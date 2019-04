Isco: "Mi mayor reto ha sido llegar al Real Madrid"

La llegada del andaluz agradó a la afición madridista, que tanto tiempo llevaba pidiendo fichajes nacionales, e Isco supo responder a base de calidad formándose así una comunión perfecta entre las gradas del Bernabéu y la nueva sensación del fútbol español. Ni siquiera el jugador imaginaba un arranque tan alentador: "No esperaba que fuera tan bien, llegué y empecé a jugar muy bien en la Liga, marcando goles, dando asistencias y ayudando al equipo. Espero poder seguir así". En su corta carrera como futbolista, sólo tiene 21 años, el de Arroyo de la miel ha tenido que superar grandes retos hasta llegar a donde está, pero no duda a la hora de identificar el más importante. "No llevo demasiado tiempo como profesional, así que diría que mi mayor reto ha sido llegar al Real Madrid porque formaba parte de un equipo humilde como el Málaga. Ir al club más grande del mundo supone un desafío realmente grande… y muy importante".

"La décima no debe convertirse en una obsesión"

Lleva poco tiempo en la 'Casa Blanca' pero ya puede detallar las virtudes de su nuevo club: "El Real Madrid cuenta con un prestigio histórico, lo que tal vez provoca en nuestros oponentes cierto miedo ante la mera perspectiva de enfrentarse a nosotros. Contamos con un gran equipo y con los mejores del mundo: Cristiano Ronaldo, Bale, Sergio Ramos, Xabi Alonso..." Desde hace unos años, el gran objetivo del equipo madrileño es volver a coronarse como campeón de Europa y hacerse con la anhelada 'Décima'. Este año vuelve a ser objetivo fundamental el conseguir la Champions e Isco cree que hay muchas posibilidades: "Es un desafío para todos y estamos emocionados por ello. No debe convertirse en una obsesión porque puede afectar negativamente al equipo pero estamos jugando muy bien y deseando alcanzar la final".

Por otro lado, el futbolista malagueño ha hablado sobre dos nombre propios, Cristiano Ronaldo y Zidane, con el que muchos le comparan. Hacia el crack luso, Isco no ha dudado en deshacerse en halagos: "Es magnífico jugar con el mejor futbolista del mundo y también me ayuda en cada sesión de entrenamiento porque siempre quiere ganar, siempre quiere ser el mejor". Por otro lado, el '23' merengue fue cuestionado a cerca de la relación con Zidane y sobre su rol de segundo entrenador: "Todos conocemos a Zidane, es un mito del Real Madrid. En todos los entrenamientos nos enseña cosas, incluso simplemente jugando con nosotros". Pero las palabras sobre el galo no acaban aquí, sino que Isco le califica como el jugador que más ha influido en su carrera: "Fue el propio Zidane quién marcó ese gol que dio la novena copa de Europa al equipo. Con la clase que siempre ha demostrado, siempre ha sido un jugador al que he admirado. Por otra parte, al haberme formado de niño en las categorías inferiores del Valencia, siempre he admirado a Silva. Me entrené con él un par de veces y me gustó la calidad que tenía y que aún tiene".

Otro tema que ha tratado en su entrevista es su estado de forma actual y su juego dentro del esquema de Ancelotti. El promedio goleador de Isco ha mejorado notablemente y así lo ha explicado: "Esas son las cosas que los entrenadores te dicen que debes mejorar para convertirte en un jugador más completo y me entreno para conseguirlo. También es una cuestión de psicología. Si te planteas un reto, puedes conseguirlo". En esta nueva temporada ha tenido que cambiar de posición y por ello fue preguntado: "En el Real Madrid juego en una posición diferente a la que ocupaba en el Málaga pero me adapto constantemente. Me siento a gusto en cualquier posición en la que me coloque el entrenador y estoy contento con la forma en que jugamos".

De jugar en Tercera a jugar en el Madrid

Finalmente, Isco ha dado un repaso a su pasado futbolistico. Aún se muestra impresionato al hablar sobre la consecución de la Eurocopa sub-21: "Fue un gran torneo. Nunca había ganado nada con las selecciones inferiores. Fue un momento inolvidable porque teníamos un gran equipo, jugamos muy bien, nos divertimos sobre el terreno de juego y lo mejor fue lograr el título". El centrocampista conoce el futbol humilde ya que militó en Tercera División, hace tan sólo tres temporadas, por eso el jugador no se esperaba llegar tan lejos: "No, realmente no. No esperaba un cambio tan repentino. Estoy muy contento con todo lo que ha ocurrido, pero no quiero que se acabe aquí. Quiero seguir ganando títulos… y hacerlo con el Real Madrid".