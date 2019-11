La dilatada y discreta historia verdiblanca en Copa del Rey

La Copa del Rey, ese torneo que llena de ilusión a pueblos y ciudades de toda la geografía española cada año, ese torneo que proporciona una alegría mayúscula a aquellas fieles aficiones que sufren cada domingo con su modesto equipo; en definitiva, ese torneo que puede devolverle al Racing de Santander -aunque sea por unos días- todo lo que el fútbol (y lo que no es el fútbol) le ha arrebatado en los últimos años. Coincidiendo con el logro de haber llegado a dieciseisavos de final de Copa en al temporada de su regreso a Segunda División B, desde la sección racinguista de VAVEL hemos decidido hacer un recorrido cronológico por las 79 ediciones coperas en las que el Racing ha estado presente, pasando sin pena ni gloria en la inmensa mayoría de ellas; pero brindando de vez en cuando a su afición -sobre todo en los últimos años- momentos inolvidables y que ya forman parte de los grandes éxitos de la historia del centenario club santanderino.

De las 111 ediciones que llevamos disputadas, desde su inauguración en 1903, el conjunto verdiblanco ha disputado 79 de ellas (un más que respetable 71,17 %). No obstante, su dilatada experiencia copera no le ha permitido cosechar ningún éxito en dicha competición. Su palmarés copero continúa vacío, y sus mejores participaciones se traducen en dos semifinales (2008 y 2010). Un motivo coherente para justificar estas malas cifras, es que históricamente el equipo ha estado más preocupado de conseguir permanencias o ascensos en la liga regular que de disfrutar del placer efímero de hacer algo grande en Copa. Pero esta insuficiente estadística no desanima ni mucho menos a la afición verdiblanca, que puede presumir de que su equipo es uno de los históricos de nuestros fútbol -que cuenta con 44 temporadas en la élite del balompie nacional-, y de que las permanencias que han ido obteniendo en la máxima categoría a lo largo de la historia son para ellos como títulos. A continuación les mostramos una tabla-resumen de la historia racinguista en Copa del Rey.

Ronda hasta la que llegó el Racing Veces Años Verdugo (en orden cronológico) Ronda previa 1 1924 Sporting de Gijón Fase de grupos 4 1925, 1926, 1927 y 1928 Diversos equipos vascos y asturianos Primera ronda 11 1941, 1946, 1958/1959, 1959/1960, 1962/1963, 1963/1964, 1966/1967, 1976/1977, 1989/1990, 2001/2002 y 2002/2003 Racing de Ferrol, Real Gijón*, Plus Ultra, San Fernando CD, FC Cartagena, RCD Mallorca, RCD Mallorca, Linares, Sestao River, Cultural Leonesa y Real Unión Segunda ronda 8 1945, 1947, 1964/1965, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985 y 1999/2000 Castellón, Gimnástico de Tarragona*, FC Barcelona, Gran Peña Celstista, Erandio, SD Eibar, Sestao River y Real Zaragoza Tercera ronda 12 1936, 1970/1971, 1971/1972, 1974/1975, 1977/1978, 1979/1980, 1980/1981, 1986/1987, 1995/1996, 1997/1998, 2005/2006 y 2012/2013 CA Osasuna, Barakaldo CF, Palencia, Levante UD, Real Madrid, Real Madrid Castilla, Figueres, Real Madrid Aficionados, Numancia, CA Osasuna, Burgos CF y UD Las Palmas Cuarta ronda 9 1948/1949, 1969/1970, 1972/1973, 1975/1976, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 y 1994/1995 Barakaldo CF, Córdoba CF, Sevilla FC, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Real Oviedo, Talavera y Rayo Vallecano Quinta ronda 2 1947/1948 y 1973/1974 Real Gijón* y CE Sabadell Dieciseisavos de final 12 1928/1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1965/1966, 1967/1968, 1987/1988, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007 y 2010/2011 FC Barcelona, Arenas de Getxo, Deportivo de la Coruña, Real Madrid. Valencia CF, FC Barcelona, Real Sociedad, Castellón, SD Eibar, Real Valladolid, Deportivo de la Coruña y Córdoba CF Octavos de final 7 1935, 1960/1961, 1961/1962, 1985/1986, 1988/1989, 2008/2009 y 2011/2012 Athletic de Madrid*, Real Madrid, Real Zaragoza, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Valencia CF y CD Mirandés Cuartos de final 11 1939, 1940, 1949, 1949/1950, 1951, 1952/1953, 1954, 1978/1979, 1996/1997, 1998/1999 y 2000/2001 Deportivo Alavés, Real Madrid, Valencia CF FC Barcelona, Real Sociedad, FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC, Celta de Vigo, Real Madrid y Real Zaragoza Semifinales 2 2007/2008 y 2009/2010 Getafe CF y Atlético de Madrid

* Equipos que, en la época en la que se enfrentaron al Racing, tenían diferente denominación que ahora

Inicio difícil ante los gigantes de la época

Como en casi todos los ámbitos de nuestras vidas, los comienzos nunca son fáciles. Y eso fue exactamente lo que le pasó al Racing en sus inicios en Copa del Rey. La primera edición en la que el Racing tuvo la oportunidad de participar fue la de 1924 (en las 13 primeras, de 1903 a 1913) el club no existía todavía). Acudió a dicho certamen gracias a su condición de campeón de Cantabria. Sin embargo, fue apeado en la ronda previa por el Sporting de Gijón, que propinó a los cántabros una buena goleado en su debut en el torneo del KO (7-0 en Gijón y 2-3 en Santander). En las tres siguientes ediciones, el Racing volvió a hacer acto de presencia gracias a ganar el campeonato de su respectiva comunidad autónoma, pero no avanzó de la fase de grupos (estas fueron las tres únicas ediciones en las que la fase de grupos se implantó en Copa del Rey) y volvió a ser eliminado a las primeras de cambio. Desde 1929 hasta 1936, los verdiblancos tampoco consiguieron vencer en la primera eliminatoria que disputaban, y equipo como Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Real Madrid o FC Barcelona apearon a los cántabros sin excesivos problemas. De 1931 a 1936, el torneo pasó a llamarse Copa del Presidente de la República.

Los años 20 fueron sin duda una de las mejores décadas racnguistas (eldiariomontanes.es)

Tras la Guerra Civil, la Copa se vio obligada a cambiar su denominación por Copa del Generalísimo. En 1940, consiguió ganar sus primeras eliminatoria coperas. Apeó a SD Erandio y Sporting de Gijón, pero no pudo con el Real Madrid en cuartos de final. A partir de 1941, los participantes del torneo dejaron de decidirse por los campeonatos regionales, y comenzaron a disputarlo los mejores clasificados de liga. En esta década de los 40 hubo tres ediciones que no disputó, las tres primeras, debido a que militaba en Segunda División. Su mayor éxito en esta década fueron los cuartos de final alcanzados meritoriamente en 1950, dejándose remontar en dicha ronda un 3-0 favorable (6-0 en Mestalla, ante el Valencia CF). A principios de la década de los 50, consiguió colarse nuevamente entre los ocho primeros del torneo, pero el FC Barcelona fue nuevamente su verdugo en los ya malditos cuartos de final. Después de 5 temporadas de ausencia por militar en la categoría de plata, los verdiblancos regresaron en 1958 a una Copa que cambió su formato y permitió la participación a los equipos de Segunda.

La Copa tuvo diferentes denominaciones, acordes con la situación política coetánea

Su regreso no fue el esperado; cayó eliminado ante la AD Plus Ultra. En 1961 y 1962, alcanzó nuevamente los octavos de final, pero Real Zaragoza y Real Madrid ejercieron como verdugos de la ilusión verdiblanca. En las campañas siguientes, cayeron en las primeras rondas, hasta que en 1967 se produjo su descenso a Tercera por segunda vez en la historia, lo que le privó de participar en Copa durante dos tempordas. Destacar que, desde entonces, el Racing ha estado presente en todas las ediciones coperas. En la temporada de su regreso -que coincidió con su ascenso a la categoría de plata-, fue eliminado por el Córdoba CF en la cuarta ronda. En las seis siguientes ediciones, no pasaron de las rondas iniciales ante equipos como Barakaldo, Palencia, Sabadell o Levante. A partir de la temporada 1976/1977, con la muerte del dictador Franco, la Copa volvió a tomar su denominación de origen: Copa de España-Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol.

El Racing iba sumando permanencias en primera en los años 70, pero en Copa no conseguía triunfar (eldiariomontanes.es)

En los dos años siguientes, su suerte no cambió, y Linares y Real Madrid volvieron a arrebatar el sueño copero a los verdiblancos a las primeras de cambio. En 1979, el Racing regresó a esos fatídicos cuartos de final que le impedían colocarse entre los mejores del torneo. Sin embargo, a pesar de la ilusión depositada, se repitió la misma historia de siempre, y el Sevilla FC avanzó a semifinales en detrimento de los racinguistas. Al año siguiente, fue eliminado en octavos ante el Real Madrid Castilla, equipo que conseguiría llegar a la final del torneo (perdiendo a ante su primer equipo) y conviertiéndose en el primer -y hasta el día de hoy único- filial en disputar competiciones europeas. En la década de los 80, de la cual la segunda mitad la pasó casi íntegra en Segunda División, tampoco trajo muchas alegrías para el racing en el ámbito copero. Eibar, Sestao o Erandio fueron algunos de lso equipos que vencieron al Racing en los primeros años de esta nueva década. Rozando ya los años 90, FC Barcelona y Atlético de Madrid volvieron a dejar al Racing sin premio, esta vez en octavos de final.

La maldición de cuartos

En 1990, el Racing baja a Segunda División B por primera vez en su historia. En ese nefasto año también sumó un nuevo ridículo en Copa, siendo eliminado en la primera ronda por el Sestao. En su primera temporada en la categoría de bronce, en la que firmó su regreso a Segunda División, fue eliminado en la cuarta ronda ante el Athletic de Bilbao, después de superar tres rondas previas. En las dos temporadas siguientes, ambas en la categoría de plata, no pasó de la cuarta ronda ante Real Sociedad y Real Oviedo. La 1993/1994 fue la temporada de su regreso a Primera División, después de seis años de ausencia. No obstante, en Copa no pudo pasar de la cuarta ronda ante el modesto Talavera. Las dos temporadas siguientes fueron similares: Rayo y Numancia apearon a los santanderinos a las primeras de cambio. Fue en la Copa del Rey 1996/1997 cuando volvió a conseguir colarse en los cuartos de final, pero el Celta despertó por enésima vez al Racing del sueño copero. Dos temporadas después lo volvió a intentar en la misma ronda, pero el todopoderoso Real Madrid, comandado por un gran Guti, volvió a dar de bruces con la realidad al Racing.

Del descenso a Segunda B a los tres ilusionantes cuartos de final. Los 90 estuvieron llenos de altibajos (eldiariomontanes.es)

En la campaña 2000/2001 se producía el descenso del Racing a la Segunda División, pero también unos nuevos cuartos de final, con el mismo resultado que siempre. El Real Zaragoza volvió a dejar sin semifinales a los verdiblancos. A la temporada siguiente regresó ipso facto a la máxima categoría, pero la Cultural Leonesa les eliminó en la primera ronda. Desde la campaña 2002/2003 a la 2006/2007, el Racing de Santander no pudo superar las primeras rondas que disputó, y equipos como Real Unión, Real Valladolid, Burgos CF o Deportivo de la Coruña repetían una y otra vez la misma historia de siempre. Cuando parecía qe todo iba a seguir igual, con un Racing centrado en consolidarse en Primera División, se produjo una temporada mágica -considerada por muchos la mejor de la historia moderna verdiblanca- en la que el Racing consiguió clasificarse por primera vez en su historia para la Copa de la UEFA y alcanzar las semifinales de Copa del Rey (hecho inédito también).

La época dorada: dos semifinales casi consecutivas

Estamos hablando de la temporada 2007/2008. Marcelino regaló a la afición verdiblanca un año para el recuerdo. En Copa del Rey, el equipo superó en dieciseisavos y octavos de final a Málaga CF y Real Zaragoza, respectivamente. Y por fin llegaron esos cuartos de final. Aquella ronda jamás atravesada, que empezaba a parecer un imposible por Santander. Y para más inri, el rival era el Athletic de Bilbao, eterno rival de los verdiblancos y frente al que habían cosechado, históricamente, un balance de resultados negativo. Pero el rumbo de la historia cambió, a la duodécima fue la vencida. Con el 2-0 conseguido en El Sardinero, y el empate a tres tantos en el ya derruido viejo San Mamés (con aquel famoso gol de Tchité, mandando callar a los 40.000 aficionados bilbaínos que se dieron cita en La Catedral), el Racing de Santander rompía con las barreras históricas y conseguía clasificarse por primera vez en su historia para las semifinales de la Copa del Rey. Allí les esperaba un Getafe que, tras imponerse 3-1 en Madrid, viajaba a Santander con una ligera ventaja. Todos los allí presentes recordarán aquel 1-1 que dio el pase al conjunto madrileño a la gran final, con el polémico Casquerazo. El exracinguista decidió no tirar el balón fuera cuando Garay quedaba tendido sobre el verde de El Sardinero, y anotó las definitivas tablas a falta de 10 minutos del final, matando las esperanzas verdiblancas.

El Racing superó en San Mamés, por primera vez en su historia, los cuartos de final (eldiariomontanes.es)

Tras esta inolvidable temporada, en la siguiente consiguieron llegar hasta los octavos de final, cayendo en la prórroga ante el Valencia. En la edición 2009/2010, consiguieron igualar el hito de hace dos años. Real Murcia, AD Alcorcón y Osasuna fueron las víctimas verdiblancas en el camino a semifinales. No obstante, el Atlético de Madrid se topó en el camino racinguista, imponiéndose por cuatro goles a cero en la ida de las semifinales. El 3-2 favorable a los verdblancos de El Sardinero no sirvió de mucho, y condenó al Racing a continuar esperando su oportunidad de disputar una final de Copa. Córdoba CF, Mirandés y Las Palmas devolvieron al Racing a la cruda realidad en las siguientes temporadas, llegando así a la actualidad. Este año, tras quedar exento en la primera ronda y eliminar a L'Hospitalet y a CD Leganés en las dos siguientes, el Racing de Santander se ha conseguido colar, militando en Segunda B, en el cuadro final del torneo del KO. Su rival en dieciseisavos: el Sevilla FC. La épica y la ilusión de años que, aunque lo parezca, no son nada lejanos, alentarán -junto a la siempre fiel afición- al equipo para intentar lograr una nueva gesta copera. Veremos lo que el destino le tiene preparado a este histórico en horas bajas.