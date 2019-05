FC Barcelona - Granada: prueba de fuego sin Messi, Xavi ni Valdés

Las importantes bajas en el conjunto catalán condicionarán, más que nunca, el once titular del partido. Gerardo Martino deberá hacer malabares para que las ausencias no se perciban demasiado. Y es que no pueden llegar en un peor momento. Si la baja de Messi cayó como un jarro de agua fría en Barcelona, la reciente lesión de Valdés con La Roja no ha sido mucho mejor. El guardameta está en un estado de forma excepcional y se consagró como mejor jugador del combinado azulgrana en los últimos partidos que disputó. Hecho que alarma y preocupa a la afición culé.

Líderes, pero con el Atlético de Madrid de Cholo Simeone mordiendo el cuello a los de Barcelona, los locales disponen sólo de un margen de tres puntos para no perder su condición de cabeza de tabla. Debates por el estilo aparte, el conjunto azulgrana aún no conoce derrota esta temporada. Por su parte, los rojiblancos no tienen un buen recuerdo del Camp Nou, pues su experiencia en tierras catalanas se mide por derrotas. Pese a ello, están a sólo tres puntos de plazas europeas y la victoria podría ponerles en un lugar privilegiado. Además, están en un buen estado de forma, acumulan dos victorias consecutivas frente a equipos como el Málaga (3-1) o el Levante (0-1).

El Barcelona, pese a que también viene de ganar, tuvo una victoria engañosa. Goleó a un Betis que, en general, fue superior en juego a los azulgranas. Logró dominar al rey de la posesión del balón y si no se fue al descanso adelantado al marcador, fue gracias al arquero azulgrana. Finalmente el Barça le ganó a los verdiblancos a la contra y con los pases en profundidad. Faltará ver si frente al otro conjunto andaluz hará falta este plan B o se verá a un Barcelona más fiel a su estilo de la casa.

Máximo goleador contra segundo menor anotador

El Barcelona, con 38 goles en total, es el equipo que más tantos ha anotado en lo que llevamos de Liga. Por contra, el Granada -solo superando a Osasuna- es el segundo que menos goles ha marcado este inicio de campaña. La cifra es 3 veces más pequeño en el caso de los andaluces, que solo han marcado 11 goles. Pese a esta clara asignatura pendiente, el Granada es también el tercer equipo menos goleado por detrás del Barcelona y el Atlético. Es por ello que, con victorias por la mínima, se va consolidando poco a poco en la parte alta de la zona cómoda de la clasificación. Los de Lucas Alcaraz acumulan cinco victorias, seis derrotas y dos empates. En prácticamente todos los partidos en que el Granada ha logrado anotar, el conjunto rojiblanco ha terminado el partido sumando puntos, por lo que los pocos goles que han conseguido acumular han sido importantes.

Las estadísticas en el feudo azulgrana por parte del equipo granadino no son optimistas; el conjunto visitante no conoce victoria en el Camp Nou. El conjunto de Alcaraz, sin embargo, contará con un dato para la esperanza. Ni más ni menos que la baja de Víctor Valdés que, en pleno estado de forma, se perderá el partido por su lesión. No es que Pinto no sea una garantía bajo los tres palos, pero de bien seguro que el no tener la presencia intimidante del arquero múltiples veces ganador del Premio Zamora supondrá un alivio para los andaluces.

Numerosas bajas en las filas azulgranas

Tata Martino deberá hacer frente a un gran número de bajas. El 'Virus FIFA' ha pasado factura en Can Barça. Su guardameta titular por excelencia, Víctor Valdés, estará seis semanas de baja, por lo que no podrá contar con él el técnico argentino para el partido frente al Granada. Además, a los lesionados Valdés, Jordi Alba, Alves, Dos Santos, Afellay y Messi, se les suman Xavi y Tello. El de Terrassa sigue con sus molestias de la sobrecarga de los isquiotibiales de la pierna derecha, mientras que el de Sabadell está recuperándose del esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Como última baja, Isaac Cuenca se queda fuera por decisión técnica.

Las buenas noticias las traen Cesc Fàbregas y Gerard Piqué, que han recibido el alta médica y entrarán en la convocatoria. Los canteranos Adama y Dongou son la novedad de la jornada, pues el entrenador del Rosario ha decidido hacerse con sus servicios para cubrir las numerosas bajas de este partido. La lista de los convocados de Tata Martino queda, por lo tanto, de la siguiente forma: Pinto, Montoya, Piqué, Fàbregas, Puyol, Pedro, Iniesta, Alexis, Neymar Jr, Mascherano, Bartra, Sergio, Song, Adriano, Sergi Roberto, Oier, Adama y Dongou.

La lista de convocados del equipo andaluz será: Adolfo, Karnezis, Roberto, Brayan Angulo, Coeff, Diakhaté, Foulquier, Jeison Murillo, Nyom, Brahimi, Buonanotte, Fran Rico, Iturra, Migue García, Recio, Yebda, Álvaro García, El-Arabi, Ighalo, Jona, Piti y Riki. Las bajas de Lucas Alcaraz serán Mainz, Fatau y Dani Benítez por lesión, y Pereira y Matías Campos por decisión técnica. Alcaraz recupera para el encuentro a Yebda, Brahimi y Recio.

Oportunidad para Sergi Roberto

Las bajas de Xavi y Messi – que obligarán a Cesc a tomar el rol de falso ‘9’ como es habitual en las ausencias del crack argentino-, facilitarán a marchas forzadas la oportunidad que Sergi Roberto lleva anhelando desde que obtuvo la ficha del primer equipo. El catalán podría salir como titular y disponer de los minutos de los que ha carecido esta temporada. Si aprovecha la oportunidad y sigue el ejemplo de su compañero en su época del filial, Marc Bartra, podrá brillar y empezar a jugar más minutos en el tiempo en que Messi esté lesionado.

Posibles alineaciones