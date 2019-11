Paco Herrera: "Pido humildemente a nuestra afición, que esté con nosotros hasta el final"

Que el Real Zaragoza no está pasando por su mejor momento a nivel deportivo, es evidente. Y que lo extradeportivo está afectando al equipo, también. Por ello, Paco Herrera quiso comparecer ante los medios para “dar la cara” y asegurar que sigue confiando plenamente en su trabajo y en sus pupilos: “Siempre les digo que confío mucho en ellos, que estoy seguro de que este equipo tiene la capacidad de arrancar y que va a hacerlo en cualquier momento.”

Sin embargo, aseguraba que “este no es mi mejor año”, refiriéndose también al tema de las lesiones. Acevedo, Paglialunga, Montañés y Abraham todavía no están al 100%, y el entrenador zaragocista confiaba en poder contar con ellos para el partido del domingo. Pese a ello, considera que para ganar el domingo “hay que olvidarse de ellos” y confiar en los que sí puedan saltar al césped.

Siguiendo el hilo del mal momento extradeportivo del equipo, comentaba que las informaciones sobre los posibles despidos en Navidad de algunos jugadores zaragocistas, no han beneficiado al ambiente del vestuario, pero él ha intentado que “se olviden de lo extradeportivo y se centren en el partido, porque los necesito a todos. Somos profesionales y nuestra profesionalidad nos obliga a defender el partido del domingo obviando este tipo de cosas.”

A la afición le está costando apoyar al equipo durante esta travesía por Segunda División, algo que Paco Herrera comprende dada la situación deportiva: “La afición es soberana, y la opinión que nos de la tenemos que respetar. La única forma de darle la vuelta desapego que existe de la afición, como ya he dicho, está en nuestras manos. A día de hoy, ese objetivo no lo hemos conseguido, y yo, personalmente, me siento decepcionado y culpable. Pero les pido ayuda, que por una vez nos perdonen y nos ayuden para pelear por el partido del domingo. No lo volveré a pedir, porque ellos son los que deben exigir y nosotros los que debemos dar, pero les pido humildemente que estén con nosotros hasta el final, y que sea entonces cuando expresen todo lo que tenga que expresar, pero que hasta ese momento esté apoyándonos, porque entiendo que los nervios y la ansiedad nos pueden pasar factura.”

El míster catalán también es consciente de que “no vale solo con ganar el domingo”, pero confía en que esa sería una manera inmejorable de empezar a coger la buena dinámica: “El hecho de que lo centremos todo en este partido me preocupa, porque hay un mal que hay que atajar, que es el de hacerse fuertes en casa. Sin embargo, es cierto que es vital al ser en casa.”

Antes de finalizar la comparecencia, quiso dejar claro cómo está viendo su tiempo aquí, desde su llegada hasta el actual momento: “Cuando viene aquí, tenía cuatro opciones, dos en el extranjero y otra en España. Económicamente todas mejores que ésta, aunque no sea lo importante, y elegí la más difícil, porque a mí siempre me han ido los retos. Cuando empezó todo, aparecieron cosas que uno no espera, y se convierte en más exigente todavía, pero uno tiene que creer siempre en sí mismo y en su equipo. Claro que tenemos lagunas, que somos flojos a balón parado, y me vuelvo loco con esas situaciones, pero trato de darle la vuelta todos los días. Voy a seguir peleando hasta el último minuto, tratando de transmitir la mayor tranquilidad a mi gente, para que ganen el próximo partido y que sea el inicio de otra situación. Si tengo que morir en el intento, lo voy a hacer, pero voy a estar hasta el final."

Por último, y centrándose en el partido del domingo, manifestaba que tiene la idea de hacer cambios en el once: “Valoro seriamente que juegue Tarsi, porque estuvo soberbio el otro día, lo vi maduro. Pero no lo meteré por dar un cambio, sino porque se lo está ganando cada día. Lo demás, creo que tiene que ser razonado, y a través de una revolución no se consigue la calma.”