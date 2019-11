Paco Herrera: "No nos queda otra que ir con ánimo a Jaén"

El Real Zaragoza tiene desbordada la enfermería y Paco Herrera se ha mostrado preocupado al respecto. Paglialunga lleva varias semanas sin entrenar con sus compañeros y sigue sin tener un diagnóstico concreto de su lesión. “Mario lo está pasando muy mal, tiene unas molestias extrañas que no le permiten jugar bien pero no aparece ningún tipo de lesión”, comentaba Herrera. Otros dos jugadores importantes también están lesionados, Acevedo tiene molestias musculares aunque “en la resonancia no aparece nada”, Montañés tiene “algo mínimo” y en el caso de Abraham, es una “lesión leve en el gemelo” que no le llevará más de una semana.

“Estoy deseando poder con todos mis futbolistas”

Con tantas bajas en el equipo, el técnico ha tenido que llamar a varios jugadores del filial: Tarsi, Rico y Suárez. Sobre éstos ha comentado que lo están haciendo “muy bien” pero no quiere realizar una “revolución” y deberán ir entrando “poco a poco” en el equipo. Herrera cree que se puede “solucionar” el problema del mediocampo y que de entre José Mari, Tarsi y Movilla, saldrán los dos que ocupen la medular. El entrenador zaragocista está deseando poder contar con todos sus futbolistas pero sabe que ahora mismo no es lo más importante. “Estoy de poder contar con todos los futbolistas pero me ciño al partido del sábado y solamente valoro qué opciones tenemos para ganar”, decía Paco Herrera.

“Si no nos ganamos el respeto de nuestra gente es por méritos propios”

El entrenador catalán no olvida los cánticos del pasado fin de semana cuando su equipo cayó derrotado en casa y se muestra decidido a cambiar la situación. “Por primera en mi carrera he escuchado mi nombre de una manera negativa. Peleo para que no vuelva a suceder, para darle la vuelta y conseguir que mi nombre no aparezca ni para bien ni para mal”, aseguraba Herrera.

Sergio Cidoncha, uno de los jugadores más criticados entre la afición, tiene “posibilidades” de volver al once en Jaén. “Es muy difícil que tome ese tipo de decisión en casa pero fuera tiene posibilidades”, añadía Herrera sobre el ex del Atlético. Sobre los pitos a él y a sus jugadores se ha mostrado respetuoso ya que ellos son los que tienen la culpa. “Si no nos ganamos el respeto de nuestra gente, es por méritos propios”, aclaraba.

Por último ha hablado sobre la actitud de sus jugadores y ha señalado que los más jóvenes se están “apoyando en los veteranos del equipo”. “Al grupo más veterano lo veo queriendo empujar del equipo, queriendo tirar del carro”, concluía Herrera.