Edu: "Cambiaría el triunfo en el derbi de 2009 por no haber descendido"

Hay jugadores que se podría decir que ya juegan derbis antes de firmar por alguno de los dos equipos hispalenses. Es el caso de Edu, que en el verano de 2004 se convirtió en objeto de deseo de Betis y Sevilla, quienes se lanzaron a una lucha fratricida por hacerse con sus servicios. En este sentido, todo apuntaba a que acabaría jugando en Nervión, puesto que se llegó a apuntar que había un acuerdo cerrado con su equipo, el Celta, para ello. Sin embargo, Lopera entró en escena y el de Jaú acabó llegando a Heliópolis. Aunque, según el propio atacante, la historia fue mucho más sencilla.

“Se dijo que todo estaba cerrado con el Sevilla, pero nunca fue así; se trataba de un club que, como otros muchos, se había interesado por mí, igual que lo hizo el Betis poco después, consiguiendo convencerme”, resume para Vavel el italo-brasileño, que de este modo comenzó a ver cómo era la rivalidad hispalense, que gira en torno a un clásico que él mismo define como “tremendamente especial”. “Tiene una importancia capital para la ciudad, puesto que se vive con una gran intensidad durante la semana previa y la siguiente; además, en función del resultado, puede deparar grandes dosis de autoestima para el equipo”, afirma.

"Tengo la espinita clavada de no haber jugado el 1-0 de la 04/05"

Y precisamente en su debut en estas lides, el 19 de diciembre de 2005 en Nervión, el delantero descubrió que una derrota en un derbi no solo trae consigo la pérdida de tres puntos, sino de mucho más. Los verdiblancos cayeron entonces por 2-1 en un encuentro del que Edu no guarda un grato recuerdo. “Si soy sincero, más que de mi debut en este tipo de partidos, me acuerdo mucho del que ganamos en la segunda vuelta, en el Villamarín; allí, Oliveira marcó un tanto que no solo nos dio el triunfo y provocó el éxtasis en la grada, sino que también nos acercó a la cuarta plaza; siempre tendré la espinita clavada de que me perdí ese duelo, ya que forcé para estar en la ida de las semifinales de Copa y acabé lesionado”, explica el ariete.

Sea como fuere, le quedó el consuelo de aquel pasaporte para la previa de la Champions y la consecución de la Copa del Rey en el Vicente Calderón, dos hitos que hicieron de aquella campaña 04/05 “una temporada para enmarcar”. No fue así la 05/06, cuando la participación en la máxima competición continental, la mala planificación y las lesiones hicieron que la escuadra de las trece barras pasase demasiados apuros. “Fue un año muy difícil”, apunta el de Jaú, que estuvo presente tanto en la derrota por 1-0 en Nervión, como en una nueva victoria en Heliópolis, esta vez por 2-1. “Aquel triunfo fue importantísimo para nosotros, porque no lo estábamos pasando bien y nos dio aire para lograr poco después la permanencia sin demasiados apuros”, sentencia.

"El botellazo a Juande fue sencillamente lamentable"

Ya en la 06/07, la competición deparó hasta cuatro derbis. El primero, en la tercera jornada de Liga y con Edu sobre el terreno de juego, en un choque que se desarrolló en el Sánchez Pizjuán, que acabó con derrota por 3-2 y resultó “muy igualado y disputado”. Después, a finales de enero, el bombo copero deparó un cruce entre eternos rivales en los cuartos de final, lo que provocó que ambos se viesen las caras en tres ocasiones en apenas un mes. En este sentido, el delantero se perdió los empates del arranque del cruce y del otro duelo liguero. Pero sí estuvo sobre el césped en el desenlace de la eliminatoria, en el Villamarín.

En ese encuentro, la tensión se palpaba en el ambiente. No solo estaba en juego el pase a las semifinales, sino que también había crecido la crispación entre aficiones por un enfrentamiento protagonizado por ambas directivas. Y, lamentablemente, todo estalló a los 57 minutos, cuando Kanouté anotó el 0-1. Entonces, el míster blanquirrojo, Juande Ramos, recibió un botellazo que le dejó inconsciente y obligó a la suspensión del encuentro. “Aquello fue, sencillamente, lamentable; obra de alguien que no quería al Betis; siempre se ha dicho que la hinchada verdiblanca es pasional y muy caliente, pero jamás haría algo que perjudicase a su equipo y eso lo hizo muchísimo”, manifiesta.

"Pudimos crecer como el Sevilla, pero la directiva era incompetente"

No en vano, los últimos 33 minutos de aquel duelo se disputaron semanas después en el Alfonso Pérez de Getafe y a puerta cerrada. “Por todo lo que pasó, perdimos la posibilidad de disputar la recta final en nuestro estadio y llevados en volandas por nuestra gente; pese a todo, intentamos con todas nuestras fuerzas revertir la situación cuando se reanudó el choque, pero ya fue imposible”, destaca Edu, que, como el resto de sus compañeros, vio cómo el Sevilla se llevaría después aquella Copa, al igual que la UEFA, mientras los heliopolitanos terminaban salvándose ‘in extremis’ del descenso sobre el césped de El Sardinero.

Aquella situación, despertó una importante envidia en el seno del vestuario. “Ellos hicieron las cosas muy bien, mientras que nosotros, que también tuvimos la oportunidad de hacer lo mismo, pero no pudimos porque el club estaba dirigido por gente incompetente; siempre había alguna historia rara que desviaba la atención y que únicamente dejaba claro que se estaba realizando una pésima gestión”, argumenta el de Jaú, que volvió a ver en primera persona la superioridad nervionense en las derrotas de los dos derbis de la 07/08.

"En 2009, tuve una gran oferta desde Nervión, pero la rechacé"

Con todo ello, llegamos a la 08/09, temporada que fue “un auténtico calvario” para Edu, que apenas disputó once encuentros por culpa de las lesiones, se vio inmerso en un enfrentamiento con Lopera a causa de su renovación e, incluso, se perdió los dos derbis. De este modo, no participó en el 0-0 del Villamarín, ni tampoco en el triunfo por 2-1 en Nervión. “Aquella victoria, que coincidió con el retorno de Oliveira, fue quizás nuestro mejor momento del curso, ya que ganar al eterno rival en su casa siempre es muy bonito; en cualquier caso, hubiese cambiado aquel resultado por un desenlace de la competición distinto”, dice el italo-brasileño, que vivió en sus carnes el descenso a Segunda en la última jornada.

Fue entonces cuando su etapa en verdiblanco tocó a su fin. Y, como en 2004, el Sevilla volvió a aparecer en escena. “Me hizo una gran oferta, pero yo la rechacé”, recuerda el de Jaú, que decidió poner rumbo al Internacional de Porto Alegre y, más tarde, a un Colorado Rapids donde se produjo una importante lesión de la que todavía se encuentra recuperándose. “Voy mejorando día a día; supongo que a principios de año tomaré una decisión sobre si continúo jugando o no”, revela.

"Me da igual el resultado mientras que gane el Betis"

Mientras tanto, y desde la distancia, sigue pendiente de todo lo que hace el Betis, dando su particular visión sobre cómo llega al derbi. “El equipo se encuentra en una situación en la que está obligado a ganar cuanto antes para salir de abajo, ganar fuerza y recuperar confianza; hacerlo en el Sánchez Pizjuán sería perfecto para ello”, apunta Edu, que, no obstante, ve al Sevilla “relativamente favorito”. “Juega en casa y están algo mejor en la tabla, aunque los clásicos siempre son partidos diferentes al resto y no valen las estadísticas”, defiende el italo-brasileño, que, por este motivo, tiene bien claro qué resultado daría por bueno: “me da igual el que sea mientras que gane el Betis”.

(Fotos del texto: 1, 3 y 4, Losblanquillos.com; 2, Goal.com).