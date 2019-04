Juan Carlos: "Porque ahora no esté jugando no voy a tirarme del barco"

Buena noticia para los seguidores del Villarreal. Juan Carlos acaba de renovar su vínculo con el equipo amarillo hasta el 2017: "Estoy feliz por la renovación. Siempre he dicho que aquí estoy muy a gusto, que el Villarreal es mi casa y seguir tres años más aquí era muy importante para mí, por lo que estoy muy satisfecho por ello. Ha sido muy fácil llegar a un acuerdo y eso siempre es un alivio. Estoy en un sitio donde se me valora y contento por estar en este proyecto. Poder estar en este proyecto y esta gran familia, es muy importante para mi futuro", comentó el cancerbero en rueda de prensa.

"Poder seguir en el Villarreal está por encima de cualquier situación que esté viviendo ahora"

Juan Carlos no está pasando por un buen momento ya que con la incorporación de Sergio Asenjo al 'Submarino', el titular indiscutible bajo palos de la pasada temporada pasó a ser suplente. Eso no fue un problema para el guardameta de Calvià a la hora de firmar su nuevo contrato: "El fútbol son momentos. Pasas de ser importante a no jugar y hay que aceptarlo. Ahora toca esperar y trabajo para cambiarlo. En el Villarreal se me quiere y porque ahora no esté jugando no voy a tirarme del barco. Poder seguir en el Villarreal está por encima de cualquier situación que esté viviendo ahora".

"A todo el mundo le gusta jugar, vino la lesión en un momento duro y esto es así, pero las cosas hay que aceptarlas como vienen. Una demostración es Sergio, que el pobre las ha estado pasando de todos los colores y ahora tiene la oportunidad de jugar. Por tanto ahora me toca esperar y apoyar desde fuera y en eso estoy", siguió explicando Juan Carlos.

El Villarreal está en estado de gracia. Cuartos en la tabla trás 13 jornadas, con media salvación ya conseguida (24 puntos de 42 necesarios), con un juego admirado por muchos, el Submarino se ha convertido en el equipo revelación en esta temporada de la Liga BBVA. Dicha situación no sorprende a Juan Carlos: "No me sorprende el ritmo y el nivel de juego del equipo, conozco a estos jugadores y sé lo que pueden dar. A todo eso se suma que ya no tenemos esa presión que había los años anteriores y teniendo la calidad, sabía que podían hacer las cosas bien. Tener jugadores como Bruno, Mateo y otros, que además saben lo que se ha perdido y lo que ha costado recuperarlo, es todo un privilegio".

Por último, el guardameta mallorquín habló sobre la posible renovación de Cani, que en el Ciutat de Valencia cumplirá 300 partidos oficiales con el equipo groguet: "Es el único que falta por renovar y, si lo hiciera, este sería ya un proyecto a largo plazo y con muy buenos futbolistas y un gran vestuario. Eso te da mucha tranquilidad y mucha alegría, por tener un gran equipo y asegurarnos esa continuidad por mucho tiempo".