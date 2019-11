Valladolid - Osasuna: que siga la racha

Tan solo dos puntos de diferencia hay entre el Valladolid y Osasuna. Los navarros actualmente ocupan la decimonovena posición de la liga con 10 puntos, por lo que la victoria les supondría intercambiar el puesto con los pucelanos, que acabarían la jornada en puestos de segunda.

Con las navidades a la vuelta de la esquina, las trayectorias de ambos conjuntos son parecidas. Los pucelanos han logrado dos victorias, seis empates y cinco derrotas; mientras que los navarros han ganado tres encuentros, han empatado uno y han perdido nueve. La diferencia de goles es algo en lo que ya no se parecen tanto. Los locales han marcado 16 tantos, por 20 encajados; Osasuna por su parte, ha marcado tan solo 10 y ha encajado 22.

Osasuna no pierde en Pucela desde la campaña 01/02

No obstante, las estadísticas contemplan que los rojillos no han perdido en el Zorrilla en los últimos doce años, por lo que es un feudo al que le tienen cogida la medida. Valladolid y Osasuna se han enfrentado en Primera, Segunda y Tercera, con un total de 41 enfrentamientos en el campo vallisoletano, de ellos 26 en Primera. El balance es de 21 triunfos del equipo vallisoletano, doce empates y ocho victorias del conjunto navarro. En las últimas seis visitas a Zorrilla Osasuna ha puntuado, de manera que el Real Valladolid no gana a los rojillos desde la campaña 2001-02.

Que los puntos se queden en casa

Lejos queda el último partido de liga, pero el resultado que lograron los hombres de Juan Ignacio Martínez fue un empate a dos ante el Valencia en Mestalla. Los goles llegaron por medio de Guerra (minuto 9) y de Alcatraz (minuto 51). El resultado dejó un buen sabor de boca en Valladolid, puesto que mejoraron las sensaciones tras una larga racha sin poder mostrar todo el potencial.

El técnico pasó por rueda de prensa antes de recibir a los rojillos, y tras el entrenamiento matutino. En ella destacó sus buenas sensaciones de cara al enfrentamiento. El parón liguero por selecciones puede cortar el ritmo o también sirve para recuperar jugadores. Yo veo que las sensaciones son buenas pero mañana tenemos un partido muy difícil”, ha comentado.

Sobre su rival también tuvo unas palabras. “Osasuna ha sido capaz de perder en casa y luego ganar en Málaga o robarle puntos al Barcelona, que es el único que lo ha conseguido. Es un equipo fuerte y es nuestra bestia negra ya que lleva mucho tiempo puntuando en Zorrilla”, decía Martínez.

En cuanto al horario del encuentro Juan Igancio se lamentó de que sea a las 21:00 horas un viernes, ya que no es la mejor para que vaya la afición pero confía en su apoyo: "Lo planifican por el asunto de las televisiones, a mí no me gustaría jugar sistemáticamente los viernes y menos a esta hora por la climatología ahora en invierno.

Objetivo: salir del descenso

Osasuna por su parte llega al encuentro después de caer derrotado en su propio feudo por 0-1 ante el Almería. El gol de los andaluces llegó tras un garrafal error del meta Andrés Fernández, cuando se le resbaló el esférico de las manos y Rodri no tuvo más que empujarlo dentro de la red. No obstante la trayectoria del equipo no es buena. Tan solo han transcurrido 14 jornadas y el equipo ya acumula 9 derrotas.

El punto extradeportivo de estas dos semanas ha estado marcada por el revuelo que causó un periodista del Semanal Digital cuando declaró que el joven José García pertenecía a un grupo pro-etarra.

Javi Gracia también ha pasado ante los medios de comunicación para comentar como afrontarán el partido de pucela. “Cada partido que pase y no consigamos un buen resultado nuestro próximo compromiso siempre va a ser más importante. Quiero transmitir esa importancia, pero también la tranquilidad necesaria para que nada sea determinante”, ha afirmado.

El gran problema con el que contará será la falta en la delantera del killer Oriol Riera, aunque no ha querido desvelar quién ocupará su lugar. “Siempre tengo diferentes opciones en la cabeza, pero lo que he visto estas dos semanas, como hemos trabajado el partido y lo que nos podemos encontrar allí, analizando al rival he tomado una decisión que me gustaría mantenerla en secreto”, ha dicho.

Posibles onces iniciales: