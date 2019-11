Tarsi: "Ya toca ganar"

Tarsi Aguado podría ser la gran sorpresa en el once que Paco Herrera alineará el domingo ante el Girona. El canterano se muestra prudente, pero no ha escondido la ilusión que le provocaría ser de la partida en la alineación: "La decisión que tome el mister será la adecuada para el equipo y si llega el momento de jugar muy contento y aprovechar la oportunidad y si no llega a seguir trabajando". El jugador no se muestra presionado pese a formar parte de la cantera:"El jugador del filial siempre espera su oportunidad. Todo futbolista siempre quiere jugar, en cualquier situación. Para eso estamos. Sino, no nos dedicaríamos al fútbol", señaló.

“Estamos todos con ganas. Creo que ya toca ganar, el equipo está muy comprometido, muy rabioso por estas derrotas y estamos todos con ganas de salir el domingo y ganar”. Así se mostraba Tarsi cuando le preguntan por el partido del domingo. Esas ganas de volver a la senda de las victorias se está demostrando a lo largo de la semana, en la que el equipo "se está entrenando muy bien".

El jugador navarro ve clave para conseguir el ascenso a Primera División "ir partido a partido", ya que mirar más alla del próximo partido podría ser perjudicial para el equipo: "La liga de Segunda División es muy larga, puede pasar de todo. Nosotros miramos de semana en semana, no miramos el futuro porque si no empiezas de partido en partido no vas a poder sacar los frutos en el futuro”.

Finalmente, el canterano ha querido mandar un mensaje a la afición para que no deje solo al equipo, ya que sin ellos será muy dificil obtener el objetivo: "Esperemos que la afición esté con los jugadores porque los jugadores solos no pueden sacar esto delante, entonces el apoyo de la afición y los jugadores que van a dar todo en el campo son los que llevarán esta situación adelante y el equipo irá mejor", sentenció.

El Real Zaragoza ha entrenado hoy a puerta cerrada. En la sesión se ha disputado un partido con el primer equipo y el filial mezclados. Montañés, Abraham y Acevedo siguen sin ejercitarse con el grupo, mientras que Paglialunga ha jugado una parte del choque preparatorio.