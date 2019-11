Elche - Valencia: derbi regional con el objetivo de mejorar en casa

A muchos aficionados al fútbol se les hacen eternos esos fines de semana en los que las ligas se detienen por los encuentros entre selecciones. Pero, seguramente, muchos hinchas franjiverdes pensarán, mirando el lado positivo, “benditos parones”, ya que el Elche llevaba muchísimo tiempo sin tener que descansar por partidos internacionales, porque en España solo se para la Primera División por este motivo, una categoría en la que los ilicitanos han estado ausentes casi cinco lustros. Y la vuelta a la competición les depara a los ilicitanos nada más y nada menos que un derbi regional, el segundo de la temporada, esta vez ante el Valencia.

El Elche afronta el encuentro en una pequeña crisis de resultados. El conjunto entrenado por Fran Escribá acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, cuando derrotó al actual colista, el Real Betis Balompié, por 1-2, ha sumado 2 puntos de los últimos 12 posibles, gracias a los empates cosechados fuera de casa ante el Athletic Club de Bilbao y el Getafe, y sus últimos dos partidos en el Martínez Valero, frente al Granada y al Villarreal, se han saldado con dos derrotas por 0-1.

Sin duda alguna, la asignatura pendiente del Elche en este primer tercio de campeonato son los partidos como local. Si la temporada pasada el Martínez Valero fue un fortín prácticamente inexpugnable, ganando los primeros once partidos en casa y obteniendo unos registros totales de 15 victorias, 5 empates y 1 derrota, esta campaña no se está mostrando nada solvente en territorio ilicitano: 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. Unos números para nada positivos a la hora de cumplir el objetivo de la permanencia, con el añadido de que dos de las tres derrotas como local del Elche se han producido en los dos últimos partidos, ante Granada y Villarreal. La “sangría” de puntos que se escapan del Martínez Valero es una cuestión que traerá de cabeza a Escribá y que deberá corregir lo antes posible por el bien de su equipo y del objetivo marcado.

Si bien la trayectoria de los ilicitanos en casa no está siendo del todo positiva, como visitantes se está mostrando bastante solvente. Encadena cuatro partidos consecutivos sin perder lejos del Martínez Valero, con dos victorias (Celta y Betis) y dos empates (Athletic y Getafe). En el último encuentro del Elche, ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, uno de los equipos que está colocado en la parte alta de la tabla, no perdieron la cara al partido en ningún momento y los azulones no ejercieron una superioridad que se presuponía mirando la clasificación y las plantillas de ambos conjuntos. Fue un choque poco atractivo para el espectador, con pocas ocasiones de gol y con bastantes interrupciones, fruto de las numerosas faltas que se cometieron. El Getafe marcó su gol prácticamente en su única ocasión del partido y que fue más demérito de la defensa franjiverde que mérito del autor del gol, Pedro León. Por parte del Elche, arrancó un punto gracias a un gol en la segunda mitad de Boakye a centro de un Aarón Ñíguez que va de menos a más y parte de la afición reclamó que el equipo no fuese más ambicioso a raíz del tanto del delantero ghanés.

Bajas importantes en el Elche

Fran Escribá no lo tendrá fácil esta jornada para formar el once que saldrá al terreno de juego contra el Valencia por las bajas que acumula el Elche para este partido. Rubén Pérez y Aarón Ñíguez, por acumulación de tarjetas, Manu del Moral por lesión y Carles Gil por contrato no podrán disputar este partido. Por otra parte, el preparador valenciano recupera a David Lombán y a Edu Albacar, ambos recuperados de sus respectivas lesiones y pueden ser de la partida sustituyendo a Pelegrín y a Domingo Cisma. Miroslav Stevanovic y Ferrán Corominas también apuntan a la titularidad y el delantero del filial Cristian Herrera entrará en la convocatoria.

Partido especial para Carles Gil, Aarón y Lombán

Uno de los nombres propios del encuentro, sin duda, es Carles Gil. El mediapunta valenciano, propiedad del Valencia y uno de los jugadores más determinantes del Elche, no podrá jugar por la conocida "cláusula del cagazo". Los ilicitanos tenían la opción de que Carles Gil pudiese ser de la partida previo pago de 300.000 euros, pero el club ha desechado esta opción y con toda probabilidad tampoco disputará el choque de la segunda vuelta en Mestalla.

Carles Gil: "El Elche es el club más especial para mí"

Otro de los integrantes de la plantilla del Elche con pasado valencianista es Aarón Ñíguez. El futbolista ilicitano pasó por las categorías inferiores del club de la capital del Turia y debutó con el primer equipo en Liga de Campeones contra la AS Roma en tierras italianas. Sin embargo, nunca jugó en competición liguera con la primera plantilla del Valencia.

Quien sí llegó a debutar con el primer equipo valencianista en Liga fue David Lombán, que se incorporó al Valencia en etapa juvenil e hizo su debut en Primera en diciembre de 2007. Sin embargo, una lesión de ligamentos semanas después con el filial, la segunda que se producía, ya que el año anterior se produjo una lesión similar, frenó su progresión. Tras una cesión al Salamanca, en verano de 2010 abandonó el Valencia para fichar por el Xerez.

Un Valencia que no cumple con sus expectativas

Pocos aficionados al fútbol, viendo la plantilla valencianista, podían pensar que a estas alturas de campeonato, el Valencia iba a estar colocado en tierra de nadie, fruto de su irregularidad. El conjunto de la capital del Turia llega a Elche después de empatar a 2 en la última jornada contra el Real Valladolid en su estadio, teniendo que igualar un marcador adverso en dos ocasiones. La falta de fluidez en el juego está siendo el particular talón de Aquiles, teniendo muchos problemas a la hora de hilvanar jugadas ofensivas. 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas son unos números bastantes sorprendentes teniendo en cuenta las últimas campañas del Valencia, que en las anteriores ocho campañas, en tres ocasiones finalizó la temporada por debajo del cuarto clasificado. Con tan solo 13 jornadas disputadas, los chés ya han sufrido las mieles de la derrota en 6 ocasiones, cuando en toda la temporada pasada fueron derrotados en 11 partidos.

El nuevo inquilino del banquillo valencianista esta campaña, Miroslav Djukic, que llegó tras salvar al Real Valladolid del descenso con menos apuros de los esperados, no está dando con la tecla para que el Valencia arranque. Uno de los motivos de la falta de puntos tiene que ver con los partidos en Mestalla, donde no gana en Liga desde el pasado 28 de septiembre cuando derrotó por 1-0 al Rayo Vallecano, un partido en el que un error defensivo del cuadro vallecano decidió el choque, y ya suma tres derrotas en Mestalla, ante Barcelona, Real Sociedad y Almería, el mismo número de partidos que perdió en casa en toda la temporada pasada. El técnico serbio ya ve peligrar su puesto de trabajo, ya que la directiva valencianista ya le ha cuestionado y parte de la afición no está contenta con su trabajo. De lo que no hay que tener ninguna duda, es de la calidad y la capacidad de la plantilla este Valencia. Jugadores como Guaita, Joao Pereira, Banega, Canales, Pabón, Feghouli o Hélder Postiga son nombres para aspirar en esta Liga BBVA a clasificarse para la Champions League, que es el objetivo marcado a principios de campeonato. Tiempo tiene para reaccionar, pero también es cierto que las jornadas van pasando y sus rivales tienen una ventaja que puede ser insalvable.

Para el encuentro en el Martínez Valero, el guardameta Vicente Guaita es baja y el centrocampista Éver Banega será duda hasta última hora, aunque todo apunta a que el argentino no será titular y su lugar en el once será ocupado por Sergio Canales. Se han quedado fuera de la convocatoria Feghouli, Míchel, Paco Alcácer, Piatti y el citado Guaita.

La historia reciente coloca favorito al Valencia

Diecinueve veces se han visto las caras franjiverdes y valencianistas en Primera División en tierras ilicitanas, con un balance de 10 victorias del Elche, 3 empates y 6 triunfos del Valencia. Los resultados globales son favorables al Elche, pero el equipo “ché” ha salido victorioso de la ciudad de las palmeras en sus últimas cuatro visitas en Primera, y en las últimas tres, el conjunto franjiverde no ha sido capaz de marcar un gol. El último enfrentamiento data del 30 de noviembre de 1988 y el Valencia se impuso al Elche por 0-1, tanto marcado por Fernando Gómez Colomer. Este derbi de rivalidad regional se volverá a vivir casi 25 años después, ya que Elche y Valencia no se han enfrentado en competición liguera desde la última temporada de los ilicitanos en la máxima categoría del fútbol, debido a la larga “travesía” ilicitana entre Segunda División y Segunda B y a la presencia ininterrumpida, desde la temporada 87/88, del club de la capital valenciana en Primera División.

Posibles alineaciones:

Fotos: Sport.es, grada360.com y Carla Cortés | VAVEL.com