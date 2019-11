Partidos históricos: Real Betis 1-0 Auxerre UEFA 02/03

Aunque la crisis de juego y resultados que está experimentando la escuadra de las trece barras en la Liga está acaparando toda la atención en Heliópolis, el equipo regresa el próximo jueves a Europa. No en vano, los pupilos de Pepe Mel visitarán al Olympique de Lyon, rival ante el que un simple empate les vale para certificar su pase a la siguiente ronda continental. En este sentido, cabe recordar que el Betis nunca ha ganado en territorio galo, pero sí ha vencido dos veces a clubes del país vecino (el Monaco, pese a competir en la Ligue 1 y estar adscrito a su Federación no cuenta, ya que pertenece al Principado).

La primera de ellas fue en la campaña 95/96, cuando se impuso en el Villamarín por 2-1 al Girondins de Burdeos, pese a que este resultado no permitiese el pase heliopolitano. De igual modo, en la 02/03 el equipo logró un triunfo por la mínima ante el Auxerre, en un duelo del que, curiosamente, se cumplirán once años justo cuando los verdiblancos jueguen sobre el césped de Gerland. No en vano, se disputó el 28 de noviembre de 2002, momento en el que arrancó la última eliminatoria que contaría con la participación de aquel equipo que sorprendíó a propios y extraño en el curso 01/02.

Los verdiblancos habían sido sextos en la campaña anterior

Porque, dirigidos por Juande Ramos, los de La Palmera no acusaron el hecho de ser unos recién ascendidos y firmaron una temporada memorable, con un sexto puesto que permitió el retorno a Europa. Para esta aventura no seguiría en el banquillo el mismo técnico, sino que se firmaría a Víctor Fernández, mientras que el principal esfuerzo no se hizo en fichajes, sino en conservar en la plantilla a jóvenes valores como Joaquín, Capi, Juanito, Rivas o Varela. A ellos se unieron otros dos canteranos como Arzu y Melli, que regresaron de sus cesiones a Córdoba y Poli Ejido. Además, regresó Alfonso, a préstamo por el Barcelona, y se firmó a Fernando y Assunçao. En cuanto a las bajas, cambiaron de aires Amato, Crosa, Ikpeba, Merino y Castaño.

Y con estos mimbres, el equipo arrancó por todo lo alto. Protagonizó una auténtica exhibición en el estreno liguero, imponiéndose en Riazor al Deportivo por un 2-4 que bien pudo ser una goleada de escándalo a poco que los palos no lo hubiesen impedido. Después, el debut en Copa trajo bajo el brazo un 0-3 al Jerez de los Caballeros, mientras que en la UEFA se ganó a domicilio al Zimbru moldavo por 0-2. Más tarde llegarían un 3-3 en Anoeta contra la Real Sociedad, un 3-0 al Barcelona jugando como local en el Nuevo Colombino (por cierre del Villamarín) y otro triunfo, por 2-1, en la vuelta contra el Zimbru, que dan buena muestra de la regularidad que mostró la escuadra de las trece barras en los primeros compases de la competición.

Pero, pronto las cosas se comenzaron a torcer. Se encadenaron cuatro duelos consecutivos sin ganar, con tres empates (frente a Sevilla, Real Madrid y Recreativo) y una derrota (con el Mallorca como ‘verdugo’) que frenaron a los verdiblancos, quienes, a partir de ahí verían cómo sus buenas rachas siempre se iban contrarrestando con otras negativas de similar cuantía. Afortunadamente, no ocurría eso en la UEFA, donde se dejó en la cuneta al Viktoria Zizkov checo sin demasiados problemas (0-1 y 3-0), ni tampoco en la Copa del Rey, con un 3-6 al Palamós.

Los franceses venían de disputar la Champions League

Sea como fuere, el bombo deparó en la siguiente ronda europea un cruce de altura para los heliopolitanos. Su rival sería el Auxerre francés, que venía de ser tercero en la Ligue 1 e, incluso, había disputado la fase de grupos de la Champions. En ella, los galos, encuadrados junto a Borussia de Dortmund, Arsenal y PSV, quedaron por detrás de alemanes e ingleses, manteniendo viva su aventura continental en la UEFA. Su debut en ella tendría lugar en Heliópolis.

Sería en la noche del 28 de noviembre, con un Villamarín que presentó una gran entrada y en el que el Betis puso en liza un once inicial formado por Prats, Varela, Filipescu, Rivas, Luis Fernández, Ito Assunçao, Capi, Joaquín, Denilson y Alfonso. Por su parte, los visitantes alinearon a Cool, Radet, Mexes, Boumsong, Jaures, Lachuer, Faye, Tainio, Fadiga, Kapo y Benjani. Por su parte, el colegiado alemán Helmut Fleischer se encargó de impartir justicia en un choque que pronto estrenaría su marcador.

Alfonso, desde los once metros, decidió la contienda

A los ocho minutos de juego, Denilson fue derribado en el área por Boumsong, provocando un penalti que convertiría en gol Alfonso desde los once metros, tras engañar al meta rival con una ‘paradinha’. 1-0 y por delante quedaba tiempo de sobra para aumentar la renta, soñando con dejar prácticamente encarrilado el pase. Sobre todo porque el tanto sirvió para espolear aún más a los de La Palmera, que sin problemas atrás, con un centro del campo bien posicionado y velocidad por las bandas jugaban casi a placer.

Tanto es así que Joaquín tuvo en el 17’ el segundo de la noche en sus botas, con un gran disparo que supo repeler Cool gracias a una espectacular parada. Poco después, Denilson, con un centro-chut, también tentó a la suerte, aunque ésta prefirió que el balón no entrase. Para entonces, hasta la afición se sentía cómoda, premiando con “oles” cada acción que desarrollaba su equipo, que, no obstante, comenzó a ver cómo su adversario empezaba a provocarle problemas antes del descanso.

El conjunto visitante fue de menos a más

Benjani, en el 22’, y Kapo, en el 29’, pusieron a prueba a Prats, quien, muy atento y acertado, evitó que subiesen las tablas al luminoso. Gracias a ello, el intermedio arribó sin novedades, aunque éstas sí se hicieron presentes sobre el césped después de la reanudación. Entonces, Capi dejó su sitio a Fernando y la medular local se resintió. Además, el empuje del Auxerre se dejaba notar, haciendo que el choque comenzase a ser mucho más trabado que durante los primeros 45 minutos.

Por ello, no es de extrañar que Prats tuviese que emplearse a fondo para mantener su puerta a cero. Así lo hizo ante un cabezazo a bocajarro de Benjani en el 53’, aunque, apenas siete minutos después, los apuros pudieron desaparecer por completo si el árbitro hubiese sancionado un posible penalti sobre Joaquín. Sin embargo, el trencilla no pitó nada, lo que siguió dando alas a los galos, que tiraron de artillería pesada metiendo a Cissé en el campo en el 70’.

Pese al acoso visitante, el marcador no se movió

A partir de ahí, los visitantes acosaron la meta verdiblanca sin demasiado éxito, con más corazón que cabeza y poniendo a prueba los nervios de la grada, que, no obstante, seguía confiando en alguna jugada a la contra para sentenciar la contienda. Pese a todo, el marcador no se movió en lo que restaba de partido, deparando un triunfo local que parecía encarrilar el pase, pero que se antojaba corto para afrontar el duelo de vuelta.

De hecho, el devenir de los acontecimientos confirmó que así era, porque el 12 de diciembre la escuadra de las trece barras caería eliminada en el Abbé Deschamps, donde perdió por 2-0. Más tarde, la debacle llegaría también en la Copa del Rey, donde se diría adiós frente a un Recreativo que, a la postre, acabaría siendo subcampeón. Mientras, en la Liga no se encontró la regularidad e, incluso, se podría decir que la temporada se hizo demasiado larga, acabando con un octavo puesto que supo a demasiado poco. Entre tanto, el Auxerre se despidió de Europa en la siguiente ronda, con el Liverpool como ‘verdugo’, y halló el consuelo en la consecución de la Copa de Francia.

Pero, con independencia de todo eso, aquel choque sirve como ejemplo a seguir para un Betis que aún no ha estrenado su casillero de victorias en territorio galo, pero que sí sabe lo que es ganar a rivales del país vecino. El jueves, once años después, buscará hacer lo propio frente al Olympique de Lyon, algo que no solo traería consigo la clasificación matemática para la siguiente ronda de la Europa League, sino también moral para la ‘final’ liguera del próximo domingo ante el Rayo Vallecano.

(Fotos del texto: 1, Fiebrebetica.com; 2, Retrofoot.blogspot.com; 3, Elmundo.es; 4, Nuestrobetis.com; 5, ABC.es).