Javi Álamo: "No hay otra salida que ganar"

Javi Álamo hablaba sin tapujos en la rueda de prensa que ha tenido lugar durante la mañana de hoy. El jugador explicaba como se encontraba tras haber jugado sus primeros minutos de competición oficial tras los largos meses que ha pasado recuperándose de su lesión, además nos hacía partícipes del estado de ánimo en el que se encuentra tanto el equipo como Paco Herrera.

El futbolista canario explicaba que “me encuentro muy bien, entrenando día a día me encuentro mejor”, por lo que además deseaba que “ojala vaya teniendo cada vez más minutos y cogiendo ritmo de partido”. Aunque al extremo no le ha importado reconocer que todavía no se encuentra al 100% y que por lo tanto cree que “ser titular todavía es complicado, sólo he jugador 10 minutos” y apostillaba que “los partidos oficiales no tienen nada que ver con un entrenamiento”.

Respecto a su posición en el campo el jugador zaragocista reconocía que “los últimos años he jugado en banda y creo que seguiré ahí”, aunque enseguida añadía que “si Paco Herrera me pide jugar de delantero, jugaré”. A continuación Javi Álamo demostraba su compromiso y sus ganas de ayudar diciendo que “si el mister me dice que hago falta para jugar de inicio voy a jugar y a aguantar todo lo que pueda”, el joven jugador sólo quiere “ayudar”.

“Tranquilo no está Paco ni ninguno de nosotros”, reconocía el propio futbolista y añadía que “el equipo está jodido porque las cosas no están saliendo bien” y la única solución que encuentra el canario es que “llegue el domingo y ganar, la única forma de cambiar esto es ganando”. Además Javi Álamo hacía un llamamiento a la tranquilidad reconociendo que “el Zaragoza a principio de año tenía un objetivo y ahora mismo parece que está muy lejos” pero añadiendo que “todavía queda mucho, estamos todavía por la primera vuelta”.

El equipo afronta una semana trascendental y el futbolista blanquiazul no tenía problemas en reconocer que “venimos de una dinámica muy mala y no se ve otra salida que no sea ganar”, el conjunto maño ahora mismo sólo piensa en la victoria, por ello el canario hacía un llamamiento a la afición pidiendo que “a ver si la gente también entiende la situación y nos intenta ayudar” y añadía que “entre todos podemos empezar a partir del domingo a ganar y salir de abajo”.

“No es fácil jugar con la gente un poco en contra, algo que entiendo porque el equipo no va bien y no estamos donde debemos estar, pero al final para salir de ahí necesitamos la ayuda de todos”, finalizaba el jugador. Sin embargo Álamo es consciente de que “nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que la gente se ponga a favor nuestro, nos apoye y nos ayude” y acababa siendo contundente asegurando que “nosotros somos los principales que tenemos que hacer algo para que la gente se enganche”.

El Real Zaragoza ha vuelto a ejercitarse en la mañana de hoy en una dura sesión de entrenamiento con las notables ausencias de Paco Montañés, Abraham Minero y Walter Acevedo, además Mario Paglialunga no ha completado toda la sesión. Mañana jueves el conjunto aragonés volverá a los entrenarse en la Ciudad Deportiva a las 10:30 a puerta cerrada.