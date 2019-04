Ajax - FC Barcelona: puntuaciones del FC Barcelona, jornada 5

Pese a las bajas, el primer tiempo ha sido absolutamente horrible. Sin actitud, orgullo, ni ganas, el Barcelona ha estado a merced de un Ajax que se crecía minuto tras minuto, oliendo la sangre que salía por el sistema táctico azulgrana. Los de Frank de Boer han sido superiores en todo, han combinado rápido en ataque y Pinto ha evitado una goleada humillante en la primera mitad. En la segunda, parecía que la expulsión le daría alas a los blaugrana y se las cortaría al Ajax, pero a diferencia de lo que podría parecer, los holandeses no han sufrido para mantener un 2-1 muy justo.

(0-3 Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico/ 10: Excelente/ S.C: Sin clasificar)

MARTINO

2 | El partido no ha salido bien desde el inicio. El planteamiento con Puyol y Montoya en los laterales y Song en el pivote no ha tenido éxito y el equipo no ha podido sacar el balón jugado desde atrás. Tampoco ha sabido reaccionar y no ha conseguido remontar ni frente a diez hombres. A su favor está que las bajas han lastrado al equipo y no ha podido revolucionar el partido con jugadores de la primera plantilla.

PINTO

6 | No ha tenido el mejor debut en la Champions posible, ya que el equipo no le ha ayudado. No ha podido hacer nada para evitar en el primer gol y en el segundo ha rechazado el primer disparo pero no ha podido parar el segundo. Tampoco ha estado preciso con los pies, con errores en la salida de balón y con otras acciones arriesgadas. Pese a ello, ha evitado una goleada holandesa y ha sido el mejor del equipo con diferencia.

MONTOYA

4 | Situado en el lateral izquierdo, ha sufrido el inicio eléctrico del Ajax sin poder parar las embestidas holandesas. Ha intentado cerrar el carril zurdo pero el Ajax buscaba constantemente la superioridad en la banda con el lateral y ha tenido problemas, sobre todo en el juego posicional, no tanto en transiciones. En la salida de balón no ha estado demasiado preciso ya que no estaba en su lado natural, cosa que también le condicionaba a la hora de subir al ataque.

PIQUÉ

3 | Ni rastro del mejor Gerard Piqué. En la primera media hora ha estado descolocado, lento y muy blando. Sin la ayuda del equipo, Gerard no ha podido parar ningún ataque holandés, normalmente siempre defendiendo en inferioridad, pero la falta de contundencia en defensa ha hecho que los pupilos de Frank de Boer entraran fácilmente. En la faceta ofensiva, no ha podido sacar el balón como acostumbra ya que el Ajax ha puesto un marcaje individual cuando el Barcelona iniciaba el juego.

MASCHERANO 3 | Junto al de Piqué, el partido de Mascherano ha sido muy flojo. Aún teniendo la agresividad de siempre, se ha sentido desbordado por los ataques holandeses y no ha podido poner remedio a la hemorragia que sufría el equipo. Ha estado muy mal en la salida de balón, errando situaciones que normalmente no falla. PUYOL 4 | Va sumando minutos pero el capitán azulgrana querrá olvidar el partido vivido en el Amsterdam Arena. Desplazado al lateral por las bajas, no se ha sentido cómodo en ningún momento, ni en defensa ni en ataque. La presión asfixiante del Ajax le ha puesto en muchos apuros a la hora de sacar el balón y en defensa, como toda la zaga, se ha visto desbordado. Ha sido sustituido por Patric en la segunda parte. SONG 3 | Al nivel del equipo, el partido del camerunés no ha estado a la altura de la competición. No ha podido abarcar todo lo que debía ya que contaba con poca ayuda de los compañeros más adelantados y ni se le ha visto en la primera parte. En la segunda ha tenido más presencia pero no ha sido suficiente. Ha estado muy impreciso en el pase, tanto corto como largo, y no ha podido aportar su visión de juego para buscar pases en profundidad. XAVI 4 | Al de Terrassa se le ha visto muy poco sobre el césped del Amsterdam Arena. En la primera mitad no ha tenido el balón en sus pies y, si eso pasa, Xavi sufre muchísimo. En defensa se ha visto superado por el juego eléctrico y combinativo de los holandeses y no ha sido hasta la segunda mitad cuando ha podido tener el balón y que el Barcelona jugara en campo rival. Ha marcado el único gol del Barcelona y ha dejado su lugar en el campo a Sergi Roberto en el 70. INIESTA 4 | Si frente al Granada fue uno de los mejores, hoy simplemente no ha sido Iniesta. Igual que Xavi, si no tiene contacto con el balón no se siente cómodo, pero ni cuando lo ha tenido el equipo, Andrés se ha sentido cómodo sobre el césped. Ha visto pasar los balones por delante y le sobrapasó el juego del Ajax. En la segunda mitad ha mejorado pero el equipo no ha podido empatar ante diez hombres. NEYMAR 4 | Ha estado marcado muy de cerca por los defensores holandeses y no le han dejado entrar en juego. Como ha estado más tiempo defendiendo que atacando en la primera mitad, no ha podido tener el contacto con el área rival que tanto le gusta. En la segunda, ha provocado el penalti y ha tenido un par de ocasiones, pero no ha tenido suerte de cara a puerta. CESC 3 | Otro jugador que hoy, personalmente, no ha tenido su dia. El equipo no le ha ayudado pero, cuando ha tenido la opción, no ha respondido como acostumbra a hacerlo. Ni ha aportado profundidad jugando de 9 ni ha ha ayudado a los centrocampistas para hacerse con el control del balón y del centro del campo. En ciertas fases se ha peleado con los centrales en una guerra en solitario y en otras ha buscado el centro del campo sin éxito. En el 80 se ha ido al banquillo dejando su lugar al jóven Adama. PEDRO 3 | Como siempre, Pedro ha estado muy voluntarioso y la actitud no ha sido mala. Pero con un Ajax tan valiente, el canario no ha podido hacer un buen partido. En defensa no ha podido tapar todos los agujeros del barco azulgrana y en ataque no ha podido desbordar ni una sóla vez la sólida defensa holandesa. Tampoco ha gozado de ocasiones para marcar, ya que el equipo ha creado muy pocas y ninguna muy clara. PATRIC 4 | No era el mejor escenario para debutar, pero el canterano ha cumplido su primer partido en la máxima competición europea de clubes con una actuación discreta. Martino buscaba profundidad en el lateral y Patric lo ha intentado, pero el equipo tampoco ha podido crear las situaciones ideales.

SERGI ROBERTO

4 | Por tercer partido consecutivo, Sergi Roberto ha entrado en la segunda mitad pero el partido de hoy no ha sido nada bueno para él. Cuando se ha integrado ,el mismo estaba en una fase de pausa y no se ha creado demasiado juego en el tiempo en el que Sergi ha estado en el campo.