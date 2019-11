El Atlético de Madrid no pasa del empate ante el Zenit San Petersburgo

El Atlético de Madrid no da un partido por perdido. En Rusia lucharon con todo pero no pasaron del empate ante el Zenit San Petersburgo (1-1), que se topó con una defensa sólida y cometió un error en un contraataque que le costó un tanto. Adrián López volvió a marcar y Raúl García siguió con su gran nivel dando la asistencia y topándose con el larguero en otra ocasión. En cambio, un mal despeje de Alderweireld y el error de Courtois provocaron el empate.

Defensas férreas desde el inicio

El inicio fue muy equilibrado. Ambos equipos salieron con intensidad y ninguno quería tener la pelota. Los visitantes se mostraban más contundentes atrás, no querían problemas. Y dieron el primer susto mediante un disparo de Gabi desde la frontal que se marchó alto. Fue de lo poco de su equipo, que en ataque se mostró bastante apático y apenas presionó. Les costaba generar llegadas.

Poco a poco se fue adaptando más el conjunto local al césped. Empezaron a tener más profundidad pero se topaban con un rival sólido en defensa, trabajador. Los madrileños juntaron mucho las líneas para frenar las progresiones y defendían rápido los contragolpes. Hulk era el más buscado y puso varios centros que no encontraban rematador. En el juego aéreo buscaban sus opciones sin acierto.

Cristian Rodríguez perdonó

Courtois tuvo poco que hacer pero sí sacó con ciertos problemas un disparo de Hulk desde la frontal. El remate, que quedó en buena posición, no fue aprovechado por Witsel, que estuvo lento y vio a un defensor ganarle la partida. El extremo brasileño buscaba los pases al área a pierna cambiada pero no llegaba nadie para rematarlos. La sensación era de peligro pero no tiraban a puerta.

La ocasión más clara para los rojiblancos llegó cerca del minuto treinta. Cristian Rodríguez, titular pese a haber sido padre horas antes y haber volado con retraso, se plantó en el mano a mano al realizar una gran pared con Raúl García, pero el cancerbero se adelantó para tocar lo justo y evitar que pudiera rematar. Shatov buscó su opción instantes después, chutando arriba sin acierto.

Era poco el juego que había en el primer tiempo. Los equipos se mostraban desacertados en los metros finales y las defensas se imponían. Al doble pivote colchonero le faltó creatividad, puesto que tanto Gabi como Guilavogui se dedicaron a tareas defensivas. Las salidas desde atrás de Insua no eran lo mismo que las habituales de Filipe y Adrián apenas aparecía, mientras que Koke lo hacía pero muy abajo, sacando el balón, aunque fue el encargado del último disparo que se marchó fuera antes del descanso, al que se llegó con resultado inicial.

Adrián marcó y Raúl se topó con el larguero

El navarro asistió al asturiano en su tanto y estuvo muy cerca de marcar en la siguiente jugada

El regreso tras el paso por vestuarios fue similar. Nadie quería arriesgar y los avisos llegaban desde fuera del área. El primero fue de Hulk y lo sacó Thibaut. Cristian Rodríguez, a la contra, estuvo algo lento a la hora de sacar el remate y finalmente le arrebataron el cuero cuando solo le faltaba terminar la jugada. Koke buscó también el disparo pero estuvo desacertado y las ocasiones empezaron a sucederse, aunque sin ser claras.

En cambio, en el minuto cincuenta y uno tuvo una triple oportunidad el equipo ruso. En dos ocasiones chutaron y se toparon con defensores. El último en hacerlo fue Kerzhakov y Courtois atajó abajo. El portero sacó rápido ante la petición de Simeone, Raúl recibió de espaldas, se giró y la mandó al espacio para Adrián López. Este no se lo pensó. Arrancó en velocidad y ganó a los defensores para plantarse ante Lodygin y batirle entre las piernas (0-1).

El asturiano lo celebró con ganas pero tuvo poco tiempo para ello. En la jugada siguiente pudieron aumentar distancias en las botas de García. El navarro, el asistente, recibió en la frontal, evitó al defensa y sacó una sutil vaselina que a punto estuvo de entrar pero tocó en la parte alta del larguero. Perdían fuelle sus rivales, que se habían llevado un duro golpe con el tanto y tardaron hasta diez minutos en reaccionar y volver a llegar al área contraria, sin acierto nuevamente en el cabeceo de Kerzhakov.

Courtois permitió el empate

Bajó el ritmo ofensivo de ambos combinados. Gabi probó fortuna nuevamente desde el borde del área. Querían finalizar jugadas y lo hacían. No así los locales, que llegaban a tres cuartos de campo pero no remataban, no inquietaban. Sin embargo, la mala suerte fue contra los españoles y un centro desde la parte derecha de dio en la cabeza de Alderweireld, que quiso despejar y la mandó a su puerta. Midió mal el portero, que la vio entrar por la escuadra de cerca (1-1).

Raúl García gozó de una gran ocasión a pase de Óliver Torres, mas no acertó a definir ante el portero. Hubo poco antes del final del partido. Ambos se centraron en defender el resultado y no quisieron arriesgar. En ataque continuaron con problemas y sin encontrar el último pase los rusos, que no tenían su día y se habían encontrado con un empate.

El capitán del Atlético de Madrid tuvo la última ocasión en un gran contragolpe que le cedió al punto de penalti Raúl García, pero disparó muy arriba. Pese a que el Zenit San Petersburgo estuvo los últimos cinco minutos volcado en ataque, no logró encontrar buenas opciones y se topó con una incansable zaga que tapó todo continuamente. De este modo, el encuentro terminó con el empate a un tanto, el primero de los rojiblancos en lo que va de competición. Los de Spalleti esperan un milagro para poder seguir en Liga de Campeones.