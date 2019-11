Real Zaragoza - Girona: duelo de urgencias

Real Zaragoza y Girona se citan esta tarde en un duelo en el que los locales pasan por una delicada crisis de juego y resultados, por lo que todo lo que no sea ganar hoy complicaría aún más la situación para el equipo maño y, posiblemente, sería el último partido de Paco Herrera al frente del equipo local. En este clima de tensión, los catalanes intentarán conseguir un buen resultado para no descolgarse de las posiciones de privilegio y, al mismo tiempo, olvidar la derrota en casa frente al filial azulgrana, aunque no lo tendrán nada fácil por la calidad y las urgencias del rival.

El Zaragoza, que perdió la categoría la temporada pasada y, por ende, teórico aspirante al ascenso durante esta campaña, se encuentra más cerca del descenso (un punto) que de la zona de promoción de ascenso (seis puntos) a causa de una mala racha de cinco jornadas sin conocer la victoria (dos empates y tres derrotas). Ello ha llevado a una situación asfixiante por parte de la afición zaragocista porque las sensaciones del equipo son de un equipo inferior en la mayoría de los partidos que ha disputado esta temporada.

Por estas razones, el hecho de no ganar hoy contra el Girona incrementaría los problemas para los maños pues el equipo podría caer en zona de descenso. Además, la responsabilidad y la presión que recaería sobre los jugadores sería muy grande, pues no tan sólo no lucharían por subir, sino que deberían estar más pendientes del descenso. Consciente de dicho problema, Paco Herrera ha trabajado mucho el aspecto psicológico durante la semana para intentar rebajar la tensión, y al mismo tiempo ha pedido una tregua a su afición en el sentido que solicitaba el apoyo para sus jugadores y que, al final del partido, los aficionados se expresaran como mejor creyeran.

En medio de toda esta crisis, al Zaragoza le visita el Girona, uno de los mejores visitantes de la categoría, con 10 puntos. Ricardo Rodríguez es consciente de que "hay que jugar con intensidad y con un inicio muy fuerte para contrarrestar el suyo". Además, aseguró que no "especularán con el empate porque somos el tercer mejor equipo de la categoría fuera de casa y debemos demostrarlo". Por tanto, si los rojiblancos son capaces de jugar con la ansiedad del rival podrán hacer mucho daño.

Pese a que el Barcelona B asaltó el feudo gerundense la semana pasada (1 a 2), el Girona había encadenado cuatro partidos sin conocer la derrota. Ahora, los catalanes quieren regresar de tierras aragonesas con tres puntos y así iniciar una nueva racha de partidos invicto. Después del partido de esta tarde, les esperarán Tenerife, Real Madrid Castilla, Recreativo y Mallorca.

Los precedentes entre ambos equipos son muy favorables al Zaragoza. El más reciente es el de la temporada 2008/09, la primera del Girona en Segunda A. Después del celebrado triunfo en Montilivi, con gol de Manga de penalti, los gerundenses resistieron muchos minutos el 0 a 0 en La Romareda, pero la expulsión de Dorca los condicionó (68'), y Braulio (84') apuntilló el partido con el único gol del partido. Los otros precedentes son entre 1935 y 1951, y el balance global es de cinco derrotas y un solo empate, el 1941 (2 a 2).

Bajas sensibles para ambos conjuntos

Además de los malos resultados cosechados por el Zaragoza, las numerosas bajas de algunos titulares tampoco ayudan. Así, para este partido Paco Herrera no podrá contar con Luis García, Montañés, Abraham y Acevedo por lesión y tampoco con Barkero, por sanción. No obstante, recupera al argentino Mario Paglialunga, que apunta al once titular al lado del canterano "Tarsi" Aguado, uno de los mejores jugadores contra el Jaén la semana pasada. Además, de los posibles titulares completan la convocatoria el guardameta Alcolea y los jugadores de campo Paredes, José Mari, Fernández, Javi Álamo y el del filial Diego Suárez.

Por otro lado, Ricardo Rodríguez no podrá alinear al sancionado David Timor, por lo que su baja puede ser suplida por Jordi Matamala o Pere Pons. También se pierden el partido Adrià Carmona, lesionado, y Moisés Hurtado y Carles Mas por decisión técnica. Por contra, vuelve a la convocatoria el lateral Iván López tras dos meses lesionado, aunque todo apunta a que empezará el partido desde el banquillo. El partido será especial para el central Chus Herrero, que se formó en las categorías inferiores del Zaragoza y jugo durante cuatro temporadas en el primer equipo de la entidad aragonesa.

Alineaciones probables