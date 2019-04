Los jugadores del Tenerife se muestran satisfechos con el punto logrado

Tras conseguir un empate en Soria, varios jugadores de la plantilla del Tenerife han atendido a los medios de comunicación al salir del vestuario. Estos valoran la solidez del equipo en defensa y se muestran satisfechos por haber logrado sacar un punto de un campo difícil.

Javi Moyano fue uno de los jugadores que hizo balance del encuentro ante los medios: "Ha sido un punto de los que sirven la próxima semana. Puede ser positivo o negativo dependiendo de la próxima semana. Para mi ha sido positivo por lo trabajado que ha sido" afirmó el lateral blanquiazul. Del equipo afirmó que "empezamos con algo de dudas, sabíamos que iban a apretar de inicio y así ha sido. Los primeros diez minutos han puesto un ritmo que nos costó coger pero luego impusimos nuestro juego" y continuó diciendo que "hemos dominado y luego en la segunda parte esperábamos que ellos arriesgaran para conseguir los tres puntos en su campo y sin pasar excesivos apuros". "Era un partido complicado y al final el equipo ha respondido muy bien. Hay que conseguir hacer bueno este punto la semana que viene y a partir de ahí sacaremos una valoración muy positiva”.

Aday Benítez, el delantero que disfrutó de minutos en la segunda parte, también valoró el partido: "Un punto aquí es bueno, en casa son muy fuertes. De los últimos cinco partidos, cuatro de ellos con la puerta a cero" dijo refiriéndose al Numancia. En lo personal expresó que "me he sentido bien y me van muy bien estos minutos para seguir cogiendo el ritmo. Hemos tenido un par de llegadas justas pero hemos arañado un punto decisivo".

Carlos Ruiz, fijo en el once del Tenerife, afirmó que "estamos consiguiendo mantener la portería a cero que era algo importante para nosotros". En cuanto a la situación del equipo aseguró que "los resultados están llegando. El entorno, sobre todo, cuando nos ve fuera del descenso, se tranquiliza un poco más". Refiriéndose a la titularidad de Rigo este partido a causa de la no convocatoria de Bruno, Carlos Ruiz dijo que "con Rigo he estado muy bien, ha hecho un partido muy serio". "Defendemos cada día mejor y eso es fruto de un buen trabajo" sentenció.

La principal novedad en el once, Baltasar Rigo también hizo balance del partido y de sus sensaciones tras debutar esta temporada con el Tenerife: "Poco a poco cojo confianza, era un partido duro pero hemos defendido bien. No es lo mismo que venir jugando pero me he encontrado muy bien" comenzó diciendo. En lo personal expresó que "tenía muchas ganas de jugar pero el míster decide porque somos cuatro los que podemos jugar ahí y yo quiero seguir de titular". En cuanto al partido lo valoró de forma "muy positiva", ya que "estamos tomando datos de equipo bueno con los últimos resultados y hay que continuar por este camino" finalizó.