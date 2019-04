Real Valladolid - Osasuna: puntuaciones del Real Valladolid, jornada 14

El Real Valladolid perdió ante Osasuna en un choque igualado, en el que el un error de Diego Mariño fue definitivo. Los de Juan Ignacio dominaron en la segunda mitad, pero no lograron perforar la meta de un Andrés Fernández imperial. En una contra, y tras el citado error del arquero gallego, Oier puso el único gol del choque que valió tres puntos para los navarros.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Juan Ignacio Martínez

5 | Dio confianza a los jugadores que lograron el empate en Mestalla, salvo por la sanción de Rossi. En los cambios, apostó por Valdet Rama en vez que por Omar, demostrando que el canario va perdiendo fuelle en el equipo. Decidió sustituir a Guerra en los compases finales por Manucho, para buscar el juego aéreo del angoleño. La derrota llegó por un fallo puntualizado, si bien su equipo volvió a mostrarse errático de cara a puerta, malogrando muchas ocasiones que pudieron decidir el encuentro en la segunda parte. Por el momento se muestra tranquilo, pero es una realidad que su equipo no está logrando los resultados esperados en su feudo. p>

Mariño

6 | El papel del arquero gallego en la noche de hoy es difícil de definir con exactitud. Ha hecho un par de paradas tremendas que han mantenido a su equipo con vida en el partido, y eso vale mucho sabiendo que los 90 minutos que ha ofrecido el Pucela esta noche han sido para olvidar. A su lista de grandes intervenciones en estas jornadas se ha de añadir un mano a mano con Cejudo que ha despejado con los pies y una espectacular parada, de puros reflejos, a una volea de Damiá al filo del descanso. Sin embargo, esta brillantez ha sido nublada por su indecisión en el gol. La mala colocación de sus centrales y una salida desafortunada de Diego ha dado lugar al tanto visitante. La comunicación con la línea defensiva es una de las claves que el portero ha de dominar para evitar contratiempos como el de hoy.

Alcatraz

4 | Gilberto "Guadiana" García. El colombiano ha estado presente 3 veces de titular con el Real Valladolid. En la primera, Alcatraz cometió un penalti tonto que frustró las aspiraciones de su equipo de puntuar en Villarreal. Este error y el buen hacer de Rukavina lo condenaron al banco hasta la pasada jornada en Mestalla, donde se coronó con un gol, otra asistencia y un buen partido. Hoy ha tachado todo lo plasmado en Valencia con un partido malo en ataque y defensa. Ni siquiera ha tenido una faceta destacada el sudamericano. La próxima semana se verá si vuelve a la suplencia y Rukacina recupera su puesto o si Juan Ignacio reitera su confianza en Gilberto.

Valiente

5 | Dejó al jugador de Osasuna que centrara, tras una mala basculación defensiva. No tuvieron excesivo trabajo los zagueros albivioletas, pero el peligro rojillo siempre estuvo presente cuando estos contragolpeaban.

Rueda

5 | Sufrió con las salidas veloces de Osasuna al ataque, aunque tan solo en momentos puntuales. En el gol, falla en la marca dejando solo a Oier que remató a placer. No fue el mejor día de la zaga pucelana.

Peña

4 | Impreciso en ataque, y débil en defensa. No fue el mejor partido del salmantino, que esta vez no cumplió y suspende en su nota. Sí es cierto que subió bien la banda, pero sus centros no fueron lo precisos que debieron ser, eliminando cualquier tipo de peligro y facilitando la tarea defensiva a los jugadores pamplonicas.

Sastre

4 | No funcionó la dupla con Álvaro Rubio en el día de hoy, siendo el talón de Aquiles del Real Valladolid la creación del juego. El mallorquín no supo hacerse con el control de la medular para a partir de ahí distribuir juego hacia la parcela ofensiva.

Álvaro Rubio

4 | Duele calificar con suspenso al metrónomo pucelano. Con su veteranía y rigor táctico consigue que este equipo funciones, así que ante el esperpento de hoy, cabe resaltar el bajón de nivel del riojano. Normalmente no es un hombre del que se pueda esperar un destello, un pase brillante o algo fuera de lo común. Álvaro funciona con la constancia por bandera, haciendo ese trabajo sucio que no aparece en los telediarios. Ante Osasuna esta labor ha pasado desapercibida, ya que se le ha visto impreciso en la salida de balón y no ha estado bien robando posesiones a los rojillos. Su compañero de baile, Sastre, no aporta un perfil que pueda complementar al riojano, así que el Pucela se ve con dos centrocampistas de carácter similar.

Bergdich

6 | Fue uno de los mejores de la primera mitad, intentándolo constantemente por una banda o por otra. Tuvo grandes desbordes en velocidad, pero a la hora de la verdad volvió a quedar patente que es un jugador poco acostumbrado a definir en el área. Queda demostrado que es un jugador de total confianza para Juan Ignacio, y este responde a la perfección.

Ebert

7 | El alemán volvió a tirar del carro, ya sea a balón parado o por su carril diestro. Terminó desquiciado por la imposibilidad de perforar la portería de Andrés Fernández. Vio su quinta amarilla y a punto estuvo de volver a ser expulsado, por lo que debe controlar las revoluciones de su mente durante los partidos. Una exquisitez poder observar sus saques desde la esquina.

Larsson

5 | Dentro del difuso partido realizado por sus compañeros, el escandinavo no ha estado lo que se dice mal, aunque tampoco nadie recordará con gozo su juego hoy. En el primer minuto de encuentro a punto estuvo de cambiar el devenir del mismo gracias a una ocasión en la que tomó la espalda a su defensor para, sin mucho ángulo, estrellar el cuero en Andrés. Poco más pudo hacer antes de dejar su lugar a Osorio, quien tampoco hizo nada a reseñar.

Guerra

5 | Para fallar ocasiones hay que tenerlas. Pero las ocasiones hay que marcarlas. Este dilema sacude a Guerra en la noche de hoy, ya que pese a no firmar un partido memorable ni nada que se le pueda acercar, sus botas han podido adelantar a los suyos y brindar 3 puntos a su afición. Pero esta vez no pudo ser. Tanto su mano a mano con Andrés, tras un mal control, como su aparentemente franco remate en un saque de esquina acabaron en el limbo. Fue sustituido por Manucho con apenas unos minutos para acabar. Juan Ignacio ha explicado que lo hizo a causa del cansancio físico y mental del malagueño. El Valladolid necesita su acierto como el comer si quiere seguir con vida.

Valdet Rama

5 | Al kosovar Juan Ignacio a buen seguro le dijera que él sería el revulsivo del partido, el hombre que daría la vuelta a la tortilla. Sin embargo, no pudo ser. Valdet no ha podido desestabilizar como suele hacerlo, ni siquiera algún disparo de esos suyos que inquietan al meta rival. En los 35 minutos disputados Rama se encontró con que el equipo estaba mejor plantado, pero tampoco puede decirse que contribuyera para ello.

Osorio

6 | Comenzó con fuerza en su regreso a Zorrilla tras la lesión, generando juego junto a Guerra. Pero el paso de los minutos y los fallos de su equipo de cara a gol le llevó a terminar errando pases y acciones sencillas. Cabe destacar que poco a poco va ganando forma física.

Manucho

S.C. | Poco pudo aportar el angoleño en los escasos minutos que estuvo sobre el césped, un gesto involuntario al tratar de rematar el balón terminó con un duro golpe sobre un defensa de Osasuna.

Arbitro: Fernández Borbalán

5 | Una duda que recorre al aficionado es saber por qué el criterio de un árbitro cambia según el partido, ya que parece que el reglamento es distinto en un partido entre equipos grandes si se compara con un duelo entre equipos mundanos. Las amarillas mostradas, pese a no ser un partido bronco, sobran cuando pueden implicar riesgo de expulsión, menos aún cuando esta no es merecida. Por fortuna, no se dio el caso. Los espectadores reclamaron una mano en el área de Osasuna por mano de un defensa visitante, aunque el trencilla no la apreció y dejó seguir el juego. Las cámaras de televisión dictarán sentencia.

Texto: Juan Navarro y César Aldecoa.