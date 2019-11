El Racing golea a la SD Noja y se lleva el derbi

El Racing de Santader no dio lugar a sorpresas y se impuso por un contundente 3-0 en la primera visita liguera de la SD Noja a los nuevos Campos de Sport de El Sardinero para medirse a la primera plantilla del conjunto verdiblanco. Koné y el MVP del encuentro, Juanpe, con dos soberbios remates de cabeza, fueron los goleadores en esta fría mañana de domingo en la que, al menos y por fortuna para los escasos 2000 aficionados presentes en el gradería del feudo santanderino, la lluvia cesó durante dos horas y permitió un juego menos trabado. Los locales no desarrollaron un juego vistoso y entretenido, pero su eficacia les bastó para no pasar apuros a la hora de doblegar a su rival, muy castigado por las bajas. Gracias a esta importante victoria, la escuadra local se sitúa momentáneamente segunda en la tabla clasificatoria; mientras que el conjunto costero -que suma su quinta derrota consecutiva- seguirá una semana más en puestos de descenso, con posiblidad de acabar la jornada como farolillo rojo si el Caudal Deportivo consigue la victoria esta tarde.

Santanderinos y nojeños presentaron novedades en sus onces

Paco Fernández presentó algunas variaciones con respecto al once que cayó derrotado en Burgos la pasada semana. El míster astuariano devolvió la titularidad al internacional español Dani Sotres, que no estuvo disponible la última jornada, al estar convocado con la sub21. En la línea defensiva, Francis recuperó su puesto en el once en detrimento de un Orfila que tuvo sus minutos en este encuentro, pasando sin pena ni gloria por el terreno de juego. Andreu volvía a la medular tras cumplir la sanción, y Miguélez ocupó el puesto de mediapunta al cumplir Rubén Durán ciclo de amonestaciones. El Noja, muy afectado por las bajas, tuvo que completar su convocatoria con tres jugadores del juvenil; y varios de sus futbolistas -entro los que se encuentro el aclamado internaciones ecuatoguineano Kily- tuvieron que jugar fuera de sus posiciones habituales.

La SD Noja suma su quinta derrota consecutiva

Comenzaba el partido con una SD Noja que no se amilanaba ni mucho menos, que quería tener el balón. No obstante, y aunque los primeros minutos fueron para ellos, el conjunto visitante no conseguía generar peligro alguno sobre la meta de un Dani Sotres, que hoy fue prácticamente un espectador más. Pero el Racing no se dejó impresionar por la valentía de su rival, e instantes después, con tan solo tres toques, creó una vistosa acción de peligró que fue errada por su delantero referencia, Mamadou Koné, cuando tenía todo a favor para marcar. El marfileño, tras una bonita dejada de cabeza de Miguélez, la cruzó en exceso al segundo palo ante la salida de Rafa. Pero Koné no se rindió, y tres minutos más tarde regaló a la parroquia santanderina el primer gol de la mañana, en una jugada de tiralíneas bastante similar a la anterior (solo cambió la acertada definición cruzada), en la que medio tanto fue del pasador Miguélez. El gol verdiblanco coincidió con el minuto 13, en el que cada encuentro la afición local dedica una sonora pitada a la directiva del centenario club cántabro.

Lejos de venirse abajo, y sabiendo que más bien tenían poco que perder, el conjunto de Marco Antonio Díaz adelantó sus líneas en busca del gol de la igualada. No se puede acusar a la SD Noja de no haberle puesto ganas, pues sus jugadas combinativas bien merecieron el reonocimiento -en forma de aplauso- en más de una ocasión de los pocos aficionados presentes en El Sardinero. El problema se presentaba cuando los visitantes pisaban el área verdiblanca. Las numerosas bajas en ataque y la falta de creatividad e imaginación a la hora de dar dar el último pase fueron quizá los motivos por los cuales el conjunto costero no consiguiese disparar con peligro en casi todo el partido. Mientras tanto el Racing, que estaba ofreciendo más bien poco -incluso llegó a ser pitado por sus aficionados, debido a su excesivo y peligroso conformismo-, pudo aumentar su renta. Un centro desde la banda izquierda de un activo Lafuente terminó en un intento de despeje en el área pequeña de Kily, que se envenenó y obligó a Rafa a realizar una espectacular estirada para evitar el tanto y enviar el cuero a saque de esquina. Poco después se llegaba al descanso, con la sensación de que la escasa ventaja de la que disponía el Racing era justa si miramos el peligro generado por ambos conjuntos; pero no por el juego, faceta en la que la SD Noja dejó una imagen bastante digna.

Juanpe sentenció al inicio de la segunda mitad

La segunda mitad comenzó con la destacable novedad en la punta visitante, en la que Ricky había intercambiado su posición con Rober, quien volvía a su posición natural en la banda. La inutilidad de este cambio de posiciones se demostraría a posteriori. No obstante, sin casi tiempo para demostrar el acierto o no del recurso de Marco Antonio Díaz, el Racing sentenció el encuentro a la salida de un córner. Juanpe remató a gol desde el punto de penalti ante un Rafa que midió muy mal la salida y dejó al portería vacía. Los santanderinos, que esta temporada están aprobando las asignaturas pendientes del gol y del balón parado, bajaron aún más si cabe el ritmo de juego. Esto fue tal vez para no cansarse en exceso de cara a próximos compromisos, ya que solo un milagro podría permitir la remontada de un conjunto visitante al que desde hace unas semanas se le acumulan las desgracias.

Sin embargo, aunque si que se les notó algo tocados tras la puntilla propinada por Juanpe, la SD Noja no quiso dar por perdido el encuentro a falta de 40 minutos, y aceptando su condición de David contra Goliat porsiguió en busca de un tanto que les metiese de nuevo en el encuentro y que nunca llegó. Minutos después del segundo tanto local, Ricky estrenó su nueva condición de delantero con un disparo lejano con más corazón que cabeza. La insistencia y la garra de Ricky parecían verse recompensadas a la hora de partido, cuando anotaba a puerta vacía al reocger un rechace de Sotres -muy blandito en esta acción- a disparo de Rober. El gozo de Ricky, y por consiguiente de todo en banquillo visitante, se esfumó al anular el colegiado el tanto por fuera de juego. Quedaba media hora de partido, y con un resultado adverso y muchos de sus futbolistas fatigados, la SD Noja dio por perdido el partido y decidió, como su rival, reservarse para ocasiones futuras y convertir el tramo final del encuentro -para desgracia del público- en los conocidos como minutos de la basura.

Al bajar los brazos ambos conjuntos, el curso del partido fue como el vivido en la primera mitad, pero más soporífero todavía. Antes de que el partido muriese por completo y se conviertese en algo más parecido a una pachanga de solteros contra casados que a un encuentro de fútbol semiprofesional, Juanpe redondeó el resultado y su fabulosa actuación en el día de hoy con un nuevo tanto, otra vez de cabeza tras un centro medido de Lafuente y la 'colaboración' de un adelantado Rafa. En los minutos finales, el conjunto costero, en un resquicio de esperanza, se echó arriba en busca del gol de la honra para maquillar el resultado, pero ni Nenu ni Gerard Badía consiguieron inquietar la meta de un Dani Sotres, al que seguro mucha gente admirará por no quedarse dormido tras el sopor de encuentro que tuvo que presenciar sin casi intervenir. La noticia más positiva de la escuadra nojeña, además de la buena imagen dejada a pesar de las adversidades, fue el debut en los minutos finales de los juveniles Miguel y Andrés, que vieron cumplido su sueño al disputar -auque fuese por solo unos instantes- un derbi cántabro en un estadio con solera como El Sardinero. Tirar de la cantera va a ser fundamental para un equipo con una plantilla tan limitada.

Los juveniles Miguel y Andrés debutaron en los minutos finales

Finalizaba poco después el encuentro, que suponía la quinta derrota consecutiva de la SD Noja (cinco de cinco en los partidos disputados sin Claudio Arzeno en el banquillo) y la continuidad de la imbatibilidad verdiblanca en su feudo, en el que no pierde desde el 26 de abril ante el Barcelona B (en Segunda División y por un gol a dos). El Racing deberá mejorar su juego si quieren continuar en la parte alta de la clasificación, mientras que el conjunto costero necesitan una reacción urgentemente si no quiere meterse en serios problemas. La próxima jornada, los verdiblancos visitarán Santa Ana para medirse al CD Tropezón en su segundo derbi cántabro consecutivo, mientras que la SD Noja recibirá en La Caseta a la SD Logroñés, en lo que seguro será una auténtica final.

Puntuaciones VAVEL 2B