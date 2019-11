El Grupo IV, difícil para los filiales

Queda poco para alcanzar el ecuador en el Grupo IV de Segunda B y algo llama poderosamente la atención. La idea de fútbol fresco, atrevido y sin complejos que siempre proponen los equipos filiales no está dando los resultados de otras temporadas en un grupo en el que prima el oficio y la veteranía.

El año pasado, el segundo equipo del Almería, dirigido por Francisco (actual entrenador del primer equipo), dio la sorpresa teniendo opciones hasta la última jornada de jugar la fase de ascenso a Segunda División. El Sevilla Atlético, por su parte, hizo los deberes y se salvó antes de tal fecha, por lo que no sufrió en demasía.

Sin embargo, esta campaña, el número de filiales ha aumentado y los resultados no están siendo muy esperanzadores. El Betis B descendió como colista y dejó su sitio al Córdoba B, que hasta el pasado fin de semana no sabía lo que era ganar y es el farolillo rojo de la tabla. El único filial que parece tranquilo es otro recién ascendido, el Granada B. No obstante, su inicio fulgurante se vio frenado en seco y actualmente ocupa la undécima posición.

Dicho esto, veamos las estadísticas de los cuatro equipos y por qué no terminan de arrancar esta temporada.

Granada B: mortal al contragolpe, vulnerable en defensa

El Granada B de Joseba Aguado es ahora mismo el mejor filial del grupo. Este verano, Quique Pina, además de mejorar el proyecto del primer equipo que ya está consolidado en Primera, quiso hacer de su filial recién ascendido uno de los cocos de Segunda B. Para ello, mandó al Granada B a jugadores de su propiedad que no consiguieron salvar al San Roque de Lepe la pasada temporada (Wilson Cuero, Boateng y Fatau, entre otros). Firmó del San Fernando a la joven perla Álvaro García, que ya sabe lo que es jugar en Primera, y apuntaló la plantilla con internacionales sub 21 como Dimitrievski y Bougadis. Por si fuera poco, Aguado también cuenta con Darwin Machís, que ya ha sido internacional absoluto con Venezuela.

Todo este cóctel de futbolistas con enorme proyección llevó al Granada B en los primeros partidos a ganar partidos con autoridad, sobre todo como local. En Los Cármenes no perdió ningún partido (1-0 a La Hoya, 4-3 al Arroyo, 3-2 al Almería B y 1-0 a la Balona) y solo su discreto papel como visitante (una victoria y seis derrotas en siete partidos) privaron a los rojiblancos de asentarse en la zona noble. Para colmo, el pasado 3 de noviembre, tuvieron que cambiar de escenario como local, jugando en el Núñez Blanca y, casualidades del fútbol, perdió su primer partido de la temporada como local en su estreno en estas instalaciones (1-2 ante La Roda). Tras este encuentro, la derrota en Cáceres (1-0) empezó a poner nervioso a más de uno, pero la pasada jornada se disiparon las dudas: el filial goleó 3-0 al San Fernando y respira, al menos de momento, en una cómoda decimoprimera posición.

Si hay algo que caracteriza al Granada B, esto es su facilidad para jugar al contragolpe con jugadores muy verticales y rápidos (Álvaro, Cuero, Machís). Esto hace posible que haya marcado 20 goles, siendo el quinto equipo más goleador del grupo. Sin embargo, atrás tiene que asimilar muchos conceptos todavía. La retaguardia es bastante inexperta y esto pesa en una categoría donde los errores se pagan muy caro (19 goles en contra). Como curiosidad, destacar que no conoce el empate (siete victorias y siete derrotas). Sobre el papel, no debería de tener problemas para mantenerse y podría escalar alguna posición.

Almería B: sin goles no hay paraíso

Posiblemente, es el filial que más está sufriendo teniendo en cuenta su gran actuación la pasada temporada, si bien es cierto que es comprensible, ya que un buen año de un segundo equipo conlleva renovación total en el siguiente curso. El principal ausente está en el banquillo. Francisco se encontró con la oportunidad de su vida, pudiendo dirigir al Almería en Primera División. Le sustituyó Juan Carlos Cintas que ha visto como su homólogo del primer equipo se ha llevado a Azeez y le está dando oportunidades al coreano Kim.

Por otro lado, las lesiones no están ayudando, ya que por ejemplo, el delantero Hicham está convaleciente de una operación de clavícula, el juvenil Sekou también se rompió en Cáceres y Jonathan Zongo, que subió con el Almería a Primera División está jugando más bien poco en el filial como castigo por no aceptar la oferta de renovación del Club. No obstante, los almerienses se reforzaron con Victor Ibáñez en la portería (ex Cartagena) y Nico Varela (destacó en un descendido UCAM Murcia) para reforzar a un grupo que tiene como bloque el Juvenil rojiblanco del año pasado con una gran proyección (Antonio Marín es internacional sub 19) y, cuya media de edad es de 21 años.

Otra de las claves del Almería B es su falta de gol. Tan solo ha anotado ocho goles (peor registro del grupo junto al San Fernando) y sus números como local dejan bastante que desear (una sola victoria y cinco puntos de veintiuno posibles). Pese a todo, las tres victorias (0-1 en La Línea y en Écija y 2-1 ante el San Fernando) y otros tantos empates (0-0 en Córdoba y frente al Sevilla Atlético y 1-1 en Cáceres) le otorgan doce puntos que, de momento, son suficientes para mantenerse fuera de descenso, aunque éste se encuentra a tan sólo un punto de distancia. Lo principal para Cintas es encontrar el gol que busca desesperadamente su equipo y hacerse fuerte en el Anexo de los Juegos del Mediterráneo. Solo así conseguirá no sufrir más de la cuenta.

Sevilla Atlético: pesa la inexperiencia

El Sevilla Atlético está pagando muy cara su inexperiencia en la categoría de bronce. Como se suele decir, cada fin de semana juegan hombres contra niños, ya que los de Ramón Tejada no llegan a los 20 años de edad media (19,5). De sus veintitrés jugadores en plantilla, únicamente diez formaron parte del filial la temporada pasada. El resto han subido procedentes del Sevilla C y algún juvenil.

Este es el caso de Carlos Fernández, un chaval de diecisiete años que ha marcado cinco goles (tres de ellos ante el Sanluqueño), casi la mitad del total de su equipo (once). Junto a él, Álex Rubio, que la temporada pasada destacó, parece atascado de cara a puerta, ya que solo suma dos dianas en once partidos. Otro de los que parece fijo es Israel Puerto en el eje de la zaga. En el centro del campo, los “veteranos” Luismi y Joaquín gozan de minutos, pero no logran enmendar una situación delicada en la clasificación. Tampoco Eugeni, mediapunta procedente del Nástic, ha aportado ese plus necesario para que el Sevilla Atlético sume los puntos que necesita para salir del descenso.

Y es que los sevillistas son ahora mismo antepenúltimos con diez puntos y a dos de la salvación. Los de Tejada arrancaron la campaña con dos empates (2-2 ante el Lucena y 0-0 contra La Hoya) y encadenaron tres derrotas seguidas (Albacete, 0-1; Arroyo, 2-1; y un escandaloso 1-6 ante el Melilla) antes de volver a rascar otro punto empatando a cero con el Almería B. Fue en la séptima jornada cuando logró su primera victoria, derrotando por 3-2 a otro filial, el Córdoba B. En la siguiente jornada, cayó 2-0 en La Línea y el pasado 20 de octubre goleó 4-0 al Sanluqueño. El filial hispalense respiraba, pero llegó otra mala racha de resultados, cayendo ante Granaba B, Guadalajara, Cartagena y La Roda, algo que hundió al segundo equipo nervionense.

La pasada semana consiguió un punto con un empate sin goles frente al Cacereño, por lo que el ánimo habrá subido en el filial justo cuando en el horizonte se vislumbra la visita a San Fernando, rival directo que está a un punto de distancia. Se antoja vital este choque para el filial, que ya ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo peor, característica de un equipo joven e inexperto que todavía hoy, catorce jornadas después de empezar la Liga, no está del todo adaptado a la Segunda B.

Córdoba B: a la decimocuarta fue la vencida

La pasada jornada fue histórica para el Córdoba B. Tras trece intentos fallidos, el equipo que dirige José Antonio Romero logró por fin su primera victoria en Segunda División B, ganando a un rival directo como es el Écija Balompié (1-0). Teniendo en cuenta este dato, es lógico imaginar que el filial verdiblanco se encuentre ahora mismo en la última posición de la tabla, con tan solo siete puntos y a cinco de la salvación.

Los cordobesistas no han encajado excesivas goleadas por el momento (no ha recibido más de tres goles en un encuentro) y han mantenido el tipo hasta el final en muchos envites, pero la falta de experiencia en la categoría de bronce vuelve a ser un problema para otro filial. Más si cabe para este, que a pesar de no ser el más joven (20,8 años de media), en el mercado veraniego se movió para hacer prácticamente una plantilla nueva y asaltar con ilusión el reto de la Segunda B. Zafra, Alfonso y Adri Cuevas eran propiedad del Xerez, Cristian Márquez, Miguel y Néstor provenían de Tercera y Gonzalo, Mendi y Pedro eran los únicos con algo de experiencia en esta división.

Después de la primera derrota (1-2 ante el Melilla) y el estreno en el casillero de puntos en Almería, seis partidos perdidos fueron el detonante para que el filial se hundiera como farolillo rojo y Puche acabara siendo cesado del banquillo cordobés. A su puesto llegó el mencionado Romero, que consiguió estrenarse puntuando (1-1 en La Roda) y continuar por esa senda ante el Cacereño en casa. Esta dinámica se truncó cayendo 2-1 en San Fernando, aunque apenas tres días más tarde empataba a uno en el descuento frente al Cádiz. Y tras caer en Algeciras (2-1), llegó el primer triunfo la pasada jornada que a buen seguro que habrá reforzado la moral del filial.

Su situación, como ya se ha dicho, no es del todo agónica, puesto que esta victoria le ha reenganchado con el pelotón del descenso y no es un equipo con demasiadas carencias. Se echa en falta algo más de solidez defensiva y un goleador puro (Mendi es su máximo goleador con cuatro dianas). La nota positiva es que parece un equipo en alza, al contrario que otros rivales como Écija o Sanluqueño, a los que el Córdoba B les ha comido terreno en estas últimas jornadas. A pesar de un mal arranque y de que sufrirá en la campaña de su estreno, este filial luchará hasta el final por la permanencia.

¿Por qué sufren los filiales?

En VAVEL nos hemos realizado esta pregunta y hemos llegado a la conclusión de que la inexperiencia pesa en cualquier categoría, pero más si cabe en Segunda B y todavía se acentúa más en el Grupo IV. Al contrario que la temporada pasada, donde el Almería B era uno de los cocos, este curso los equipos de renombre van a por todas desde el primer momento (el Cádiz se ha recuperado de su nefasta campaña 2012-13, el Cartagena vuelve a rondar los puestos altos, al igual que el Albacete, clásicos como el Lucena y la Balona también entran en la batalla y el Guadalajara no está dispuesto a perder comba tras descender administrativamente).

Con esta situación, y por una mera cuestión de espacio (no caben todos en la parte alta), los filiales, dada su juventud, pierden puntos en los últimos compases vitales para sus aspiraciones. Como se suele decir, son los partidos y los minutos donde entran en juego multitud de factores que te colocan arriba o abajo y que, por lo general, tienden a perder ellos.

También, la Segunda B es una liga muy regular y ya se sabe que los segundos equipos son capaces de lo mejor y de lo peor, de golear o salir goleados y este hecho, tarde o temprano, es superado por el equipo que consigue la media inglesa de ganar en casa y empatar fuera. Por último, destacar también que la presión de un equipo con historia no es la misma que la de un filial que juega para surtir de jugadores al primer equipo. Aficiones como la del Cádiz o el Albacete no pueden permitirse ver a su equipo en la zona baja y necesitan la victoria a toda costa.

Pese a todo, ninguno de los cuatro filiales está en estos momentos hundido en la clasificación y a buen seguro que este sufrimiento en Segunda B les hará madurar y ser mejores futbolísticamente hablando.