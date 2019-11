El mar de dudas de Alfredo Santaelena

Dicen que lo que funciona no se toca pero, ¿y lo que no funciona? ¿Qué se hace con ello? ¿Se deja hasta que cambie su desaventurado rumbo? ¿O se vuelve a probar con variantes en busca de dar con la tecla? Todo esto y mucho más es lo que se pasa por la cabeza de Santaelena cada vez que piensa en sus pupilos. El Atlético de Madrid B no carbura, no es esa máquina diseñada para cosechar puntos confortablemente como así se les esperaba, sino todo lo contrario. Cada punto es un mar de esfuerzo, cada partido, un tormento para superar a su oponente.

Y es que en lo que llevamos de temporada, que es nada más y nada menos que prácticamente un tercio de la competición, Alfredo Santaelena todavía no ha repetido un solo once inicial. Catorce partidos, catorce alineaciones distintas. Una inestabilidad, una falta de continuidad que no consigue ensamblar las piezas necesarias para la consistencia de un grupo. Analicemos esas piezas que quedan por acoplar.



Uno de los catorce onces distintos de la actual campaña ante el Tudelano.

La línea defensiva, el mal de males

Ni faltan refuerzos, ni sobran jugadores. El cupo de defensas que tiene este Atlético de Madrid B es más que competente, incluso se podría hablar de una mejoría respecto al de la temporada pasada que conformaban Manquillo o Kader, César Ortiz, Tiri y Elbis. Esta campaña, Alfredo cuenta con jugadores de calidad como los propios Tiri, Kader o Elbis, a los que se les sumaron nuevas y gratas incorporaciones como la de Raúl Gonzalez o Iván Pérez. También cuenta con Victor Mongil, Trigueros, Gallas y David Gómez.

Además, bajo palos se tiene a dos grandes porteros como Bonnou y David Gil, a los que les acompaña como tercer portero el ex del Betis B, Bernabé. Jugadores y calidad no faltan, pero no se termina de dar con la línea defensiva que aporte seguridad a la parte de atrás del filial colchonero.

Solo en 2 de 14 partidos se repitió la defensa La primera zaga, ante el Real Madrid C en la jornada 1, fue la conformada por Bonnou, Kader, Mongil, Tiri y Elbis. En ese encuentro, se atisbó su debilidad defensiva, ya que perdieron un igualado derbi por un error en las marcas en un saque de esquina. El primero de muchos. En la jornada siguiente, Mongil dio paso a Raúl González. El Atlético B realizó un gran partido en todas sus líneas y venció 0-4 en la Ciudad Deportiva del Getafe. Uno de los únicos días estables atrás, su primera y última victoria hasta el momento a domicilio y el único partido fuera de casa sin encajar goles. Siguiente partido, ante el Tudelano, un nuevo cambio atrás, salía Elbis -por su expulsión en Getafe- y entraba Iván Pérez. El Atlético B veía como los de Tudela les remontaban un 2-0 en los ocho minutos finales.

Y así nos podríamos tirar hasta la jornada 14, la actual. En ninguno de los partidos se repetió de una jornada a otra la parte defensiva del once, y solo en dos de ellos coincidieron los cinco jugadores que la formaban. Fue ante el Sariñena en la Jornada 6ª, y con el Real Unión, en la octava. Los protagonistas de dicha excepción fueron David Gil, Kader, Tiri, Trigueros y Elbis. En ninguno más de los otros 12 partidos se duplicó la defensa rojiblanca.