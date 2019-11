Entrevista especial Europeo Sub-17: Nahikari García

La máxima goleadora de la selección española sub-17 no destaca por su masa corporal, ni tampoco por sus centímetros, datos ambos característicos de la mayoría de atacantes que ocupan la posición de referencia sobre un terreno de juego. No se trata de una delantera al uso. La principal arma de esta atacante para enfrentarse a rocosas defensas no reside en el cuerpo a cuerpo sino en su inteligencia. La delantera del Añorga siempre consigue escabullirse de sus rivales, merced a sus rápidos movimientos dentro del área y la contínua creación de espacios que otorga con ellos.

Así es Nahikari García, la máxima goleadora de la selección femenina sub-17. No necesita ventajas físicas. Ella sabe perfectamente dónde posicionarse y cómo solucionar las diferentes situaciones para terminar siempre de la misma manera: batiendo a la guardameta rival. No es aconsejable otorgar a Nahikari ni un metro, porque su inteligencia y lectura de la situación acabarán con sus marcadoras. Su capacidad goleadora es digna de admirar. Porque puede perdonarte una vez, pero no dos. Es la killer silenciosa.

VAVEL.com ha tenido la oportunidad de hablar con Nahikari García para conocer de primera mano cómo se vive en el entorno de la selección la próxima edición continental, repasando sensaciones, objetivos y rivales.

Además, la atacante ha querido hacer hincapié en las ausencias de compañeras por lesión. Unas compañeras que se echan de menos en el entorno diario, tal y como ha expresado la delantera en sus palabras: “Las echamos mucho de menos tanto dentro como fuera del campo. Ese será un aliciente más para ir a por todas en el Europeo. Queremos dedicárselo a ellas también”, comentó Nahikari. Un gesto muy bonito de un vestuario unido y muy humano.

Datos personales

Nombre: Nahikari García Pérez

Edad: 16 años (10/03/97)

Posición: delantera

Dorsal: 10 en el Añorga, 7 en la selección

Equipo: Añorga K.K.E. (Liga Nacional)

Entrevista

Pregunta: ¿Cómo se definiría a sí misma como jugadora?

Respuesta: A pesar de verme rápida y con finalización, prefiero definirme como una jugadora de equipo, ya que me gusta trabajar por y para él. En mi opinión, es lo que al final hace mejor a cada uno, porque puede que en muchos partidos no entren los goles, todos fallamos, pero el no dejar de trabajar y luchar tambien cuenta a la hora de valorar a un jugador.

"Me gusta trabajar por y para el equipo, ya que al final es lo que te hace mejor jugadora"

P: ¿A qué aspira la selección sub-17 en el próximo europeo? ¿Hay opciones de título? ¿Y de Mundial?

R: Como todos los años, la selección sub-17 siempre aspira a lo máximo, y nosotras este año, al igual que el anterior, vamos con intención de ganar el Europeo, a pesar de ser conscientes de que no sera fácil, puesto que nos vamos a enfrentar a grandes rivales. Confiamos en nosotras mismas y nos vemos con opciones de ganar el Europeo y poder estar en el Mundial de Costa Rica. Es una de las cosas que más nos ilusiona. Para un jugador, y más para una chica, que tiene menos oportunidades, jugar un Mundial es lo máximo a lo que se puede aspirar. No queremos dejar pasar esta oportunidad.

P: ¿Cómo ve a los rivales de grupo y qué destacaría de ellos?

"En este equipo no te puedes relajar ni un segundo; siempre habrá alguien que lo haga igual o mejor que tú"

R: Está claro que nos han tocado los equipos más fuertes del bombo. Solo hace falta mirar su historial y sus numeros en las fases anteriores. Francia y Escocia no han recibido ningún gol en la segunda fase, lo que nos hace suponer que defensivamente serán muy fuertes. Además, Francia es la reciente campeona del mundo sub-17. Por otro lado está Alemania, una de las potencias europeas en fútbol femenino, además de ser la selección con mas oros en Europeos Sub-17.

P: ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de esta selección sub-17?

R: El punto fuerte que destacaría de esta selección es la humildad y el compañerismo que hay entre nosotras. Creo que en muy poco tiempo hemos conseguido formar un gran grupo de jugadoras que, como ya se demostró en la fase anterior, no peca de egoísmo, puesto que a la hora de mirar la lista de goleadoras podemos ver gran variedad. Además de eso, creo que somos una selección de mucha calidad con el balón y margen de mejora, como intentaremos demostrar.

"Nos vemos con opciones de ganar el Europeo y estar en el Mundial"

Como punto débil diría que somos un grupo muy joven y eso en muchas ocasiones puede afectarnos a la hora de estar más vivas o ir al choque. Pero es algo que tambien intentaremos trabajar. En defensa también intentaremos tener más intensidad, desde la punta de ataque hasta la portería, ya que en Rumanía recibimos dos goles y somos conscientes de que si conseguimos dejar nuestra porteria a cero tenemos mucho ganado.

R: ¿Qué cualidades destacaría de sus compañeras de posición?

P: Tanto mis compañeras de posición como el resto de jugadoras creo que tienen una gran calidad y hay algo que las hace diferentes al resto en su posición; y por eso están donde están. En este equipo no te puedes relajar ni un segundo, porque siempre habrá alguien que lo haga igual o mejor que tú.

Test personal

Un equipo: Añorga KKE.

Su mayor apoyo: mi entorno más cercano: familiares, amigos...

Un ídolo: Raúl.

Su futbolista favorita: Vero Boquete.

Principal afición: el cine y el fútbol.

Comida preferida: paella.

Una pasión: el fútbol.

Una manía: soy un poco maniática: me pongo primero la espinillera y la bota derecha, entro al campo con el pie derecho y no podría jugar sin la cinta del pelo.

Una virtud: el afán de superación.

Fotos del cuerpo: uefa.com y Nahikari García.