Lo dicho, una tarea en la que hay que implicarse, pero que con voluntad no cuesta nada.

P. ¿Están contentos con el resultado obtenido? ¿Pueden hacer un desglose y una comparación con los resultados del año pasado?

R. Verdaderamente la respuesta de la afición verdinegra ha sido espectacular, y también la del Laudio, pues no fueron pocos los que nos trajeron alimentos para los vecinos de Sestao. El año pasado recogimos, si no recordamos mal, fueron 18 cajas de alimentos, lo que supuso un total de 350 kilos de comida. Este año se han recogido 27 cajas, eso sí de tamaño un poco inferior, por lo que creíamos que el resultado sería muy similar al del año pasado. Sin embargo, según acabamos de conocer por una carta enviada desde la asociación, la cantidad recaudada ha sido exactamente de 483,1 kgs.; es un dato que publicaremos en las redes sociales y facilitaremos tanto al Sestao River como a los medios de comunicación. La verdad que no hay palabras de agradecimiento para la afición del River y para el pueblo de Sestao en general, que ha demostrado una vez más su solidaridad con los vecinos que más lo necesitan.

P. Nos comentan que el River ha colaborado y no solo ofreciendo el escenario para la recogida. ¿Qué nos pueden contar ?

R. Además de, como ya hemos comentado antes, facilitarnos todo lo posible la recogida de alimentos, promocionándola en el cartel anunciante del partido y poniendo unos precios populares para todos los aficionados, la plantilla y cuerpo técnico del Sestao River ha participado con la donación de unas cajas repletas de alimentos para los vecinos de nuestro pueblo.

P. De todas las aportaciones o ayudas recibidas, ¿cuáles destacarían por lo que os hayan sorprendido?

R. Destacaríamos la contribución de los propios jugadores y cuerpo técnico del River, que hicieron una colecta para participar en la campaña. En este sentido, fue Josu Hernáez, capitán de la primera plantilla, quien recogió el dinero y quien se encargó de la compra y entrega de los alimentos. Sin embargo, la aportación que más nos ha llamado la atención, por lo inesperada, ha sido las de los seguidores del Laudio, ya que no nos esperábamos que la respuesta por parte de la afición del Valle de Aiala fuese tan buena. Por lo demás, no encontramos ninguna aportación digna de especial mención, ya que después de la experiencia del año pasado, sabíamos que la afición del River es muy solidaria y cada colaboración, por pequeña que sea, sumaba. Tampoco podemos olvidar que hubo bastante gente que exclusivamente se acercó a Las Llanas a traer alimentos, sin acudir al partido, aunque eso es una circunstancia que ya se dio la temporada pasada.

P. Hemos hablado de la acción, pero no de sus actores. ¿Se podría hablar un poco de "Resaka Verdinegra" como peña: su historia, sus objetivos, etc?

R. La historia de la peña no es muy larga, pero sus miembros sí que llevan bastante tiempo en Las Llanas, en muchos casos desde que tenemos uso de razón. En 2011, después del ascenso a Segunda B en Barcelona contra la Montanyesa, todos los que nos juntamos decidimos formar una peña, ya que teníamos ganas de darle un poco más de color a Las Llanas. Desde el principio no solo nos hemos preocupado por el River y por Kaiku (ya que el remo es nuestra otra gran afición deportiva) sino que nacíamos con ganas de hacer todo lo que estuviera en nuestra mano, dentro de nuestras reducidas posibilidades, para hacer de Sestao un pueblo más justo. En ese contexto se enmarca esta recogida de alimentos que consideramos necesaria, ya que como hemos indicado, muchos de nuestros vecinos están pasando por muchas necesidades. Resumiendo, somos una peña deportiva de fútbol y de remo, pero no olvidamos nuestras raíces ni de dónde venimos.

P. Para acabar, si creen que hay algo interesante que no se haya recogido en esta entrevista, ahora tienen la oportunidad de exponerlo.

R. Ha sido un placer que desde VAVEL se acuerden de nosotros para contar qué hay detrás de esta recogida de alimentos. También ha habido otros medios de prensa como "Cantera Deportiva" y "El Correo" que se han hecho eco de nuestra campaña. Además queríamos aprovechar la oportunidad que nos dáis para reiterar nuestro agradecimiento al Sestao River, a su afición, a la del Laudio, y a todo Sestao en general por la solidaridad mostrada el pasado sábado en Las Llanas. En este sentido queremos animar al pueblo de Sestao a luchar por sus derechos, para que, ojalá, ésta sea la última recogida de alimentos que tengamos que celebrar.